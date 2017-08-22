ТОКИО, 22 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Военное командование Корейской народной армии в приграничном с Южной Кореей пункте Пханмунджом пригрозило США и Южной Корее "безжалостным возмездием" из-за начавшихся в понедельник совместных военных учений двух стран "Ыльчи — Фридом гардиан" (Ulchi Freedom Guardian), сообщило агентство Киодо; эти учения в Пхеньяне воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.
Тот факт, что на учения приехали глава Тихоокеанского командования ВМС США адмирал Гарри Харрис, глава Стратегического командования ВВС Джон Хайтен и директор центра ПРО Сэмюэл Гривз, также вызвал недовольство северокорейских военных, которые считают, что это "только еще больше усугубит серьезность ситуации".
"Ответственность за разрушительные последствия, которые вызовут военные учения, целиком лежит на США, которые выбрали путь военного противостояния с нами", — говорится в заявлении.
По официальным заявлениям, Ulchi Freedom Guardian — исключительно оборонительные учения с использованием компьютерного моделирования военных действий для "повышения боеготовности, защиты региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове".
Учения будут сосредоточены на "оптимизированной совместной стратегии сдерживания" КНДР на основе операционного плана объединенного командования США и Южной Кореи под кодовым номером 5105. Этот план предусматривает нанесение удара по объектам ядерной и ракетной программ КНДР.