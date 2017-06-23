Стало известно, когда закончится реконструкция шпиля высотки здания МИД РФ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Работы по реконструкции шпиля здания МИД РФ на Смоленской площади в Москве завершатся к концу августа этого года, рассказал РИА Новости директор ФКУ дирекции по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий МИД России Олег Саевский.

"Ориентируемся на вторую половину августа", — сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть готов шпиль.

Он пояснил, что "речь идет не только об одном шпиле, работа идет на самих кровлях и на фасадах, к кровле делают облицовку пристроек… делают по периметру стены".

По его словам, на данный момент "идут полным ходом работы". Он полагает, что при нормальном темпе работы шпиль может быть готов к концу августа.

Отвечая на вопрос о реконструкции основного здания, Саевский рассказал, что на данном этапе "только начинается процесс согласования, подготовки нормативного акта".

В конце сентября прошлого года строители приступили к основной части работ по замене шпиля на здании МИД России.

При реконструкции шпиля используется, по словам Саевского, "другая марка стали: была сталь кипящая, а теперь специальная сталь, применяющаяся как раз на таких уникальных объектах". "У нас каркас металлический "СП — 255", а сама облицовка — из нержавейки", — рассказал Саевский, добавив, что у шпиля специальное покрытие.

Первоначально шпиля не было в проекте здания — первой среди "сталинских высоток". Согласно легенде, когда основной этап строительства был практически закончен, Иосиф Сталин поручил устанавливать шпили на всех подобных строениях. В итоге шпиль собрали в "авральном" порядке из тех материалов, которые оказались "под рукой". Спустя некоторое время был проведен анализ конструкции, выяснилось, что примененный вид стали нельзя использовать при подобном строительстве.

Ремонт шпиля получил свое отражение в мессенджере Telegram. В МИД в ноябре прошлого года создали стикеры с подписями, изображающими главное здание министерства до начала реконструкции ("башня на месте") и во время нее ("МИД без башни").