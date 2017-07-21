МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Итоги предварительного расследования показали, что столкновение эсминца США USS Fitzgerald с филиппинским грузовым судном произошло из-за ошибок экипажа американского корабля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в армии.

"Они ничего не сделали до последней секунды", — заявил один из собеседников телеканала, отметив, что в минуты перед столкновением американские моряки совершали одну ошибку за другой.

По словам источников, экипаж не распознал приближение судна и не предпринял необходимых действий, чтобы избежать столкновения. Кроме того, неясно, уведомили ли моряки командующего кораблем о ситуации.

Также следствие указывает на возможное превышение эсминцем допустимой в данной ситуации скорости.

Капитан филиппинского судна ранее заявил, что корабль США не реагировал на его предупредительные сигналы.

Утром 17 июня в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина — 154 метра, водоизмещение — 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина — 222,6 метра, водоизмещение — 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега. В результате столкновения три человека получили ранения, семь человек погибли; оба корабля получили повреждения.