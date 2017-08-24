Украина достанется не победителю, а проигравшему

Владимир Лепехин, для РИА Новости
Действительно, киевляне стали свидетелями парада оккупационных войск: по Крещатику прошли более двухсот военных из США и НАТО. А это значит, что тщательно надуваемый последние десятилетия шарик украинской незалежности окончательно сдулся и превратился в ошметок резины, брошенный к ногам неофашистов.
В первой половине текущей недели российские и украинские СМИ активно обсуждали итоги закрытой встречи в Минске спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.
Гадания экспертов и журналистов на кофейной гуще породили немало версий относительно содержания разговора Волкера и Суркова, однако о чем бы они ни договорились, некоторые итоги встречи предельно ясны.
Во-первых, посредничества Франции и Германии для "урегулирования ситуации на Донбассе" (на самом деле для определения дальнейшей судьбы Украины) уже недостаточно, так что в Госдепе решили начать договариваться о разделе этой страны с Россией напрямую.
Такое новое понимание ситуации в мире демонстрируют сегодня российской стороне — пока заносчиво и неуклюже — Тиллерсон, Волкер и другие представители команды Дональда Трампа. Российское руководство, со своей стороны, терпеливо ждет, когда посланцы Госдепа прекратят ставить ультиматумы и согласятся с условиями России.
Все более очевидно и то, что находящаяся на стыке цивилизаций и обреченная на раздел Украина — уже не приз для страны-победителя, а обуза для той страны, которая проиграет.
В лучшем случае это фальшивая монета, которой каждая из противоборствующих сторон стремится оплатить свои геополитические интересы.
Пример Украины — показатель того, что России на самом деле чужды имперские амбиции. Напротив, как минимум пару столетий она идет на уступки своим окраинам, да и сегодня продолжает тащить экономику целого ряда соседних стран, включая Украину, фактически объявившую России войну.
Понятно, что в современной России делают выводы из уроков истории и стремятся освободиться от "зависимости наоборот". Российское руководство постепенно берет курс на избавление от зависимости со стороны государств, диктующих России условия транзита и стремящихся стать "мостом" между Востоком и Западом, на самом деле получая жалование от противников России за третирование оной.
Сегодня многие, как в России, так и на постсоветском пространстве, горюют по поводу упразднения СССР. И вот парадокс: освобождение России от некоторых окраин (а именно так можно посмотреть на развал Советского Союза) идет ей в целом на пользу. В отличие от ряда новых государств, которым независимость пошла во вред.
Одна из таких стран — Украина. Более четверти века украинские элиты так упивались дарованной свободой, что утратили берега и променяли добрососедские отношения с Россией на погружение в нацистское болото со сдачей или продажей бывшим палачам украинского народа всех сколько-нибудь значимых национальных активов.
Майдан в Киеве раздул шарик украинской незалежности до неимоверных величин. Но чем был надут этот шарик? Бредом про древних укров, тысячелетнюю борьбу с московской ордой и голодомор.
Три года — серьезный срок, чтобы создать мощную идеологическую основу нового, пусть и нацистского государства. Увы, украинские "элиты" оказались неспособными сформировать даже ее контуры. И поскольку новый киевский режим оказался куда коррупционнее прежнего, а членство в Евросоюзе Украине не светит, Киеву пришлось надувать все новые и новые шарики: про безвиз, бурятские батальоны на Донбассе, новый голодомор в Крыму, очередь из американских инвесторов, грядущие поставки Киеву джавелинов и проч.
По своей сути все эти мелкотравчатые мифы — элементы новой квазиидеологии Украины как презираемой всеми периферии Европы, обоснование ее добровольного холопства. Отсюда и бандеровская русофобская бесовщина украинских "элит" — от осознания своей имманентной интеллектуальной и моральной неполноценности и вторичности.
На самом деле все очень просто: Россия поумнела и стремится избавиться от традиции брать на себя ответственность за развитие стран-соседей, раз элиты этих стран легко оказываются ее врагами как только это становится выгодным.
В России давно поняли, что свобода — это не свобода от, а свобода для. Но чтобы это поняли и элиты освободившихся (на самом деле освобожденных) окраин, должно пройти время.
Большинство новых стран неизбежно пройдут через подобные катаклизмы, и было бы неправильным пытаться навязать элитам этих стран свою помощь. Ведь в таком случае сердобольных россиян вновь будут называть оккупантами.
Мир стремительно меняется, вот-вот сойдет на нет и влияние нынешнего гегемона. Так что те, кто очертя голову бежал на запад, уже в ближайшем будущем побегут на восток, в том числе и в Россию.
Наша страна, как это происходило на протяжении многих столетий, вновь приютит миллионы беженцев, в том числе украинцев. Вопрос только в том, что останется к этому времени от Украины, оказавшейся неспособной стать полноценным государством? Вышиванки, желто-блакитные раскраски, надутые физиономии участников АТО, выстроенные на крови сограждан замки олигархов?
Пожалуй, это все, чего добилась "революция достоинства". Просто потому, что и она была фальшивкой. Еще одним шариком, который сдулся.