Россия призвала КНДР не реагировать на совместные учения США и Южной Кореи

МОСКВА НАДЕЕТСЯ, ЧТО КНДР НЕ БУДЕТ РЕАГИРОВАТЬ НА УЧЕНИЯ США И ЮЖНОЙ КОРЕИ ВОЕННЫМ ОБРАЗОМ И ПРОЯВИТ СДЕРЖАННОСТЬ – МИД РФ

РИА НОВОСТИ