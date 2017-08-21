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Полный, братцы, рататуй, панихида с танцами. Когда прозвучит "Трампа гэть!"

13:4821.08.2017
(обновлено: 13:54 21.08.2017)
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© REUTERS / Joshua RobertsУльтраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат ВирджинияУльтраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts

Максим Соколов, для РИА Новости

Непрекращающаяся борьба американцев с пережитками расизма и ненависти, то есть с памятниками южанам-конфедератам, сражавшимся с северянами полтора века назад, имеет яркие визуальные прототипы.

Поврежденный памятник генералу Роберту Ли в Северной Каролине, США
© REUTERS / Jonathan Drake
Американская война с памятниками как повод посмотреть на нас самих

Мы видели по телевизору и низвержение памятников Саддаму Хусейну в Ираке (2003), и "ленинопад" на Украине (2013-2017), закончившийся полным искоренением остатков тоталитаризма; кто постарше, тот видел и свержение памятника Дзержинскому на Лубянке (1991). Картина более или менее одна: кумир падает, после чего освобожденные граждане его экстатически пинают ногами. В США, хотя и не везде, имела место точно такая же картина: как будто еще вчера американцы жили под гнетом расизма и ненависти — и только сейчас воссияла свобода.

Но вообще-то монументальная контрпропаганда, итог которой везде один и тот же — было монументальное произведение и его больше нет, может иметь разные формы. От стихийной украино-иракской модели (низовая инициатива) до более упорядоченной верхушечной акции самих властей.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники акции в поддержку евроинтеграции Украины раскалывают молотками на куски памятник Ленину, снесенный ими с постамента на Бессарабской площади в центре Киева
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники акции в поддержку евроинтеграции Украины раскалывают молотками на куски памятник Ленину, снесенный ими с постамента на Бессарабской площади в центре Киева
Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
Война с памятниками докатилась до США. И целит в Трампа

Исторически более древним является стихийное разрушение кумиров, известное еще со времен античности, когда так ниспровергали статуи дурных императоров. В сущности, это была замена прямому растерзыванию неугодного правителя, что тоже порой имело место.

В новое время наиболее массовая детиранизация впервые произошла во время Французской революции, когда наряду с казнями Людовика XVI и его супруги и растерзыванием их близких (принцесса де Ламбаль) происходило символическое поругание прежних монархов. Все памятники королям из династии Бурбонов были сокрушены революционным народом, а на площади Людовика XV (затем площадь Революции, потом площадь Согласия) вместо конной статуи тирана установили символ свободы, равенства и братства, то есть гильотину.

Попутно сокрушили надгробия французских королей в усыпальнице Сен-Дени и погромили собор Парижской Богоматери, перепутав ветхозаветных царей и пророков с королями Франции. Впрочем, и на Украине объектом атак являются далеко не только советские вожди, а в США — далеко не только конфедераты. В Сиэтле попал под раздачу Ильич, который к расизму вообще никаким боком.

Статуя Ленина в Сиэтле
© AP Photo / Robert Sorbo
"Не надо создавать идолов". Мэр Сиэтла призвал убрать памятник Ленину

Могло бы такое получиться и у нас — низвержение железного Феликса было именно на этой линии. Однако торжество революционной инициативы масс как на Феликсе началось, так и Феликсом и закончилось. Дальнейшее убирание памятников — не всех, но некоторого количества — происходило скорее по-советски, в духе хрущевской десталинизации. То есть верхушечно и безгласно.

Количество памятников Сталину, разных монументальных панно и мозаик, а равно названий городов, улиц, станций метро и железной дороги, было чрезвычайно велико. Тем поразительнее то, с какой скоростью, а главное, без какого-либо шума, все это исчезло, как будто никогда и не было. Кто-нибудь помнит, что Донецк назывался Сталино, что в Москве были станции метро "Сталинская" и "Завод имени Сталина" (ныне "Семеновская" и "Автозаводская"), кто-нибудь помнит, что вот на этом месте некогда стоял памятник Сталину? Все прошло и быльем поросло, причем прошло очень быстро.

© РИА Новости / Телекомпания "Триалети"Перейти в фотобанкПамятник Иосифу Сталину был демонтирован на центральной площади в Гори
© РИА Новости / Телекомпания "Триалети"
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Памятник Иосифу Сталину был демонтирован на центральной площади в Гори
Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
Гражданская война — 2: битва обманутых и "новые расисты Запада"

Корпус устных и письменных воспоминаний, относящихся к 60-м годам, очень велик, да и не совсем еще старые люди, помнящие то время, живы, но есть ли рассказы не то что об активном сопротивлении административному сталинопаду (единственное исключение на весь СССР — Тбилиси плюс не очень ясное свидетельство от казахском Чимкенте), но о хотя бы скрытом недовольстве? Или даже о том, что люди просто по привычке продолжали использовать в разговоре культовые топонимы — "На "Сталинской" выходите?" — свидетельств нет, хотя мы знаем, что топонимы "Пл. Ногина", "Ждановская", ул. Горького по инерции еще долго использовались.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
Трамп назвал "печальным и глупым" снос памятников конфедератам в США
С одной стороны, это говорит о том, что командно-административный механизм был еще очень силен. Сказано срочно убрать отца и гения — будет сделано. А равно сильна была еще инерция страха, отбивающая желание болтать лишнее. Тут сталинское наследие обернулось против своего творца.

С другой стороны, полное отсутствие какого бы то ни было, пусть самого робкого саботажа, говорит о том, что нынешний сталинизм — это действительно чистый продукт новейшего времени. По свежим следам — со времени смерти Сталина прошло всего восемь лет — желающих ностальгировать не находилось ни наверху, ни в низах народных. Это при том, что недовольство Хрущевым было уже достаточно велико.
Как бы то ни было с тов. Сталиным, сегодняшняя американская практика представляет собой причудливую амальгаму революционно-санкюлотских и административно-хрущевских подходов к устройству панихиды с танцами.

Демонтаж памятника Ленину в Запорожье. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Пахоменко
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"Ленина в городах больше нет": в Киеве отчитались о сносе памятников вождю
В принципе, местные власти, да и власти штатов в ряде случаев стремятся сработать в административно-командном стиле — быстро, ночью и без лишнего шума. "И приказано: статуй ночью снять со станции". Как будто данного объекта никогда и не было. Что скорее разумно. Все эти санкюлотиды добром не кончаются, скажет любой начальник, вне зависимости от своей идеологической ориентации.

Но реально снять конфедерата, аки тать в нощи, невозможно, как бы отдельные начальники этого ни хотели. Все-таки обеспечить советскую закрытость образца 1961 года в США пока невозможно. К тому же и широкие либеральные массы, и гипотетические заказчики всего гевалта нуждаются именно в мощнейшей движухе. Патерналистский фокус-покус — был памятник, как вдруг бац! и нет его — им совершенно не нужен, нужно чтобы шум стоял до небес и все время разрастался.

© REUTERS / Courtesy of Alec MacGillis/ProPublicaТранспортировка памятника генералу Роберту Ли в Балтиморе
© REUTERS / Courtesy of Alec MacGillis/ProPublica
Транспортировка памятника генералу Роберту Ли в Балтиморе

Поэтому наиболее вероятно, что амальгамирование сохранится. На все попытки начальства администрировать вопрос либеральная (в прежние времена ее называли "антиамериканской") общественность будет отвечать новыми санкюлотскими играми.

Покуда все совсем к черту не пойдет или покуда не будет избран новый сюжет для движухи на тему "Трампа гэть!".

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