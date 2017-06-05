Меркель может "пролететь" мимо поста канцлера ФРГ

Владимир Лепехин
Самым значимым, на мой взгляд, событием закончившегося в субботу XXI Петербургского международного экономического форума стал ужин президента России в компании с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером и министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.
Неслучайно перед началом ужина Владимир Путин и Зигмар Габриэль провели 45-минутную беседу тет-а-тет.
ХДС/ХСС трудно будет сформировать правящую коалицию
В Германии, чтобы стать канцлером, мало иметь поддержку в народе. Нужно пройти через сито предвыборных мероприятий, в том числе аппаратного свойства, имеющих известную коррупционную и договорную емкость.
Первым этапом и условием повторного избрания канцлером Ангелы Меркель должен стать успех блока ХДС/ХСС на парламентских выборах. А между тем выборы в ряд ландтагов весной прошлого года показали: список ХДС/ХСС наберет в ходе сентябрьских (2017 года) выборах в бундестаг едва ли 30% голосов избирателей Германии (сколько представителей этого блока изберется по мажоритарной системе, не знает никто). И это при том, что популярность христианских демократов на фоне различного нарастающего негатива продолжает падать.
В минувшие выходные теракт в Лондоне обрушил рейтинг правящей партии. Это произошло непосредственно перед парламентскими выборами в Великобритании 8 июня. И где гарантии, что подобные "политтехнологии" не будут применены в Германии осенью?
В 2013 году христианским демократам удалось сформировать в Федеральном собрании правящую коалицию, заключив союз с главным своим конкурентом — СДПГ. (В противном случае парламенту не удалось бы сформировать правительство.) Партия Меркель вынуждена была пойти на это в связи с провалом на выборах своего традиционного союзника — партии свободных демократов, не преодолевшей пятипроцентный барьер. Но в этом году СвДП, скорее всего, вновь не попадет в бундестаг, так что из потенциальных союзников у ХДС/ХСС останутся только "зеленые". Но даже союз с "зелеными" (хотя такой союз весьма маловероятен) не обеспечит блоку ХДС/ХСС парламентского большинства.
Словом, партия Меркель может столкнуться с необходимостью заключения сделки с радикальными правыми — партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), что тоже проблематично, поскольку АдГ обрела популярность именно на критике политики Меркель.
Подобное объединение, в принципе, возможно (деньги и власть, как известно, решают все), но, скорее всего, при условии, что новым канцлером будет не Меркель.
На пост главы правительства ФРГ в таком случае может претендовать нынешний лидер АдГ Фрауке Петри или такой представитель христианских демократов, который устроит и АдГ, и новых германских кукловодов из команды Трампа. Например, Йенс Шпан — заместитель министра финансов Германии от ХДС.
Альтернативные кандидаты уже на старте
Замечу, что Йенс Шпан — почти полная аналогия Эммануэля Макрона. Ему 37 лет, он гей и тоже плоть от плоти финансово-экономического блока правительства. Возможно, неслучайно в августе 2016 года его кандидатуру высветила британская газета The Guardian — рупор транснациональных банкиров.
Впрочем, Йенс Шпан — не единственный кандидат в канцлеры от правящей партии. К примеру, лидер ХСС, евроскептик и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер наверняка устроил бы партийную верхушку ХДС/ХСС и без монетизации процедуры его выдвижения на пост канцлера. Имеются в загашнике у христианских демократов и другие кандидатуры: министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (если доводить ситуацию в ФРГ до почти полного абсурда), заместитель премьер-министра Баварии Ильзе Айгнер и даже заместитель Ангелы Меркель по партии 44-летняя красотка Юлия Клёкнер, которая тоже может в любой момент стать "нужным кандидатом", поскольку пришла в большую политику из транснационального бизнеса.
Но вернемся к социал-демократам — ведь это они ужинали воскресным вечером с Владимиром Путиным и произносили на публику дежурные фразы о необходимости продолжения "нормандского формата" переговоров по Украине и прочем, в то время как в закрытой части разговора наверняка делились информацией о том, кто готовится стать новым канцлером Германии. В этом разговоре, как я полагаю, вряд ли было произнесено какое-то конкретное имя, но, вполне возможно, обозначены некие обстоятельства, свидетельствующие о том, что перспективы Ангелы Меркель весьма и весьма неоднозначны.
Так, в случае если СДПГ (рейтинг на сегодня — 22-25%) сформирует — совместно с левыми (рейтинг 11-12%), "зелеными" (рейтинг — 10-11%) и, возможно, с АдГ (рейтинг — 10-15%) новую правящую коалицию, канцлером Германии может стать кто угодно, но, скорее всего, социал-демократ.
Есть в обойме социал-демократов и другие кандидаты, например министр труда и общественных дел Германии Андреа Налес или министр по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи ФРГ Мануэла Швезиг. Не стоит сбрасывать со счетов и отодвинутого вверх и на периферию германской политики действующего президента ФРГ и социал-демократа Франк-Вальтера Штайнмайера.
Как бы там ни было, избрание канцлера Германии станет результатом не свободного волеизъявления народа ФРГ, но закулисных интриг, сделок и в конечном счете сговора транснациональных и немецких элит, в силу чего накануне выборов на политическом небосклоне ФРГ может появиться, словно чертик из табакерки, свой "немецкий Макрон".
Вопрос только в том, станут ли сторонники линии Дональда Трампа за пределами Германии вмешиваться в процесс самоуничтожения ФРГ во главе с явно неадекватной Ангелой Меркель, спасая страну и Европу? Очень скоро мы получим ответ на этот вопрос.