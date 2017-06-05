Меркель может "пролететь" мимо поста канцлера ФРГ

Владимир Лепехин

Самым значимым, на мой взгляд, событием закончившегося в субботу XXI Петербургского международного экономического форума стал ужин президента России в компании с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером и министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

С учетом того, что Шрёдер по сей день возглавляет Наблюдательный совет германо-российского проекта "Северный поток" и входит в совет директоров консорциума, реализующего проект "Северный поток-2", а также того факта, что в ужине с Владимиром Путиным принимали участие несколько особо важных бизнес-персон из ФРГ, можно предположить, что разговор в резиденции российского президента на Балтийском море шел о перспективах экономического сотрудничества двух стран, отягощенного ныне санкциями в отношении России. Но можно предположить также, что высокие стороны обсуждали, помимо особенностей транзита российского газа, еще и перспективы самой Европы в связи со скорыми выборами в бундестаг и избранием нового (или переизбранием старого) канцлера Германии.

Неслучайно перед началом ужина Владимир Путин и Зигмар Габриэль провели 45-минутную беседу тет-а-тет.

ХДС/ХСС трудно будет сформировать правящую коалицию

Все в России вдруг почему-то решили, что избрание Ангелы Меркель канцлером Германии в четвертый раз (!) осенью сего года — просто, как дважды два. Однако Германия — не Франция, не США и даже не Гондурас. И личный рейтинг канцлера (главы правительства) не играет в ФРГ той роли, какую он играет в большинстве западных стран, где избираемый в ходе всеобщих и прямых выборов президент главнее премьер-министра.

В Германии, чтобы стать канцлером, мало иметь поддержку в народе. Нужно пройти через сито предвыборных мероприятий, в том числе аппаратного свойства, имеющих известную коррупционную и договорную емкость.

Первым этапом и условием повторного избрания канцлером Ангелы Меркель должен стать успех блока ХДС/ХСС на парламентских выборах. А между тем выборы в ряд ландтагов весной прошлого года показали: список ХДС/ХСС наберет в ходе сентябрьских (2017 года) выборах в бундестаг едва ли 30% голосов избирателей Германии (сколько представителей этого блока изберется по мажоритарной системе, не знает никто). И это при том, что популярность христианских демократов на фоне различного нарастающего негатива продолжает падать.

В минувшие выходные теракт в Лондоне обрушил рейтинг правящей партии. Это произошло непосредственно перед парламентскими выборами в Великобритании 8 июня. И где гарантии, что подобные "политтехнологии" не будут применены в Германии осенью?

Вторым этапом продвижения христианскими демократами ФРГ своего кандидата в канцлеры уже после выборов в бундестаг должно стать формирование в парламенте правящей коалиции. И вот здесь может быть использован серьезный аппаратный фильтр, который наверняка будет пущен в ход теми, кто обеспечил и Brexit, и победу на выборах в США Трампа, и избрание президентом Франции Макрона.

В 2013 году христианским демократам удалось сформировать в Федеральном собрании правящую коалицию, заключив союз с главным своим конкурентом — СДПГ. (В противном случае парламенту не удалось бы сформировать правительство.) Партия Меркель вынуждена была пойти на это в связи с провалом на выборах своего традиционного союзника — партии свободных демократов, не преодолевшей пятипроцентный барьер. Но в этом году СвДП, скорее всего, вновь не попадет в бундестаг, так что из потенциальных союзников у ХДС/ХСС останутся только "зеленые". Но даже союз с "зелеными" (хотя такой союз весьма маловероятен) не обеспечит блоку ХДС/ХСС парламентского большинства.

Это хорошо понимают и социал-демократы, которые в союзе с "зелеными" и левыми могут получить возможность сформировать новое парламентское большинство (без христианских демократов) и избрать таким образом своего канцлера.

Словом, партия Меркель может столкнуться с необходимостью заключения сделки с радикальными правыми — партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), что тоже проблематично, поскольку АдГ обрела популярность именно на критике политики Меркель.

Подобное объединение, в принципе, возможно (деньги и власть, как известно, решают все), но, скорее всего, при условии, что новым канцлером будет не Меркель.

На пост главы правительства ФРГ в таком случае может претендовать нынешний лидер АдГ Фрауке Петри или такой представитель христианских демократов, который устроит и АдГ, и новых германских кукловодов из команды Трампа. Например, Йенс Шпан — заместитель министра финансов Германии от ХДС.

© AFP 2017 / John McDougall Германский депутат от Штайнфурта и Боркена Йенс Шпан © AFP 2017 / John McDougall Германский депутат от Штайнфурта и Боркена Йенс Шпан

Альтернативные кандидаты уже на старте

Замечу, что Йенс Шпан — почти полная аналогия Эммануэля Макрона. Ему 37 лет, он гей и тоже плоть от плоти финансово-экономического блока правительства. Возможно, неслучайно в августе 2016 года его кандидатуру высветила британская газета The Guardian — рупор транснациональных банкиров.

Понятно, что если бы глава правительства Германии выбирался так же, как президент Франции, шансы Йенса Шпана занять пост канцлера были бы минимальны. Но ведь выдвигать кандидата на пост главы правительства от ХДС/ХСС будет партийная верхушка, а избирать его будут депутаты, а не избиратели. И вот это — проведение нужного кандидата через аппаратное сито — довольно простая комбинация, на которую кураторам христианских демократов ФРГ нужно будет потратить (всего-то!) с десяток миллиардов евро.

Впрочем, Йенс Шпан — не единственный кандидат в канцлеры от правящей партии. К примеру, лидер ХСС, евроскептик и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер наверняка устроил бы партийную верхушку ХДС/ХСС и без монетизации процедуры его выдвижения на пост канцлера. Имеются в загашнике у христианских демократов и другие кандидатуры: министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (если доводить ситуацию в ФРГ до почти полного абсурда), заместитель премьер-министра Баварии Ильзе Айгнер и даже заместитель Ангелы Меркель по партии 44-летняя красотка Юлия Клёкнер, которая тоже может в любой момент стать "нужным кандидатом", поскольку пришла в большую политику из транснационального бизнеса.

Но вернемся к социал-демократам — ведь это они ужинали воскресным вечером с Владимиром Путиным и произносили на публику дежурные фразы о необходимости продолжения "нормандского формата" переговоров по Украине и прочем, в то время как в закрытой части разговора наверняка делились информацией о том, кто готовится стать новым канцлером Германии. В этом разговоре, как я полагаю, вряд ли было произнесено какое-то конкретное имя, но, вполне возможно, обозначены некие обстоятельства, свидетельствующие о том, что перспективы Ангелы Меркель весьма и весьма неоднозначны.

Так, в случае если СДПГ (рейтинг на сегодня — 22-25%) сформирует — совместно с левыми (рейтинг 11-12%), "зелеными" (рейтинг — 10-11%) и, возможно, с АдГ (рейтинг — 10-15%) новую правящую коалицию, канцлером Германии может стать кто угодно, но, скорее всего, социал-демократ.

Например, тот же субботний визави Владимира Путина Зигмар Габриэль, имеющий опыт работы вице-канцлером Германии. Или же, что более вероятно, нынешний лидер СДПГ Мартин Шульц, который в конце прошлого года отказался переизбираться на пост главы Европарламента для того, чтобы "сосредоточиться на работе в Социал-демократической партии Германии", то бишь — чтобы выставить свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.

Есть в обойме социал-демократов и другие кандидаты, например министр труда и общественных дел Германии Андреа Налес или министр по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи ФРГ Мануэла Швезиг. Не стоит сбрасывать со счетов и отодвинутого вверх и на периферию германской политики действующего президента ФРГ и социал-демократа Франк-Вальтера Штайнмайера.

Как бы там ни было, избрание канцлера Германии станет результатом не свободного волеизъявления народа ФРГ, но закулисных интриг, сделок и в конечном счете сговора транснациональных и немецких элит, в силу чего накануне выборов на политическом небосклоне ФРГ может появиться, словно чертик из табакерки, свой "немецкий Макрон".

Вопрос только в том, станут ли сторонники линии Дональда Трампа за пределами Германии вмешиваться в процесс самоуничтожения ФРГ во главе с явно неадекватной Ангелой Меркель, спасая страну и Европу? Очень скоро мы получим ответ на этот вопрос.