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Почему эсминцы ВМС США идут на таран

Сюжет:
Столкновение американского эсминца с торговым судном (9)
17:2021.08.2017
133781
© AFP 2017 / Roslan RahmanЭсминец ВМС США Джон Маккейн после столкновения с торговым судном. 21 августа 2017Эсминец ВМС США Джон Маккейн после столкновения с торговым судном. 21 августа 2017
© AFP 2017 / Roslan Rahman

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Непредсказуемость поведения кораблей Седьмого флота ВМС США становится угрозой для международного судоходства. Ракетный эсминец ВМС США "Джон Маккейн" сегодня утром столкнулся с танкером восточнее Сингапура. По сообщению пресс-службы флота, эсминец получил повреждения в кормовой части, десять матросов пропали без вести, пятеро членов экипажа получили ранения. "Джон Маккейн" сохранил ход, но утратил боеспособность. Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень плохим".

Эсминец ВМС США Джон Маккейн после столкновения с торговым судном. 21 августа 2017
© AFP 2017 / Roslan Rahman
Командование США сообщило о сильных повреждениях эсминца "Джон Маккейн"
Судно Alni MC повреждено в районе форпика, на семь метров выше ватерлинии, никто из членов команды не пострадал. Начато расследование инцидента. Власти Сингапура и Мьянмы ведут поисково-спасательные операции.

Ранее (17 июня) возле берега японской префектуры Сидзуока произошло столкновение эсминца "Фицджеральд" ВМС США и филиппинского контейнеровоза ACX Crystal (длиной 222 метра и водоизмещением 29 тысяч тонн). Капитан ACX Crystal заявил, что эсминец не реагировал на его предупредительные сигналы. В результате инцидента погибли семеро американских матросов. "Фицджеральд" получил пробоину ниже ватерлинии и был частично затоплен. Итоги расследования показали, что столкновение с филиппинским судном произошло из-за ошибок экипажа американского корабля. Три старших офицера ВМС США уволены в связи с утратой доверия.

© AP Photo / Eugene HoshikoАмериканский эсминец Fitzgerald после столкновение с торговым судном. 17 июня 2017
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Американский эсминец Fitzgerald после столкновение с торговым судном. 17 июня 2017

Эсминец ВМС США Джон Маккейн после столкновения с торговым судном. 21 августа 2017
© REUTERS / Ahmad Masood
Китай обеспокоен инцидентом с американским эсминцем "Джон Маккейн"
Очевидно, гражданским морякам от этого не легче. И официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сегодня выразила озабоченность китайской стороны в связи с угрозой безопасности судоходства в Южно-Китайском море.

Навигация методом "исключительности"

В азиатских проливах одновременно встречаются десятки кораблей и судов разных стран. Это не хаотичное, а вполне упорядоченное правилами движение (как на автомагистрали). И торговое судно Alnic MC (под флагом Либерии) с 12 тысячами тонн мазута в танках планово направлялось в порт Сингапура. Через полтора часа после восхода солнца не заметить его в море сложно даже невооруженным глазом — 183 метра в длину и 32 метра в ширину (водоизмещение — свыше 30 тысяч тонн). Тем более яркая отметка присутствовала на экранах радаров американского эсминца "Джон Маккейн". Неужели в море стало настолько тесно — и одновременно отказали глаза и РЛС?

Американский ракетный эсминец "Джон Маккейн" класса Arleigh Burk (длиной около 150 метров, водоизмещение 6630 тонн) спущен на воду в 1992 году, имеет развитый комплекс ракетного вооружения, систему управления Aegis, в состав которой входят достаточно эффективные РЛС для обнаружения воздушных и надводных целей. Экипаж корабля — 337 человек, и просто невероятно, что на вахте никого не насторожило опасное сближение с танкером.

Эсминец ВМС США Джон Маккейн после столкновения с торговым судном. 21 августа 2017
© REUTERS / Ahmad Masood
Сенатор Маккейн отреагировал на инцидент с эсминцем "Джон Маккейн"
Разумеется, большому кораблю маневрировать сложнее, но пространства в море предостаточно. Известно, что зона циркуляции двух кораблей опасна, но правила судоходства это учитывают. Надо просто их соблюдать. Все же статистика американских таранов — из области психологии с примесью идеологии "исключительности". Регулярные столкновения боевых кораблей ВМС США с гражданскими судами выглядят закономерными в силу пренебрежения международными правилами и "второсортными" странами и людьми.

© REUTERS / Ahmad MasoodЭсминец ВМС США "Джон Маккейн" после столкновения с торговым судном. 21 августа 2017
© REUTERS / Ahmad Masood
Эсминец ВМС США "Джон Маккейн" после столкновения с торговым судном. 21 августа 2017

Напомним: летом прошлого года в Средиземном море американский эсминец "Грейвли" преднамеренно сблизился с российским СКР "Ярослав Мудрый" на дистанцию 60 метров по левому борту и пересек курс движения сторожевого корабля по носу на опасном расстоянии в 180 метров. В тот раз молитвами Маккейна все обошлось, а сегодня ВМС США получили хорошего пинка.

Молитва вместо правил

Вероятно, вахтенные эсминца "Джон Маккейн" все видели, но полагали, что филиппинские моряки во всех случаях обязаны пропустить "гегемонов". Здесь вспоминается анекдот про американский авианосец, который требовал от испанского маяка уступить дорогу. Однако количество подобных ситуаций в реальности уже переходит в нешуточные последствия столкновений — только в двух последних инцидентах погибли 17 военных моряков. А смелые рейды того же "Джона Маккейна" в Южно-Китайском море вблизи спорного архипелага Спратли и рифа Мисчиф вызывают серьезное недовольство КНР — возможно, чреватое большими потерями ВМС США.

Эсминец ВМС США Джон Маккейн после столкновения с торговым судном. 21 августа 2017
© REUTERS / Ahmad Masood
Маккейн заявил, что молится за моряков столкнувшегося с судном эсминца
Возможно, играет роль магия имени. Известно, что эсминец "Джон Маккейн" назван в честь деда и отца сенатора-республиканца Джона Маккейна. Все три Маккейна предпочитали смотреть на мир через прицел. И все же в сложной обстановке целесообразнее соблюдать международные правила навигации, а не молиться, как это делает сенатор Маккейн. Море ошибок не прощает.

Американское аналитическое издание The National Interest отмечает: "Одним из недостатков эсминцев типа "Арли Берк" является его слабость в противокорабельной борьбе. Противокорабельных средств у него явно недостаточно. Только на более старых версиях корабля имеется восемь устаревших противокорабельных ракет Harpoon. Это проектная особенность, поскольку серьезных надводных угроз для эсминца не существует".

Как выясняется, надводных угроз у эсминца сколько угодно, включая "незаметные" крупнотоннажные контейнеровозы и танкеры.

Как жить, куда спрятать корму ВМС США?

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
ru197ru
Каждая такая новость уменьшает количество ВМС США. Тупость не имеет границ. Может в скором времени совсем не останется американских кораблей и американская демократия перестанет расползаться по земному шару!
17:37
21.08.2017
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