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Олейник: украинцы чужие на Дне независимости Украины

12:0324.08.2017
(обновлено: 12:04 24.08.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВоеннослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Министр обороны США Джеймс Мэттис наряду с коллегами из стран НАТО и натовскими военными принял участие в параде в честь Дня независимости на Украине. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik назвал происходящее "праздником зависимости".

Украина 24 августа отмечает 26-ю годовщину независимости страны. В Киеве прошел военный парад, в котором приняли участие военные расчеты стран НАТО, на торжествах также присутствовали главы оборонных ведомств девяти стран, в том числе США и Великобритании.

Военная техника на параде по случаю 25-летней годовщины со Дня Независимости Украины
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Мнение: Киев способен создавать "красивые танки" лишь на бумаге
Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Киев накануне. В рамках визита у главы Пентагона запланированы переговоры с украинским президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.

В пресс-службе Пентагона заявили, что целью визита является "подтверждение твердой приверженности США восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплению стратегического оборонного партнерства между двумя странами".

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник считает, что визит Мэттиса в Киев лишний раз подчеркивает зависимость Украины от США.

"Сегодня можно говорить о празднике зависимости, а не независимости. Мне кажется, независимость – это демонстрация возможностей страны: уровень жизни людей, возможности в сфере культуры, образования, науки и, в том числе, обороноспособности. Если вы не можете самостоятельно показать, на что способны, а привлекаете другие страны, тогда вы подчеркиваете, что вы зависимы. Главным субъектом этого праздника является не народ Украины, он отстранен от этого, и даже не украинская власть, а Пентагон. Смотрите, как мы потихоньку спускаемся от кураторства на уровне вице-президента Джо Байдена до министра обороны, скоро так кураторство над Украиной возьмет бывший пресс-секретарь Белого дома (Дженнифер) Псаки. Дальше уже некуда", – сказал Владимир Олейник в эфире радио Sputnik.

Украинский политик назвал "показухой" военный парад, в котором впервые вместе с украинскими военными участвовали солдаты стран НАТО.

"Такой парад с участием иностранных войск уместен в День Победы, при условии, что это военные стран, которые входили в коалицию. Но когда в День независимости… Я не могу себе представить, если бы в тех же США в параде в День независимости участвовали вооруженные силы Украины или какой-то другой страны. И украинцы понимают, что они чужие на этом празднике, который Порошенко устроил для американцев и европейцев. Это чистейшая показуха", – считает Владимир Олейник.

Визит Мэттиса на Украину проходит на фоне все более нарастающих в США рассуждений о том, следует ли поставлять Киеву летальное оружие. В частности, американский сенатор Джон Маккейн ранее призывал президента Дональда Трампа воспользоваться предоставленными ему по закону полномочиями и начать "поставки Украине оборонительного смертоносного оружия с целью защиты ее территории от дальнейших нарушений со стороны России и сепаратистов".

Однако Владимир Олейник скептически относится к подобным разговорам.

"А смогут ли украинские вооруженные силы применить это оружие? И вот здесь есть вопрос. Оружие они получить могут, но украинцы уже не хотят воевать. Посмотрите на ситуацию: уже было проведено семь мобилизаций, и все призывники бегут от них. Народ понимает – за что погибать: за страну, за олигархов? Они не станут убивать друг друга за то, чтобы тот же Порошенко стал еще богаче. А любое оружие без людей ничего не стоит", – заключил украинский политик.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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