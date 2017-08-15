Испугавшиеся Коксаки в Турции туристы меняют направление, заявили в АТОР

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Туристы, испугавшиеся вируса Коксаки в Турции, в основном выбирают не аннуляцию туров, а замену направления, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Заместитель генерального директора туроператора "НТК Интурист" Сергей Толчин подтвердил, что запросы на аннулирования по Турции в настоящий момент носят не массовый, а единичный характер. В основном туристы предпочитают менять направление отдыха, в том числе потому, что у многих туры приходятся строго на период отпусков.
13.1%Да, регулярно туда езжу
9.2%После новостей о вспышке вируса – нет
63.4%Нет, в стране неспокойная обстановка
14.3%Все зависит от конкретного курорта
По данным туроператоров, в качестве альтернативы туристы смотрят, в первую очередь, на безвизовые направления. При этом внутренние направления не пользуются большим спросом в качестве альтернативы. Предпочтение при перебронированиях отдают прежде всего Тунису и Кипру.
Туроператоры сейчас фиксируют спад спроса на Турцию, который может достигать 10-15% по сравнению с началом месяца, однако серьезных опасений не выражают. Участники рынка отмечают, что спад продаж обусловлен не только и не столько информационной паникой по поводу вируса Коксаки, сколько близким концом высокого сезона.