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Европейцы готовы присягнуть американским газовым компаниям

16:3815.08.2017
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© AFP 2017 / Mladen AntonovБуровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания. Архивное фотоБуровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания. Архивное фото
© AFP 2017 / Mladen Antonov

Владимир Лепехин, для РИА Новости

С конгрессменами, Дональдом Трампом и прочими американскими политиками и олигархами российские эксперты, кажется, разобрались.

Смысл санкций без пропаганды
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Смысл санкций без пропаганды. Эксклюзивный фельетон из центра событий
И сегодня уже понятно, что столь единодушная поддержка в США закона о расширении пакета экономических санкций против России объясняется тем фактом, что в данном случае совпали интересы и демократов, и республиканцев.

Американским демократам ужесточение санкций в отношении России выгодно политически (на ком еще сорвать свою злость за поражение на выборах, если не на России). Республиканцам же, за которыми стоят крупные энергетические компании, эти санкции выгодны экономически, поскольку позволяют выдавить Россию с европейского газового рынка, после чего занять на нем ее место.

Так что сегодня актуальнее уже другие вопросы: как поведут себя европейцы и что решат власти Германии, от которых в данный момент зависит выбор энергетической концепции Евросоюза.

Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Российский газ вместо американского: как проект EUGAL покорит Европу
Некоторые российские и зарубежные эксперты приводят аргументы, которые готовы воспринимать любые вменяемые европейцы. Газ по цене в 200 с хвостиком евро за кубометр несравненно привлекательнее оного за 400 с лишним евро. Тут вроде бы нет разницы, чей газ потребят европейские домохозяйства и промышленность (газ — он и в Африке газ), вот только от перехода германских и многих других предприятий на американское топливо взамен российского резко возрастет себестоимость выпускаемой ими продукции. А это значит, что европейские концерны могут проиграть в конкурентной борьбе аналогичным предприятиям Нового Света и быстро развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

К сожалению, эти аргументы почти не слышат в европейских элитах. Отсюда и растущий скепсис: большинство экспертов считает, что Европа сломается — и согласится если не на тотальную замену российского газа американским, то на некий компромисс, способный стать лазейкой для вторжения американских газовых слонов в европейские лавки. В качестве примера приводится Литва, которая, вопреки всякой логике и прагматике, предпочла большие огурцы по три рубля маленьким и по пять.

Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Новые санкции США. Вашингтон хочет жить за счет Брюсселя и Берлина
С моей точки зрения, современная Европа не сможет противостоять козням американских энергетических компаний и их лоббистов в конгрессе США.

В своей недавней статье "Меркель может пролететь мимо поста канцлера ФРГ" автор этих строк писал, что судьба канцлера Германии в данный конкретный момент времени зависит не столько от результатов парламентских выборов, сколько от договоренностей германских и американских элит. Так вот, лично я склоняюсь к мысли, что следующим канцлером Германии, скорее всего, станет тот политик, который пообещает американским концернам открыть доступ на рынок Европы их сжиженному газу.

© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Канцлер Германии Ангела Меркель

Почему? Да просто потому, что за подобное решение будут заплачены (или обещаны) большие, очень большие деньги. Разумеется, не немецкому народу и не рядовому европейскому избирателю, от позиции которого уже мало что зависит, но элитам, прежде всего — христианским демократам ФРГ, которые, как я полагаю, в конечном счете привычно присягнут США.

Присягнет им, похоже, и Меркель, репутация которой (не путать с искусственно раздутым рейтингом) подмочена настолько, что очередное преступление против собственного народа ей уже практически ничем не грозит.

Еще менее связаны обязательствами перед рядовыми налогоплательщиками европейских стран чиновники Евросоюза, многие из которых по факту сидят на подсосе самых разных транснациональных компаний, энергетических в том числе. Так что, немного покобенившись (для проформы), большинство из них совершенно точно встанут на сторону американских союзников.

Вид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Почему Европа и США сцепились из-за антироссийских санкций, а мы спокойны
Согласно результатам опроса, проведенного институтом Forsa по заказу компании Wintershall, участвующей в строительстве газопровода "Северный поток — 2", 83% граждан Германии выступают против введения США экономических санкций в отношении России. Издание Spiegel Online, которое привело эти данные в одной из своих публикаций, объясняет столь высокий процент противников санкций формулировкой самого вопроса, в котором респондентам сообщалось, что введение антироссийских санкций ударит по немецким и европейским компаниям.
В любом случае можно говорить о своеобразном общегерманском плебисците, результаты его весьма наглядны, но вряд ли их учтут нынешние германские политики, которые, увы, в доле с ведущими мировыми корпорациями, что бы те ни производили — сжиженный газ, оружие или информационные фейки.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкТрубы для газопровода "Северный поток-2"
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трубы для газопровода "Северный поток-2"

Кстати, захват европейского рынка газа выгоден также американским производителям вооружений, ведь раздуваемая в Европе антироссийская истерия подталкивает Евросоюз и национальные правительства многих европейских стран активнее сплачиваться вокруг НАТО с соответствующими последствиями в виде закупки и размещения в Европе американских вооружений.

Первая поставка сжиженного природного газа из США в Европу
© REUTERS / Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz
Тень "газовой войны": как США хотят потеснить Россию на европейском рынке
Неслучайно резкий рост активности НАТО в Черногории, Македонии, Молдове, Украине и Грузии совпал по времени с обсуждением в конгрессе США законопроекта о расширении пакета санкций против Российской Федерации.

Разумеется, все будет не столь прямолинейно. Крупнейшие германские концерны — это главное национальное достояние ФРГ, а потому политики, лоббирующие их интересы (подобно министру иностранных дел ФРГ Зигмару Габриэлю или же уполномоченному бундестага по России Герноту Эрлеру), включаются в борьбу против американского сжиженного газа в Европе, но ситуация, как я полагаю, не на их стороне.

Французские политики уже проиграли этот раунд, даже не заметив — не поняв, кто и для чего выдвинул и обеспечил избрание президентом Франции Эммануэля Макрона, который без особых колебаний выполнит все, что от него потребуют его заокеанские кураторы. Тем более что Франция получает газ в основном из Ливии с Алжиром и Катара с Саудовской Аравией.

Германия слишком долго была под "патронажем" США, которые привили немецким элитам ощущение ложной свободы. Сегодня пришло время платить по счетам — и эти счета огромны: на кону будущее германской экономики и будущее Европы.

К сожалению, политическая система ФРГ абсолютно не способна на консолидацию перед реальной геополитической угрозой, ведь ее уже 70 лет учили бояться и ненавидеть угрозу мнимую — СССР, а затем Россию.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сможет ли армия Евросоюза "уничтожить Путина"
Тепличные условия, в которых выросли целых три поколения немцев, способствовали тому, что Германия оказалась бессильна перед реальными трудностями: перед наплывом беженцев из стран Азии и Африки и вот теперь — перед угрозой подсадить немцев на дорогой американский газ.

Разумеется, я не обсуждаю сейчас позицию других европейских стран, лидерам которых нечего противопоставить американскому катку.

В завершение своего прогноза приведу строки одной из своих статей от ноября 2015 года, свидетельствующие о том, что за последние полтора года ничего в отношениях Европы и США не изменилось.

"Сложившуюся систему взаимоотношений между Европой и США можно сравнить с "партнерством" кроликов и удава. Кроликов много, но они мелкие и, самое главное, у них нет никаких защитных механизмов для того, чтобы противостоять удаву, для которого они не партнеры, а пища.

Закладка первого камня в строительство газопровода Opal в Любмине.Архивное фото
© РИА Новости / Штеффен Шварц
Назло Газпрому Польша готова отморозить всю Европу
Европейские элиты давно подсажены на олигархические бонусы и соответствующим образом институционализированы. Правые силы контролируются теми же ТНК, которые по заказу (как это было на Украине) выстреливают проплаченными акциями протеста, а то и "революциями". А европейские левые — технологиями теневого финансирования — уведены в тупики защиты различных маргинальных меньшинств, то есть в сторону от серьезных социальных преобразований. Словом, в Европе сегодня начисто отсутствуют субъектность и инфраструктура сопротивления американскому гегемонизму".

Несколько лет назад американские стратеги пообещали Европе катарский газ, после чего началась война в Сирии (газопровод в Европу должен был пройти по территории этой страны), и европейцы прямо или косвенно поддержали убийство сотен тысяч сирийцев.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОбстрел Дейр-эз-Зора, Сирия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Обстрел Дейр-эз-Зора, Сирия

Сегодня немцам и другим европейским нациям обещают газ американский, в результате чего, не исключено, следует ожидать очередных провокаций на границах России с европейскими странами.

В любом случае алгоритм обмана европейских потребителей известен: им пообещают сохранить те объемы поставок российского газа, которые уже имеются, в обмен на блокировку проекта "Северный поток — 2". Хотелось бы ошибиться, но именно эту комбинацию будут называть компромиссом, который, как я полагаю, устроит большинство европейских элит, хвост которым будут подрубать постепенно, шаг за шагом — вплоть до минимизации поставок в Европу российского голубого топлива и сворачивания на континенте нынешних программ развития альтернативной энергетики в пользу полной зависимости Западной Европы от "подарков" дядюшки Сэма.

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