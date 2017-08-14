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Новая политика России: почему пора менять подход к дипломатии

17:1414.08.2017
(обновлено: 17:32 14.08.2017)
0600
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиляЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Владимир Лепехин, для РИА Новости

Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади долгое время стояло без шпиля (ну как бы без головы) — последний нуждался в реконструкции. Кто-то предрек: вот обновят шпиль — и в системе МИД России начнутся перемены. Реконструкция, согласно плану, должна закончиться к концу августа, после чего, полагаю, следует ожидать изменений и в стратегии российской дипломатии. И неслучайно министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в минувшую пятницу на форуме "Территория смыслов" во Владимирской области, заявил о грядущих переменах в международных отношениях.

Новому мироустройству — новый тип международных отношений

"Мы переживаем переломный этап в международных отношениях, — отметил глава МИД России в своем выступлении на форуме. — Уходит эпоха, которая характеризовалась тем, что несколько столетий то, что мы называем Западом, доминировало в международных делах, а сегодня формируется то, что мы называем полицентричным миропорядком".

По словам Сергея Лаврова, наряду с западными странами появляются новые центры экономического роста, и эти новые центры "хотят отстаивать свои интересы, в том числе — участвуя в формировании международной повестки дня, задавая свою тональность, особенно в том, что касается регионов, где соответствующие центры силы формируются", <…> в Китае, Индии, Бразилии, ЮАР.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров посетил форум "Территория смыслов"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава МИД России Сергей Лавров посетил форум "Территория смыслов"

Насчет Бразилии и ЮАР Сергей Викторович погорячился, но в главном он прав: мир принципиально меняется, а вслед за ним должна измениться и вся система нынешних международных отношений.

Каких перемен в мировой и российской дипломатической жизни следует ожидать, глава МИД России не сказал, но можно предположить, что смена системы потребует времени.

Дмитрий Куликов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Борьба за мир. За американский мир

Тут следует учесть, что постсоветская система дипломатии была если не уничтожена, то точно изуродована в период так называемой козыревщины, когда понятие "национальные интересы" было выведено за пределы российской дипломатической практики. И только после избрания президентом России Владимира Путина дипломатам старой закалки удалось начать разворот "реформированной" в пользу Запада российской внешней политики в сторону здравого смысла.

Сегодня одного только здравого смысла мало. Россия столкнулась с новыми геополитическими вызовами, которые невозможно преодолеть на имеющемся багаже. И сегодня нашей стране следует коренным образом изменить национальную систему дипломатии, во-первых, завершив ее освобождение от некоторых не самых лучших черт советской внешней политики (ну, например, верить всем кому ни попадя на слово), а во-вторых, решительно избавившись от глубоко засевшей за последние годы в системе МИД прозападной пораженческой инфекции.

Нужно начинать с исправления имен

Министерство иностранных дел — консервативная, громоздкая и крайне инерционная структура. А между тем время не ждет — мир меняется настолько стремительно, что та страна, которая не сможет адаптировать свои внешнеполитические ведомства к новой ситуации в мире, может в итоге оказаться не у дел.

© РИА Новости / Владимир Вяткин Здание МИД РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Здание МИД РФ в Москве
Вид на Собор Василия Блаженного в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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России некому сдаваться, даже если она захочет

Ни для кого не секрет, что Россия со своей оборонной позицией и конвергентным подходом к Западу больше реагирует на происходящее, чем предлагает миру собственную повестку дня. Многие объясняют пассивность МИД отсутствием у руководства России своего глобального проекта. Это отчасти соответствует действительности, но не означает, что наша дипломатия должна находиться в режиме ожидания. Кое-какие решения нужно принимать по ходу втягивания России в формирование новой модели мироустройства.

В ряде статей на Ria.ru я уже выступал с критикой заимствованной нашим МИД у американцев концепции "мягкой силы", утверждая, что она — третьесортный продукт, абсолютно не соответствующий потребностям современной России, и предлагая заменить ее доктриной "вежливой силы" — уж поскольку именно такой формат нашего геополитического позиционирования фактически стал российским брендом. И брендом, надо сказать, весьма привлекательным.

Вид на Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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У России нет союзников. И не будет, если нам повезет

Впрочем, если нашим вечно насупленным чиновникам не нравится ирония в сфере дипломатических отношений (хотя к тому, что творит сегодня на международной арене Запад, нельзя относиться без откровенного сарказма), можно взять на вооружение и другой термин.

Например, "добрая воля", что вполне соответствует некоторым нашим национальным традициям и чертам. Словом, пора прекращать всю эту размазню с "мягкой силой", которая в случае с США держится на больших деньгах, а в нашем случае — на манной каше.

В любом случае у российской внешней политики должно появиться новое, достойное и адекватное имя. Уж дипломатам-то должен быть хорошо известен один из основных постулатов конфуцианства, предписывающий любому правителю начинать всякие перемены в государстве с исправления имен.

Ничто не мешает России перейти к инновационной дипломатии

В ситуации, когда мир меняется, а Россия претендует на роль одного из ведущих геополитических игроков, у российской дипломатии, вне всякого сомнения, должен быть в арсенале целый набор инновационных средств. На главную инновацию намекнул в своем выступлении на форуме "Территория смыслов" сам Лавров.

Флаги мира
© Fotolia / vege
Мировая политика: о старом, полезном для понимания нового

Так, если Запад слабеет, а Восток в союзе с Севером становится новым центром силы, значит, нужно активно формировать и развивать новые внешнеполитические форматы, сливая старые. Тем более что большинство ныне действующих международных форматов были созданы Западом под себя, а сегодня они направлены против России.

Против России работают сейчас ОБСЕ, ПАСЕ, НАТО, WADA и масса других международных (на самом деле — западных) организаций.

© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Русофобски настроенные чиновники доминируют в ЕС, ВТО, ВОЗ, МОК, МВФ, etc.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Мы никогда не будем доверять России": как США превращаются в Украину
Россия при участии ряда постсоветских стран в ответ на вызовы Запада сформировала ЕАЭС, активно участвует в работе ШОС, который становится реальной альтернативой "Большой двадцатке", и является полноправным членом в БРИКС, грозящем затмить своей массой ведущий геополитический клуб G7. Все эти новые интеграционные форматы отражают новую политическую реальность, но их явно недостаточно. Полагаю, что уже в ближайшее время Россия должна инициировать учреждение незападных аналогов ОБСЕ и Европейского суда по правам человека, а также способствовать оформлению незападного аналога Олимпиады — дабы наши спортсмены перестали унижаться перед западными чиновниками, запрещающими использовать в ходе соревнований российский флаг. Так можно дойти и до того, что нам запретят разговаривать на родном языке и отменят (исправят) наши имена.

© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкЦеремония фотографирования глав делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного экономического совета (ЕАЭС) в Сочи
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Церемония фотографирования глав делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного экономического совета (ЕАЭС) в Сочи

Хватит хороводить со странами, враждебными России

Россия никому не угрожает, никого не собирается захватывать и унижать — в отличие от Запада, продолжающего свою экспансию во всех возможных направлениях. И совершенно очевидно (об этом давно говорят многие российские дипломаты и политики, не зараженные либеральной бациллой), что дипломатические отношения со странами, настроенными враждебно по отношению к России, не могут быть такими же, как со странами-союзниками.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Доктрина Герасимова" и пугало "гибридной войны" России

В системе МИД, безусловно, есть система приоритетов. Но почему бы не сделать ее четкой и гласной? Полагаю, что было бы целесообразно ввести четыре режима дипломатического регламента в зависимости от отношения той или иной страны к Российской Федерации.

Первый тип (А) — враждебные по отношению к России страны.

Сегодня как минимум две страны — США и Украина — находятся в состоянии фактической войны с нами. Российская власть факт войны как бы не замечает, а зря. Так, если на нас напали (объявили нам санкции, третируют наши посольства и тому подобное) и открыто называют врагами, в этом случае привычные дипломатические сюси-пуси неуместны; отечественная дипломатия по отношению к этим странам должна быть переведена в чрезвычайный режим.

Второй тип (Б) — недружественные России страны.

К ним относятся практически все страны НАТО, за исключением тех, которые, даже находясь в составе альянса, продолжают относиться к России (как, к примеру, Греция) дружески.

Участница патриотической акции Линия памяти зажигает свечу на Крымской набережной вдоль Москвы-реки в память о погибших в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Россия принуждает Землю к миру: если война начнется прямо сейчас

Третий тип (В) — нейтральные по отношению к нам страны.

Наконец, четвертый тип (Г) — дружественные России страны, по отношению к которым возможны различные преференции, скидки на газ и прочие "хороводы".

И каждая страна должна знать: пикнул кто-то из ее руководства против России — страна может быть автоматически понижена в российском рейтинге со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вот лишь несколько штрихов (а их — десятки) к вопросу о том, каким может быть ответ российской дипломатии на настоящие и грядущие геополитические вызовы.

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