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Украина достанется не победителю, а проигравшему

16:3624.08.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августва 2017Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августва 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Лепехин, для РИА Новости

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Парад в Киеве: военные НАТО и техника времен СССР прошли по Крещатику
Парад в честь 26-й годовщины независимости Украины, который прошел в Киеве 24 августа, по факту принимал не главнокомандующий ВСУ, а глава Пентагона Джеймс Мэттис. По мнению бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, украинцы были "чужими на этом празднике"

Действительно, киевляне стали свидетелями парада оккупационных войск: по Крещатику прошли более двухсот военных из США и НАТО. А это значит, что тщательно надуваемый последние десятилетия шарик украинской незалежности окончательно сдулся и превратился в ошметок резины, брошенный к ногам неофашистов.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВоеннослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017

В первой половине текущей недели российские и украинские СМИ активно обсуждали итоги закрытой встречи в Минске спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

Гадания экспертов и журналистов на кофейной гуще породили немало версий относительно содержания разговора Волкера и Суркова, однако о чем бы они ни договорились, некоторые итоги встречи предельно ясны.

Во-первых, посредничества Франции и Германии для "урегулирования ситуации на Донбассе" (на самом деле для определения дальнейшей судьбы Украины) уже недостаточно, так что в Госдепе решили начать договариваться о разделе этой страны с Россией напрямую.

Военнослужащие США на параде ко Дню Независимости Украины в Киеве. 24 августа 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Политолог о параде в Киеве: глава Пентагона устроил украинской армии смотр
Во-вторых, очевидно, что в США происходит перелом отношения к Украине. В Госдепе начинают понимать, благодаря смене правящей команды, что раздел Украины, как некогда Германии, неизбежен. И дело тут не только в позиции России, которая не собирается сдавать Донбасс ни под каким давлением из-за океана. Главная причина невыживаемости Украины в ее нынешнем виде состоит в том, что строительство нового и многополярного мира предполагает установление четких границ между новыми геополитическими субъектностями (цивилизациями), и одна из них проходит по Днепру или даже западнее.

Такое новое понимание ситуации в мире демонстрируют сегодня российской стороне — пока заносчиво и неуклюже — Тиллерсон, Волкер и другие представители команды Дональда Трампа. Российское руководство, со своей стороны, терпеливо ждет, когда посланцы Госдепа прекратят ставить ультиматумы и согласятся с условиями России.

© Фото : Минобороны УкраиныСпецпредставитель США по Украине Курт Волкер на Донбассе
© Фото : Минобороны Украины
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на Донбассе

Все более очевидно и то, что находящаяся на стыке цивилизаций и обреченная на раздел Украина — уже не приз для страны-победителя, а обуза для той страны, которая проиграет.

В лучшем случае это фальшивая монета, которой каждая из противоборствующих сторон стремится оплатить свои геополитические интересы.

Пример Украины — показатель того, что России на самом деле чужды имперские амбиции. Напротив, как минимум пару столетий она идет на уступки своим окраинам, да и сегодня продолжает тащить экономику целого ряда соседних стран, включая Украину, фактически объявившую России войну.

Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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День независимости Украины: 26 лет на пути в бездну
Россия чуть ли не всю свою историю была "империей наоборот" — не столько объедающей свои "колонии" метрополией, сколько тем фрустрирующим центром, который стремится задобрить присоединяющиеся к "империи" территории и отдать им лучшее со своего стола. Расплата за сердобольность между тем всегда была жестокой: в 1917 году разночинцы с окраин уничтожили самодержавную Россию, в 1991 году ровно по такой же схеме (борьба республиканских элит за независимость от советской "империи") был уничтожен Советский Союз, ну а в 2017 году на русский мир была натравлена Украина как одна из окраинных частей этого самого мира.

Понятно, что в современной России делают выводы из уроков истории и стремятся освободиться от "зависимости наоборот". Российское руководство постепенно берет курс на избавление от зависимости со стороны государств, диктующих России условия транзита и стремящихся стать "мостом" между Востоком и Западом, на самом деле получая жалование от противников России за третирование оной.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия больше не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее
Незалежная не нужна России как зависимая территория, нам нужна свободная Украина как друг и партнер. И Крым, что очевидно, убежал от Киева именно потому, что Украина перестала быть дружественной России и русским. Нам не нужны также зависимые Армения, Грузия, Молдова и проч. Независимые от нас, но дружественные России государства ценнее шантажирующих центр колоний.

Сегодня многие, как в России, так и на постсоветском пространстве, горюют по поводу упразднения СССР. И вот парадокс: освобождение России от некоторых окраин (а именно так можно посмотреть на развал Советского Союза) идет ей в целом на пользу. В отличие от ряда новых государств, которым независимость пошла во вред.

Одна из таких стран — Украина. Более четверти века украинские элиты так упивались дарованной свободой, что утратили берега и променяли добрососедские отношения с Россией на погружение в нацистское болото со сдачей или продажей бывшим палачам украинского народа всех сколько-нибудь значимых национальных активов.

Майдан в Киеве раздул шарик украинской незалежности до неимоверных величин. Но чем был надут этот шарик? Бредом про древних укров, тысячелетнюю борьбу с московской ордой и голодомор.

Вид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кто не скачет, тот побеждает: Украине уже нечем шантажировать Россию
Вот на таком примитивном бульоне и взрастала долгие годы гордая украинская свидомость, пока праворадикалам не была подброшена из "просвещенной" Европы простая как табурет идея борьбы с коррупционным (пророссийским) режимом в пользу европейского образа жизни.
Три года — серьезный срок, чтобы создать мощную идеологическую основу нового, пусть и нацистского государства. Увы, украинские "элиты" оказались неспособными сформировать даже ее контуры. И поскольку новый киевский режим оказался куда коррупционнее прежнего, а членство в Евросоюзе Украине не светит, Киеву пришлось надувать все новые и новые шарики: про безвиз, бурятские батальоны на Донбассе, новый голодомор в Крыму, очередь из американских инвесторов, грядущие поставки Киеву джавелинов и проч.

© Фото : Администрация Президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко на церемонии по случаю начала действия безвизового режима с Евросоюзом
© Фото : Администрация Президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко на церемонии по случаю начала действия безвизового режима с Евросоюзом

По своей сути все эти мелкотравчатые мифы — элементы новой квазиидеологии Украины как презираемой всеми периферии Европы, обоснование ее добровольного холопства. Отсюда и бандеровская русофобская бесовщина украинских "элит" — от осознания своей имманентной интеллектуальной и моральной неполноценности и вторичности.

Военнослужащие ВСУ в Киеве. 24 августа 2016
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Послушная Западу "зондеркоманда": как создавалась армия независимой Украины
Западные политики вот уже несколько столетий верят в свой же миф о России-захватчике. В результате волкеры и К в ходе переговоров с российскими политиками удивляются, что Россия не поддается шантажу и не собирается отказываться от поддержки Донбасса в ответ на отмену санкций или уходить из Сирии в обмен на обещания Госдепа покинуть Киев. Западным политикам непонятна логика страны, которая не хочет ни забирать Украину, ни добивать ее.

На самом деле все очень просто: Россия поумнела и стремится избавиться от традиции брать на себя ответственность за развитие стран-соседей, раз элиты этих стран легко оказываются ее врагами как только это становится выгодным.

В России давно поняли, что свобода — это не свобода от, а свобода для. Но чтобы это поняли и элиты освободившихся (на самом деле освобожденных) окраин, должно пройти время.

Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Незалежность как суслик. На завоевания свободной Украины
Позиция российского руководства такова, что страны Балтии, Украина, Грузия, Молдова и другие соседние государства должны иметь возможность самостоятельно выбирать свою судьбу. В том числе возможность перебеситься, десять раз ошибиться, попасть в кабалу к западным банкам, пережить внешнее управление США и НАТО, возможно, пройти через гражданские войны, череду государственных переворотов и полную утрату национального самосознания.

Большинство новых стран неизбежно пройдут через подобные катаклизмы, и было бы неправильным пытаться навязать элитам этих стран свою помощь. Ведь в таком случае сердобольных россиян вновь будут называть оккупантами.

Мир стремительно меняется, вот-вот сойдет на нет и влияние нынешнего гегемона. Так что те, кто очертя голову бежал на запад, уже в ближайшем будущем побегут на восток, в том числе и в Россию.

© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкДевушка в вышиванке с флагом Украины
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Девушка в вышиванке с флагом Украины

Наша страна, как это происходило на протяжении многих столетий, вновь приютит миллионы беженцев, в том числе украинцев. Вопрос только в том, что останется к этому времени от Украины, оказавшейся неспособной стать полноценным государством? Вышиванки, желто-блакитные раскраски, надутые физиономии участников АТО, выстроенные на крови сограждан замки олигархов?

Пожалуй, это все, чего добилась "революция достоинства". Просто потому, что и она была фальшивкой. Еще одним шариком, который сдулся.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Евгений Агафонов
Раньше были братья нам, вместо дружбы и родства они выбрали себе хозяев.
16:56
24.08.2017
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