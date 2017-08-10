Китай призывает США немедленно прекратить провокации в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай призывает США немедленно прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море, которые создают серьезные препятствия для развития доверительных отношений между вооруженными силами двух стран, говорится в заявлении оборонного ведомства Китая.
Минобороны КНР выпустило заявление в связи с сообщениями о том, что эсминец ВМС США "Джон С. Маккейн" прошел неподалеку от рифа Мисчиф (Мэйцзи — кит.) из состава островов Спратли, выполняя "операцию свободы судоходства".
"Мы решительно призываем США немедленно исправить свои ошибки и прекратить провокации под предлогом так называемой "свободы навигации", — подчеркнули в Минобороны КНР.
Согласно тексту заявления, "провокации американских военных лишь поспособствуют тому, что китайская армия будет усиливать свои оборонные возможности и укреплять потенциал, чтобы решительно защищать свой суверенитет и безопасность".
Наиболее активные споры в последние годы ведутся из-за строительства на островах китайских объектов, которые другие страны считают незаконным.