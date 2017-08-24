США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Что делают наши "ракетоносные медведи" и "летающие радары" в Желтом море

17:4224.08.2017
(обновлено: 17:43 24.08.2017)
0350
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МССтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

На фоне американо-южнокорейских учений Ulchi Freedom Guardian, которые в Пхеньяне считают "репетицией военного вторжения", Россия технологично и немногословно обозначила свои интересы и возможности в районе Корейского полуострова.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Ракетоносцы ВКС выполнили полеты над нейтральными водами в Тихом океане
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС сегодня выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, то есть обогнули Корейский полуостров. При этом ракетоносцы дальней авиации сопровождались истребителями Су-35С и самолетами радиолокационного дозора и наведения А-50 (такого мощного сопровождения "стратегов" в последние годы не отмечалось).

Полеты выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, границы других государств не нарушены. На отдельных участках маршрута российские самолеты вызвали профессиональный интерес военно-воздушных сил Южной Кореи и воздушных сил самообороны Японии. В ходе полета экипажи Ту-95МС выполнили дозаправку в воздухе.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСамолёт-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Самолёт-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС

Ранее два ракетоносца Ту-95 МС и два противолодочных самолета Ил-38 облетели побережье со стороны Японского моря, и синхронно два дальних противолодочных самолета Ту-142 облетели Страну восходящего солнца со стороны Тихоокеанского побережья, где находится крупная база ВМС США. При этом агентство Киодо отметило, что подобного облета Японии не наблюдали три года.

Полагаю, в этих двух случаях ВКС России планово оценили вероятный театр военных действий (ТВД) и послали определенный сигнал американским партнерам, которые пытаются дирижировать военно-политической обстановкой в неспокойном регионе.

Мобильный Армагеддон

Самолет Ту-154М, Архивное фото
© Flickr / Dmitry Terekhov
Пролет Ту-154 над Белым домом сняли на видео
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана (с базовых и с оперативных аэродромов). Однако Ту-95МС не часто выполняют полеты с таким эскортом истребителей и "летающих радаров" А-50.

Необычный состав группы свидетельствует о высокой готовности систем целеуказания, ударного оружия и истребительного прикрытия к выполнению задач стратегической важности. Рассмотрим их детальнее.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У способен за сотни километров обнаруживать, сопровождать и определять принадлежность воздушных, крупных наземных и морских целей. А также выдавать целеуказания на командные пункты автоматизированных систем управления (наводить истребители на воздушные цели и самолеты дальней авиации на наземные и морские цели). В модернизированной версии А-50У увеличена дальность полета, возросло число одновременно сопровождаемых целей и наводимых на них истребителей, установлен радиотехнический комплекс с цифровой обработкой сигналов. Недавно ВКС России получили четвертый модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У

Стрельба из систем залпового огня ТОС-1А
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
"Наташа" массового поражения: какие "клички" в РФ и НАТО дают нашему оружию
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС (в кодификации НАТО — "Медведи") составляют основу российской стратегической авиации. Самолет может нести на борту стратегические крылатые ракеты Х-55СМ (код НАТО — AS-15В "Kent"), принятые на вооружении в 1987 году. Ракета массой 1500-1700 килограммов способна поражать цели на дальности до 3000 километров. И заметим, что в боевых условиях один ракетоносец Ту-95МС может уничтожить несколько городов противника, не входя в его зону ПВО.

Истребитель Су-35 способен перехватить и уничтожить все классы воздушных целей, поразить наземные и надводные объекты инфраструктуры противника (прикрытые ПВО). Су-35С получил боевое крещение в Сирии. Самолет сочетает в себе сверхманевренность, совершенные активные и пассивные средства обнаружения, высокую сверхзвуковую скорость, большую дальность полета, широкую номенклатуру вооружений, современную систему РЭБ.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПилотаж многоцелевого сверхманёвренного истребителя Су -35С
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Пилотаж многоцелевого сверхманёвренного истребителя Су -35С

Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ястребы войны. Самые грозные самолеты-рекордсмены России и США
ВКС России получили уже более 60 таких машин. С прошлого года Су-35С состоит на вооружении истребительного авиационного полка в Приморье.

Потенциал российской авиагруппы над Японским, Восточно-Китайским и Желтым морями вызывает ассоциации с "мобильным Армагеддоном". И как минимум делает вероятный ТВД (включая военные базы и корабли США) открытой и в основном прочитанной книгой.

Вынужденное реагирование

Японское море является внутренним для России, КНДР, Южной Кореи и Японии. Участившиеся угрозы "постороннего" Вашингтона в адрес Пхеньяна и крупномасштабные маневры с региональными союзниками не могут не настораживать ближайших соседей — Россию и Китай. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал готовность "разобраться" с Северной Кореей силами ударной авианосной группы и атомных подводных лодок. Пентагон ждет отмашки.

Москва не может оставить без внимания американские обещания "разобраться" с очередным неугодным режимом — по соседству с Владивостоком (от главной базы российского Тихоокеанского флота до границы Северной Кореи — всего 120 километров). Так или иначе Россия вынуждена реагировать на угрозу развязывания крупномасштабного военного конфликта в непосредственной близости от территории и двухмиллионного населения Приморского края.

© AP Photo / Ahn Young-joonПрезидент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КНДР осудила совместные учения США и Южной Кореи
Вместе с тем Россия призвала северокорейцев не реагировать на совместные учения США и Южной Кореи. И Пхеньян сохраняет относительное спокойствие — дальше риторики о "безжалостном возмездии" за "игры с огнем над ядерным пороховым складом" дело не идет.

Обнародованную в КНДР фотографию, на которой изображены жизнерадостный северокорейский лидер и панель с надписью "Баллистическая ракета подводных лодок "Пуккысон-3", японская телекомпания NHK считает намеком на разработку новой ракеты морского базирования ("Пуккысон-2" успешно испытана в феврале). И все же Ким Чен Ын — трезвомыслящий политик, который использует фактор ядерного оружия лишь для сдерживания Вашингтона. Всем понятно, что превентивный ядерный удар КНДР приведет к контрудару со стороны США.

КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КНДР отказалась вести переговоры с США по ядерной программе
Вероятно, проблема ядерной программы КНДР решается только путем прямых и равноправных переговоров с Пхеньяном, с предоставлением гарантий безопасности. А пока северокорейцы наблюдают лишь "бандитские попытки США мобилизовать весь мир на участие в кампании против суверенного государства только по причине того, что оно попало в немилость (Вашингтона)". Такие методы в Азии уже не работают.

 

Комментировать
Мнение
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена