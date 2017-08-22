ТОКИО, 22 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Военное командование Корейской народной армии в приграничном с Южной Кореей пункте Пханмунджом пригрозило США и Южной Корее "безжалостным возмездием" из-за начавшихся в понедельник совместных военных учений двух стран "Ыльчи — Фридом гардиан" (Ulchi Freedom Guardian), сообщило агентство Киодо; эти учения в Пхеньяне воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

"После того, как (США И Южная Корея — ред.) проигнорировали наши предупреждения о том, что им необходимо сделать правильный выбор, и подстроили опасную военную провокацию, им не избежать безжалостного возмездия и наказания", — говорится в обнародованном заявлении военного командования КНДР.

Тот факт, что на учения приехали глава Тихоокеанского командования ВМС США адмирал Гарри Харрис, глава Стратегического командования ВВС Джон Хайтен и директор центра ПРО Сэмюэл Гривз, также вызвал недовольство северокорейских военных, которые считают, что это "только еще больше усугубит серьезность ситуации".

"Соединенным Штатам не надо забывать, что наша военная мощь находится в состоянии ожидания пуска (ракет — ред.)", — напоминают северокорейские военные.

"Ответственность за разрушительные последствия, которые вызовут военные учения, целиком лежит на США, которые выбрали путь военного противостояния с нами", — говорится в заявлении.

В учениях "Ыльчи — Фридом гардиан" (UFG), которые начались в понедельник и продлятся 10 дней, принимают участие около 50 тысяч южнокорейских военнослужащих и 17,5 тысяч американских.

По официальным заявлениям, Ulchi Freedom Guardian — исключительно оборонительные учения с использованием компьютерного моделирования военных действий для "повышения боеготовности, защиты региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове".

Учения будут сосредоточены на "оптимизированной совместной стратегии сдерживания" КНДР на основе операционного плана объединенного командования США и Южной Кореи под кодовым номером 5105. Этот план предусматривает нанесение удара по объектам ядерной и ракетной программ КНДР.