Испугавшиеся Коксаки в Турции туристы меняют направление, заявили в АТОР

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Туристы, испугавшиеся вируса Коксаки в Турции, в основном выбирают не аннуляцию туров, а замену направления, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В целом туристы с осторожностью подходят к заявлениям об опасности на курортах и ожидают стабилизации ситуации. Обращения по поводу отказов есть, но реальных аннуляций незначительное количество. Перебронирования на альтернативные направления встречается чаще", — рассказали ассоциации в Anex Tour.

Заместитель генерального директора туроператора "НТК Интурист" Сергей Толчин подтвердил, что запросы на аннулирования по Турции в настоящий момент носят не массовый, а единичный характер. В основном туристы предпочитают менять направление отдыха, в том числе потому, что у многих туры приходятся строго на период отпусков.

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Тех, кто перебронирует туры в Турцию на другие направления, также немного, говорят участники рынка. Тем, у кого дата вылета близко, часто сложно найти адекватную замену, а те, у кого туры в Турцию приходятся на сентябрь-октябрь, волнуются гораздо меньше. В "НТК Интурист" считают, что в бархатный сезон ситуация стабилизируется на всех направлениях.

По данным туроператоров, в качестве альтернативы туристы смотрят, в первую очередь, на безвизовые направления. При этом внутренние направления не пользуются большим спросом в качестве альтернативы. Предпочтение при перебронированиях отдают прежде всего Тунису и Кипру.

Туроператоры сейчас фиксируют спад спроса на Турцию, который может достигать 10-15% по сравнению с началом месяца, однако серьезных опасений не выражают. Участники рынка отмечают, что спад продаж обусловлен не только и не столько информационной паникой по поводу вируса Коксаки, сколько близким концом высокого сезона.