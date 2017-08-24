Что делают наши "ракетоносные медведи" и "летающие радары" в Желтом море

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

На фоне американо-южнокорейских учений Ulchi Freedom Guardian, которые в Пхеньяне считают "репетицией военного вторжения", Россия технологично и немногословно обозначила свои интересы и возможности в районе Корейского полуострова.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС сегодня выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, то есть обогнули Корейский полуостров. При этом ракетоносцы дальней авиации сопровождались истребителями Су-35С и самолетами радиолокационного дозора и наведения А-50 (такого мощного сопровождения "стратегов" в последние годы не отмечалось).

Полеты выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, границы других государств не нарушены. На отдельных участках маршрута российские самолеты вызвали профессиональный интерес военно-воздушных сил Южной Кореи и воздушных сил самообороны Японии. В ходе полета экипажи Ту-95МС выполнили дозаправку в воздухе.

Ранее два ракетоносца Ту-95 МС и два противолодочных самолета Ил-38 облетели побережье со стороны Японского моря, и синхронно два дальних противолодочных самолета Ту-142 облетели Страну восходящего солнца со стороны Тихоокеанского побережья, где находится крупная база ВМС США. При этом агентство Киодо отметило, что подобного облета Японии не наблюдали три года.

Полагаю, в этих двух случаях ВКС России планово оценили вероятный театр военных действий (ТВД) и послали определенный сигнал американским партнерам, которые пытаются дирижировать военно-политической обстановкой в неспокойном регионе.

Мобильный Армагеддон

© Flickr / Dmitry Terekhov Пролет Ту-154 над Белым домом сняли на видео Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана (с базовых и с оперативных аэродромов). Однако Ту-95МС не часто выполняют полеты с таким эскортом истребителей и "летающих радаров" А-50.

Необычный состав группы свидетельствует о высокой готовности систем целеуказания, ударного оружия и истребительного прикрытия к выполнению задач стратегической важности. Рассмотрим их детальнее.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У способен за сотни километров обнаруживать, сопровождать и определять принадлежность воздушных, крупных наземных и морских целей. А также выдавать целеуказания на командные пункты автоматизированных систем управления (наводить истребители на воздушные цели и самолеты дальней авиации на наземные и морские цели). В модернизированной версии А-50У увеличена дальность полета, возросло число одновременно сопровождаемых целей и наводимых на них истребителей, установлен радиотехнический комплекс с цифровой обработкой сигналов. Недавно ВКС России получили четвертый модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

© Фото : Vitaly V. Kuzmin "Наташа" массового поражения: какие "клички" в РФ и НАТО дают нашему оружию (в кодификации НАТО — "Медведи") составляют основу российской стратегической авиации. Самолет может нести на борту стратегические крылатые ракеты Х-55СМ (код НАТО — AS-15В "Kent"), принятые на вооружении в 1987 году. Ракета массой 1500-1700 килограммов способна поражать цели на дальности до 3000 километров. И заметим, что в боевых условиях один ракетоносец Ту-95МС может уничтожить несколько городов противника, не входя в его зону ПВО.

Истребитель Су-35 способен перехватить и уничтожить все классы воздушных целей, поразить наземные и надводные объекты инфраструктуры противника (прикрытые ПВО). Су-35С получил боевое крещение в Сирии. Самолет сочетает в себе сверхманевренность, совершенные активные и пассивные средства обнаружения, высокую сверхзвуковую скорость, большую дальность полета, широкую номенклатуру вооружений, современную систему РЭБ.

ВКС России получили уже более 60 таких машин. С прошлого года Су-35С состоит на вооружении истребительного авиационного полка в Приморье

Потенциал российской авиагруппы над Японским, Восточно-Китайским и Желтым морями вызывает ассоциации с "мобильным Армагеддоном". И как минимум делает вероятный ТВД (включая военные базы и корабли США) открытой и в основном прочитанной книгой.

Вынужденное реагирование

Японское море является внутренним для России, КНДР, Южной Кореи и Японии. Участившиеся угрозы "постороннего" Вашингтона в адрес Пхеньяна и крупномасштабные маневры с региональными союзниками не могут не настораживать ближайших соседей — Россию и Китай. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал готовность "разобраться" с Северной Кореей силами ударной авианосной группы и атомных подводных лодок. Пентагон ждет отмашки.

Москва не может оставить без внимания американские обещания "разобраться" с очередным неугодным режимом — по соседству с Владивостоком (от главной базы российского Тихоокеанского флота до границы Северной Кореи — всего 120 километров). Так или иначе Россия вынуждена реагировать на угрозу развязывания крупномасштабного военного конфликта в непосредственной близости от территории и двухмиллионного населения Приморского края.

© AP Photo / Ahn Young-joon Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017 © AP Photo / Ahn Young-joon Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017

Вместе с тем Россия призвала северокорейцев не реагировать на совместные учения США и Южной Кореи. И Пхеньян сохраняет относительное спокойствие — дальше риторики о " безжалостном возмездии " за "игры с огнем над ядерным пороховым складом" дело не идет.

Обнародованную в КНДР фотографию, на которой изображены жизнерадостный северокорейский лидер и панель с надписью "Баллистическая ракета подводных лодок "Пуккысон-3", японская телекомпания NHK считает намеком на разработку новой ракеты морского базирования ("Пуккысон-2" успешно испытана в феврале). И все же Ким Чен Ын — трезвомыслящий политик, который использует фактор ядерного оружия лишь для сдерживания Вашингтона. Всем понятно, что превентивный ядерный удар КНДР приведет к контрудару со стороны США.

Вероятно, проблема ядерной программы КНДР решается только путем прямых и равноправных переговоров с Пхеньяном, с предоставлением гарантий безопасности. А пока северокорейцы наблюдают лишь "бандитские попытки США мобилизовать весь мир на участие в кампании против суверенного государства только по причине того, что оно попало в немилость (Вашингтона)". Такие методы в Азии уже не работают.