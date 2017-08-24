Что делают наши "ракетоносные медведи" и "летающие радары" в Желтом море

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
На фоне американо-южнокорейских учений Ulchi Freedom Guardian, которые в Пхеньяне считают "репетицией военного вторжения", Россия технологично и немногословно обозначила свои интересы и возможности в районе Корейского полуострова.
Полеты выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, границы других государств не нарушены. На отдельных участках маршрута российские самолеты вызвали профессиональный интерес военно-воздушных сил Южной Кореи и воздушных сил самообороны Японии. В ходе полета экипажи Ту-95МС выполнили дозаправку в воздухе.
Ранее два ракетоносца Ту-95 МС и два противолодочных самолета Ил-38 облетели побережье со стороны Японского моря, и синхронно два дальних противолодочных самолета Ту-142 облетели Страну восходящего солнца со стороны Тихоокеанского побережья, где находится крупная база ВМС США. При этом агентство Киодо отметило, что подобного облета Японии не наблюдали три года.
Полагаю, в этих двух случаях ВКС России планово оценили вероятный театр военных действий (ТВД) и послали определенный сигнал американским партнерам, которые пытаются дирижировать военно-политической обстановкой в неспокойном регионе.
Мобильный Армагеддон
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана (с базовых и с оперативных аэродромов). Однако Ту-95МС не часто выполняют полеты с таким эскортом истребителей и "летающих радаров" А-50.
Необычный состав группы свидетельствует о высокой готовности систем целеуказания, ударного оружия и истребительного прикрытия к выполнению задач стратегической важности. Рассмотрим их детальнее.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У способен за сотни километров обнаруживать, сопровождать и определять принадлежность воздушных, крупных наземных и морских целей. А также выдавать целеуказания на командные пункты автоматизированных систем управления (наводить истребители на воздушные цели и самолеты дальней авиации на наземные и морские цели). В модернизированной версии А-50У увеличена дальность полета, возросло число одновременно сопровождаемых целей и наводимых на них истребителей, установлен радиотехнический комплекс с цифровой обработкой сигналов. Недавно ВКС России получили четвертый модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.
(в кодификации НАТО — "Медведи") составляют основу российской стратегической авиации. Самолет может нести на борту стратегические крылатые ракеты Х-55СМ (код НАТО — AS-15В "Kent"), принятые на вооружении в 1987 году. Ракета массой 1500-1700 килограммов способна поражать цели на дальности до 3000 километров. И заметим, что в боевых условиях один ракетоносец Ту-95МС может уничтожить несколько городов противника, не входя в его зону ПВО.
Истребитель Су-35 способен перехватить и уничтожить все классы воздушных целей, поразить наземные и надводные объекты инфраструктуры противника (прикрытые ПВО). Су-35С получил боевое крещение в Сирии. Самолет сочетает в себе сверхманевренность, совершенные активные и пассивные средства обнаружения, высокую сверхзвуковую скорость, большую дальность полета, широкую номенклатуру вооружений, современную систему РЭБ.
Потенциал российской авиагруппы над Японским, Восточно-Китайским и Желтым морями вызывает ассоциации с "мобильным Армагеддоном". И как минимум делает вероятный ТВД (включая военные базы и корабли США) открытой и в основном прочитанной книгой.
Вынужденное реагирование
Японское море является внутренним для России, КНДР, Южной Кореи и Японии. Участившиеся угрозы "постороннего" Вашингтона в адрес Пхеньяна и крупномасштабные маневры с региональными союзниками не могут не настораживать ближайших соседей — Россию и Китай. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал готовность "разобраться" с Северной Кореей силами ударной авианосной группы и атомных подводных лодок. Пентагон ждет отмашки.
Москва не может оставить без внимания американские обещания "разобраться" с очередным неугодным режимом — по соседству с Владивостоком (от главной базы российского Тихоокеанского флота до границы Северной Кореи — всего 120 километров). Так или иначе Россия вынуждена реагировать на угрозу развязывания крупномасштабного военного конфликта в непосредственной близости от территории и двухмиллионного населения Приморского края.
Обнародованную в КНДР фотографию, на которой изображены жизнерадостный северокорейский лидер и панель с надписью "Баллистическая ракета подводных лодок "Пуккысон-3", японская телекомпания NHK считает намеком на разработку новой ракеты морского базирования ("Пуккысон-2" успешно испытана в феврале). И все же Ким Чен Ын — трезвомыслящий политик, который использует фактор ядерного оружия лишь для сдерживания Вашингтона. Всем понятно, что превентивный ядерный удар КНДР приведет к контрудару со стороны США.