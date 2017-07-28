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Россия пытается уничтожить Украину? Нет, она удерживает ее от суицида

17:4828.07.2017
0450
© РИА НовостиПлощадь Независимости в КиевеПлощадь Независимости в Киеве
© РИА Новости

Владимир Лепехин, для РИА Новости

Украинское издание "Зеркало недели" озаглавило одну из своих публикаций в минувшее воскресенье так: "Украина передала в суд ООН доказательства преступлений РФ". А первый абзац публикации звучит следующим образом: "Документы свидетельствуют о том, что руководство России целенаправленно пытается уничтожить украинское государство".

Слушания в Международном суде ООН по иску Украины к России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма. 19 апреля 2017 года
© AP Photo / Peter Dejong
Украина передала в ООН доказательства "участия России" в войне в Донбассе
Налицо очередной коллективный подлог украинских политиков, чиновников и СМИ, рассчитанный на обывателя.

На самом деле украинская сторона передала в Международный суд ООН не документы и не доказательства финансирования Россией терроризма в Донбассе, а всего лишь очередные фальсифицированные записки-обращения, призванные переложить ответственность украинских властей и карателей за многочисленные преступления в собственной стране на Россию. Да и заявил о передаче "документов" в суд ООН не кто-нибудь, а глава СБУ Василий Грицак — один из лидеров правящего сегодня на Украине преступного клана.

Ложь — визитная карточка Киева

Солдаты украинской армии из батальона Донбасс. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
На Украине посчитали финансовые убытки от конфликта в Донбассе
По словам Грицака, предоставленные в МС ООН документы свидетельствуют о том, что высшее руководство России "развернуло широкомасштабную работу по уничтожению украинского государства". В качестве "доказательства" такой работы называются и "непосредственное участие России в войне" в Донбассе, и "оккупация Крыма", и "искусственное инспирирование спецслужбами РФ общественно-политических конфликтов" на Украине, и "информационная агрессия", и "финансирование терроризма", и якобы предоставление "террористам" (ополченцам Донбасса) вооружений.

Здесь что ни пункт, то чудовищная и изощренная ложь, переворачивание ситуации на Украине и в Донбассе с ног на голову.

О какой широкомасштабной работе по уничтожению украинского государства может идти речь, если Российская Федерация до сих пор не предприняла ни одного превентивного шага, направленного на ухудшение в этой стране экономической или социально-политической обстановки? Те немногочисленные и, на самом деле, весьма "аккуратные" меры по ограничению российско-украинского сотрудничества в сфере, например, торговли, поставок комплектующих, авиационного и железнодорожного сообщения и тому подобные, которые действительно применены по отношению к Украине, являются ничем иным, как зеркальным ответом России на различные действия украинских властей.

Не Россия начала борьбу с проникновением на свой рынок товаров из соседней страны. Не российские патриоты грабят оказавшиеся на ее территории фуры или громят украинские банки. Всем этим занимаются украинские праворадикалы, выталкивая из страны не только российские банки, российский капитал и иностранные транспортные кампании, но также заподозренных в симпатиях к России украинских "сепаратистов".

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАкция протеста радикалов (Национальный корпус) у здания украинского филиала Сбербанка в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста радикалов (Национальный корпус) у здания украинского филиала Сбербанка в Киеве

Презентация первого экспериментального образца украинского реактивного самолета нового поколения АН-158 на ГП Антонов в Киеве. 2010 год
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Прощай, "Антонов": на Украине ликвидируют легендарный авиаконцерн
Не Россия является инициатором прекращения авиасообщения между двумя странами, а Украина, и не РЖД отменила прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Москвой. Не россияне перекрывает водоканалы, подающие воду в Крым, и не они устраивают блокаду поставок на Украину угля.

Не Россия остановила производство самолетов на заводах концерна "Антонов", задешево продав уникальные технологии китайцам. Не россияне рубят лес в Карпатах и отправляют его в Европу, не российские компании вагонами вывозят на Запад украинский чернозем, и не они останавливают на Украине атомные станции и закрывают НИИ и КБ.

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Украина допраздновалась. Еврейские организации расслышали "Шухевичфест"

Не Россия завалила мусором всю Львовскую область и продолжает заваливать им Киевщину. Не она лишает украинцев доступа к научной и объективной информации о собственной истории и чтению книг классиков русской и украинской (нашей общей) литературы.

Все эти и еще тысячи других вредоносных для Украины действий осуществляют сами киевские власти в союзе с разного рода радикальными националистическими группировками.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники Народного вече организации "Правый сектор" в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Участники Народного вече организации "Правый сектор" в Киеве

И до какого уровня лжи и моральной низости нужно дойти, чтобы приписывать все свои злодеяния России, продолжающей терпеть выходки и клевету украинской власти, придерживаясь тезиса "народ не виноват в том, что творит на Украине бандеровский режим"!

Россия спасает Украину

Киев называет украинцев (тех из них, кто не согласен с политикой властей) сепаратистами и террористами — в то время как террористы сегодня на Украине находятся в Киеве. Это ведь Киев поддерживает запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство", с которой борется не кто иной, как Россия. И уж если всерьез говорить о терроре, то можно ли назвать хоть один террористический акт, совершенный "террористами" Донбасса на Украине? Я уже не говорю про Россию, которая не поддерживает террор где-либо и в каком-либо формате, всякий раз подчеркивая свою приверженность праву.

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Киев намерен на законодательном уровне установить статус районов Донбасса
Это ведь Киев предпочитает террор и диверсии открытому и честному бою, взрывая на территории противника не только ополченцев, но и гражданские объекты. Это ведь он пытается блокировать фильтровальную станцию под Донецком, чтобы лишить миллионы людей воды. Это прокиевские "общественные" деятели взрывали опоры линий электропередачи, прекратив подачу электричества в Крым, и это представители ВСУ в результате организации террористической атаки на полуострове убили весной прошлого года российского военнослужащего.

Самой разумной реакцией России на все то, что сегодня творят на Украине киевские власти и поддерживаемые ею националисты-бандеровцы, стала бы подача Россией собственного обращения в Международный суд ООН с документальным подтверждением того, что практически все, приписываемое украинскими политиками России, на самом деле — результат действий киевских властей.

В сущности, Россия не только не пытается уничтожить Украину, но, напротив, она парадоксальным образом спасает соседнее государство от погружения в полный хаос, нищету и кровавую гражданскую войну.

Разрушенная осколками крыша средней школы в результате ночного обстрела Макеевки артиллерией ВСУ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Куда возвращаться Донбассу?
Россия признала результаты президентских выборов в этой стране, тем самым дав Украине шанс на мирный выход из тупика, в который ее загнали Майдан и государственный переворот. Россия лишь с третьей попытки решилась поддержать референдум в Крыму — после того, как стала совершенно очевидной перспектива уничтожения русского населения на полуострове праворадикалами. Она не порвала отношения с Украиной ни после кровавого преступления нацистов в Одессе, ни после начала так называемой "АТО" (военной операции в Донбассе. — Прим. ред.), ни после провокации Киева с малазийским "Боингом", ни в ситуации с явным нарушением киевским режимом Минских соглашений. Она сверхтерпеливо ждет, когда режим выдохнется, а украинский народ прозреет и сам решит свою судьбу.

Российское руководство продолжает гнать сибирский газ в Европу через территорию Украины, убеждая Киев, что ему выгоднее не переплачивать за этот газ, получая его окольным путем — через Словакию. Оно терпимо и — сверх всякой меры — толерантно по отношению к очевидным преступникам, к государству, провозгласившему террор по отношению к России и дерусификацию основой всей своей государственной политики.

Народ Украины не виноват?

Украинцам, большинство из которых, будем говорить прямо, поддержало Майдан, не хочется признавать очевидное, а самое главное — признать собственную глупость и причастность (прямую или косвенную) к тем преступлениям, которые стали визитной карточкой Киева.

© РИА НовостиПлощадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
Площадь Независимости в Киеве

Мужчина у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке. 18 июля 2017
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Психоанализ: почему многих украинцев свели с ума
Многие украинцы продолжают настаивать на том, что все вышеперечисленное (блокады, люстрации, убийства сограждан, нацизм и прочее) совершают не украинцы, а "агенты Путина" и "сепаратисты". Почему? Да потому, что так легче продолжать врать себе и поддерживать явно завышенную самооценку.

К сожалению, в России последовательно придерживаются уже упомянутого мной тезиса: "Народ не виноват в преступлениях режима". Насколько верна данная формулировка — предмет отдельного разговора, но факт остается фактом: в России предпочитают считать, что решение проблем Украины — внутреннее дело самих украинцев. А значит, тезис об ответственности России за то, что происходит на Украине, как и тезис о том, что Россия представляет угрозу для украинского государства, — чистейшей воды демагогия.

Лично я, в принципе, не исключаю, что Украина как страна давно приказала бы долго жить, если бы ее так или иначе не поддерживала Россия. Именно Россия удерживает сошедшую со своей цивилизационной орбиты Украину от окончательного суицида.

Наша страна продолжает нянчиться с Ненькой и держать свои границы открытыми для всех украинцев — как для тех, кто бежит от киевского режима, так и для тех, кто приезжает в Россию, чтобы заработанными в ней деньгами пополнить копилку войны против русских в Донбассе.

Украинский пункт пропуска Чонгар на границе с Россией
© РИА Новости / Александр Полегенько
Украина хочет конфликта: электронная регистрация, биометрия и русофобия
Российские чиновники продолжают легитимировать киевский режим, ведя с ним душещипательные разговоры на различных международных площадках и предоставляя представителям бандеровской власти возможность лить грязь на Россию в эфире российских телеканалов.

Россия неоправданно мягка по отношению к преступной киевской власти и необоснованно терпима к русофобским беснованиям на Украине. В нашей стране не хотят признавать, что Киев давно объявил России войну и ведет ее всевозможными и непотребными способами, и раз так, то он должен быть наказан — адекватно, жестко и эффективно.

Впрочем, сколько веревочке ни виться… Полагаю, что принятое в среду конгрессом США решение о расширенных санкциях по отношению к России приблизит неизбежную развязку.

 

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