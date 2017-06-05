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Меркель может "пролететь" мимо поста канцлера ФРГ

14:2705.06.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Владимир Лепехин

Самым значимым, на мой взгляд, событием закончившегося в субботу XXI Петербургского международного экономического форума стал ужин президента России в компании с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером и министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 201
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чижов о "Северном потоке-2": Берлину доверяют меньше, чем Киеву
С учетом того, что Шрёдер по сей день возглавляет Наблюдательный совет германо-российского проекта "Северный поток" и входит в совет директоров консорциума, реализующего проект "Северный поток-2", а также того факта, что в ужине с Владимиром Путиным принимали участие несколько особо важных бизнес-персон из ФРГ, можно предположить, что разговор в резиденции российского президента на Балтийском море шел о перспективах экономического сотрудничества двух стран, отягощенного ныне санкциями в отношении России. Но можно предположить также, что высокие стороны обсуждали, помимо особенностей транзита российского газа, еще и перспективы самой Европы в связи со скорыми выборами в бундестаг и избранием нового (или переизбранием старого) канцлера Германии.

Неслучайно перед началом ужина Владимир Путин и Зигмар Габриэль провели 45-минутную беседу тет-а-тет.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль во время встречи в рамках ПМЭФ. 2 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль во время встречи в рамках ПМЭФ. 2 июня 2017

ХДС/ХСС трудно будет сформировать правящую коалицию

Сторонники Христианско-демократического союза после объявления итогов голосования на региональных выборах в Германии
© AFP 2017 / Bernd Weissbrod
Выборы в ФРГ: партия Меркель теряет голоса, "Альтернатива" набирает
Все в России вдруг почему-то решили, что избрание Ангелы Меркель канцлером Германии в четвертый раз (!) осенью сего года — просто, как дважды два. Однако Германия — не Франция, не США и даже не Гондурас. И личный рейтинг канцлера (главы правительства) не играет в ФРГ той роли, какую он играет в большинстве западных стран, где избираемый в ходе всеобщих и прямых выборов президент главнее премьер-министра.

В Германии, чтобы стать канцлером, мало иметь поддержку в народе. Нужно пройти через сито предвыборных мероприятий, в том числе аппаратного свойства, имеющих известную коррупционную и договорную емкость.

Первым этапом и условием повторного избрания канцлером Ангелы Меркель должен стать успех блока ХДС/ХСС на парламентских выборах. А между тем выборы в ряд ландтагов весной прошлого года показали: список ХДС/ХСС наберет в ходе сентябрьских (2017 года) выборах в бундестаг едва ли 30% голосов избирателей Германии (сколько представителей этого блока изберется по мажоритарной системе, не знает никто). И это при том, что популярность христианских демократов на фоне различного нарастающего негатива продолжает падать.

В минувшие выходные теракт в Лондоне обрушил рейтинг правящей партии. Это произошло непосредственно перед парламентскими выборами в Великобритании 8 июня. И где гарантии, что подобные "политтехнологии" не будут применены в Германии осенью?

Теракты в Лондоне
© AP Photo / Dominic Lipinski/ PA В ночь на воскресенье трое мужчин направили машину на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли из автомобиля и стали нападать на прохожих с ножами.Офицер полиции на месте теракта в центре Лондона. 3 июня 2017
© AP Photo / Dominic Lipinski/ PA
В ночь на воскресенье трое мужчин направили машину на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли из автомобиля и стали нападать на прохожих с ножами.
© AP Photo / Matt DunhamПолицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.Лондонцы покидают зону полицейского оцепления на месте терракта. 3 июня 2017
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.
© AP Photo / Dominic Lipinski/ PAПри теракте погибли шесть человек, в больницах находятся 48, часть из них - в критическом состоянии. Пострадавшие с более легкие ранениями получили медицинскую помощь на месте.Вооруженные силы полиции на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© AP Photo / Dominic Lipinski/ PA
При теракте погибли шесть человек, в больницах находятся 48, часть из них - в критическом состоянии. Пострадавшие с более легкие ранениями получили медицинскую помощь на месте.
© REUTERS / Neil HallРоссиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался. Кроме британцев при теракте пострадал австралиец, ранены двое граждан Франции.Люди покидают район терракта в Лондоне
© REUTERS / Neil Hall
Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался. Кроме британцев при теракте пострадал австралиец, ранены двое граждан Франции.
© REUTERS / HANNAH MCKAYСразу после терактов Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма", а мэр Лондона назвал произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.Лондонская полиция. 4 июня 2017 года
© REUTERS / HANNAH MCKAY
Сразу после терактов Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма", а мэр Лондона назвал произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.
© REUTERS / Hannah McKayПредвыборную кампанию приостановили Шотландская национальная партия и правящая Консервативная партия Великобритании.Лондонцы на месте теракта на Лондонском мосту
© REUTERS / Hannah McKay
Предвыборную кампанию приостановили Шотландская национальная партия и правящая Консервативная партия Великобритании.
© REUTERS / Hannah McKayМэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано. Он отметил, что на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности.Полиция прибывает на место теракта на Лондонском мосту 3 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано. Он отметил, что на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности.
© AFP 2017 / Chris J Ratcliffe Теракты в Лондоне могут кардинально повлиять на итоги предстоящих 8 июня всеобщих выборов и привести Мэй к политическому провалу. Обвинения в адрес Мэй в ухудшении ситуации в сфере безопасности могут усилиться, а доверие избирателей к премьеру и правительству — снизиться.Люди покидают место теракта в центре Лондона. 3 июня 2017
© AFP 2017 / Chris J Ratcliffe
Теракты в Лондоне могут кардинально повлиять на итоги предстоящих 8 июня всеобщих выборов и привести Мэй к политическому провалу. Обвинения в адрес Мэй в ухудшении ситуации в сфере безопасности могут усилиться, а доверие избирателей к премьеру и правительству — снизиться.
© AFP 2017 / Chris J RatcliffeСобытия в ночь на воскресенье стали стали третьим терактом в Великобритании за три месяца. Атака в марте на Вестминстерском мосту унесла жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.Брошенная машина на месте теракта на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© AFP 2017 / Chris J Ratcliffe
События в ночь на воскресенье стали стали третьим терактом в Великобритании за три месяца. Атака в марте на Вестминстерском мосту унесла жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.
© AFP 2017 / Chris J RatcliffeЕще один теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.Вооруженные силы полиции на месте теракта возле рынка Боро в Лондоне. 3 июня 2017
© AFP 2017 / Chris J Ratcliffe
Еще один теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
В Британии опрос показал снижение поддержки консерваторов
Вторым этапом продвижения христианскими демократами ФРГ своего кандидата в канцлеры уже после выборов в бундестаг должно стать формирование в парламенте правящей коалиции. И вот здесь может быть использован серьезный аппаратный фильтр, который наверняка будет пущен в ход теми, кто обеспечил и Brexit, и победу на выборах в США Трампа, и избрание президентом Франции Макрона.

В 2013 году христианским демократам удалось сформировать в Федеральном собрании правящую коалицию, заключив союз с главным своим конкурентом — СДПГ. (В противном случае парламенту не удалось бы сформировать правительство.) Партия Меркель вынуждена была пойти на это в связи с провалом на выборах своего традиционного союзника — партии свободных демократов, не преодолевшей пятипроцентный барьер. Но в этом году СвДП, скорее всего, вновь не попадет в бундестаг, так что из потенциальных союзников у ХДС/ХСС останутся только "зеленые". Но даже союз с "зелеными" (хотя такой союз весьма маловероятен) не обеспечит блоку ХДС/ХСС парламентского большинства.

Сторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения En Marche Эммануэля Макрона во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Макрона ведут к власти те же, кто вел Трампа. И это не русские
Это хорошо понимают и социал-демократы, которые в союзе с "зелеными" и левыми могут получить возможность сформировать новое парламентское большинство (без христианских демократов) и избрать таким образом своего канцлера.

Словом, партия Меркель может столкнуться с необходимостью заключения сделки с радикальными правыми — партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), что тоже проблематично, поскольку АдГ обрела популярность именно на критике политики Меркель.

Подобное объединение, в принципе, возможно (деньги и власть, как известно, решают все), но, скорее всего, при условии, что новым канцлером будет не Меркель.

На пост главы правительства ФРГ в таком случае может претендовать нынешний лидер АдГ Фрауке Петри или такой представитель христианских демократов, который устроит и АдГ, и новых германских кукловодов из команды Трампа. Например, Йенс Шпан — заместитель министра финансов Германии от ХДС.

© AFP 2017 / John McDougall Германский депутат от Штайнфурта и Боркена Йенс Шпан
© AFP 2017 / John McDougall
Германский депутат от Штайнфурта и Боркена Йенс Шпан

Альтернативные кандидаты уже на старте

Замечу, что Йенс Шпан — почти полная аналогия Эммануэля Макрона. Ему 37 лет, он гей и тоже плоть от плоти финансово-экономического блока правительства. Возможно, неслучайно в августе 2016 года его кандидатуру высветила британская газета The Guardian — рупор транснациональных банкиров.

Канцлер Германии Ангела Меркель в Таллине, август 2016
© AFP 2017 / Raigo Pajula
Guardian назвала того, кто может заменить Меркель на посту канцлера
Понятно, что если бы глава правительства Германии выбирался так же, как президент Франции, шансы Йенса Шпана занять пост канцлера были бы минимальны. Но ведь выдвигать кандидата на пост главы правительства от ХДС/ХСС будет партийная верхушка, а избирать его будут депутаты, а не избиратели. И вот это — проведение нужного кандидата через аппаратное сито — довольно простая комбинация, на которую кураторам христианских демократов ФРГ нужно будет потратить (всего-то!) с десяток миллиардов евро.

Впрочем, Йенс Шпан — не единственный кандидат в канцлеры от правящей партии. К примеру, лидер ХСС, евроскептик и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер наверняка устроил бы партийную верхушку ХДС/ХСС и без монетизации процедуры его выдвижения на пост канцлера. Имеются в загашнике у христианских демократов и другие кандидатуры: министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (если доводить ситуацию в ФРГ до почти полного абсурда), заместитель премьер-министра Баварии Ильзе Айгнер и даже заместитель Ангелы Меркель по партии 44-летняя красотка Юлия Клёкнер, которая тоже может в любой момент стать "нужным кандидатом", поскольку пришла в большую политику из транснационального бизнеса.

Акция протеста против политики Ангелы Меркель в Берлине
© РИА Новости / Николай Филяков
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Зайти с другого бока: Ангеле Меркель подобрали замену. В Британии

Но вернемся к социал-демократам — ведь это они ужинали воскресным вечером с Владимиром Путиным и произносили на публику дежурные фразы о необходимости продолжения "нормандского формата" переговоров по Украине и прочем, в то время как в закрытой части разговора наверняка делились информацией о том, кто готовится стать новым канцлером Германии. В этом разговоре, как я полагаю, вряд ли было произнесено какое-то конкретное имя, но, вполне возможно, обозначены некие обстоятельства, свидетельствующие о том, что перспективы Ангелы Меркель весьма и весьма неоднозначны.

Так, в случае если СДПГ (рейтинг на сегодня — 22-25%) сформирует — совместно с левыми (рейтинг 11-12%), "зелеными" (рейтинг — 10-11%) и, возможно, с АдГ (рейтинг — 10-15%) новую правящую коалицию, канцлером Германии может стать кто угодно, но, скорее всего, социал-демократ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Европейского парламента Мартин Шульц. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Немецкие социал-демократы озвучили основные аспекты избирательной кампании
Например, тот же субботний визави Владимира Путина Зигмар Габриэль, имеющий опыт работы вице-канцлером Германии. Или же, что более вероятно, нынешний лидер СДПГ Мартин Шульц, который в конце прошлого года отказался переизбираться на пост главы Европарламента для того, чтобы "сосредоточиться на работе в Социал-демократической партии Германии", то бишь — чтобы выставить свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава МИД Германии Зигмар Габриэль в Санкт-Петербурге. 2 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в Санкт-Петербурге. 2 июня 2017

Есть в обойме социал-демократов и другие кандидаты, например министр труда и общественных дел Германии Андреа Налес или министр по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи ФРГ Мануэла Швезиг. Не стоит сбрасывать со счетов и отодвинутого вверх и на периферию германской политики действующего президента ФРГ и социал-демократа Франк-Вальтера Штайнмайера.

Как бы там ни было, избрание канцлера Германии станет результатом не свободного волеизъявления народа ФРГ, но закулисных интриг, сделок и в конечном счете сговора транснациональных и немецких элит, в силу чего накануне выборов на политическом небосклоне ФРГ может появиться, словно чертик из табакерки, свой "немецкий Макрон".

Вопрос только в том, станут ли сторонники линии Дональда Трампа за пределами Германии вмешиваться в процесс самоуничтожения ФРГ во главе с явно неадекватной Ангелой Меркель, спасая страну и Европу? Очень скоро мы получим ответ на этот вопрос.

 

 

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