Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка проходит лечение в Москве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 авг — РИА Новости. Жительница Сургута Кристина Максимюк, впавшая в кому во время отдыха в Турции, проходит лечение в московской клинической больнице имени С.С. Юдина, сообщила РИА Новости сестра туристки Надежда Гуменюк.

Россиянка впала в кому из-за инфаркта в первый день отдыха в турецкой провинции Аланья. По словам ее родственницы, разрешение на транспортировку на родину было подписано врачом уже на третий день после случившегося, после чего на протяжении недели решался вопрос с эвакуацией.

Ранее в мэрии Сургута сообщали, что пострадавшую планируют разместить в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Как нам объяснили, ее отправили в городскую клиническую больницу имени С.С. Юдина, по показаниям", — заявила собеседница агентства, уточнив, что о состоянии женщины пока ничего неизвестно, врачи на протяжении четверга проводили ее обследование.

В департаменте здравоохранения Югры уточнили, что решение о сроках возвращения пациентки в Сургут примут московские специалисты, но лишь после того, как будет установлен точный диагноз и прогноз состояния ее здоровья. В ведомстве также отметили, что специализированное лечение в Москве будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования.

По информации пресс-службы страховой компании "Согласие", организовавшей пребывание россиянки в турецкой больнице и ее эвакуацию в Москву, состояние женщины оценивается как тяжелое.