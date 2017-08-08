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Танки США в Грузии: август 2008-го ничему не научил

09:1008.08.2017
(обновлено: 09:12 08.08.2017)
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© РИА Новости / Виктор ПановПерейти в фотобанкРазбитая боевая техника в городе Цхинвали, подвергшемся нападению грузинских войск. Архивное фотоРазбитая боевая техника в городе Цхинвали, подвергшемся нападению грузинских войск. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Панов
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В этот день девять лет назад Грузия начала военную операцию "Чистое поле" с целью уничтожения независимой Республики Южная Осетия (после захвата Южной Осетии планировалась наступательная операция против Абхазии). В ночь на 8 августа грузинские войска подвергли массированному артиллерийскому обстрелу (включая кассетные боеприпасы) столицу Южной Осетии Цхинвал и позиции российских миротворцев, после чего на южноосетинскую территорию вошли части грузинского спецназа и танки.

Житель Северной Осетии на дороге, патрулируемой бойцами. 1993 год
© РИА Новости / Тутов
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Минобороны опубликовало документы о грузино-осетинском конфликте

Вторжение тщательно планировалось и отрабатывалось в ходе совместных грузино-американских маневров. Киев поставил Тбилиси комплексы ПВО "Бук" и "Тор" вместе с украинскими расчетами. Помогали также израильские специалисты (ЦАХАЛ). В августе 2008-го США экстренно организовали авиамост, по которому из Иордании в Грузию перебрасывались оружие и боеприпасы.

Днем 8 августа президент России принял решение о начале операции принуждения Грузии к миру. Итогом стало подписание четырехстороннего мирного соглашения и признание Москвой республик Южной Осетии и Абхазии самостоятельными государствами. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

© РИА Новости / Александр ХроленкоЦхинвал, казарма российских миротворцев после грузинского обстрела
© РИА Новости / Александр Хроленко
Цхинвал, казарма российских миротворцев после грузинского обстрела

На полях саммита НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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НАТО захотело говорить с Россией. Но о чем?
Девять лет спустя грузинские войска по-прежнему участвуют в совместных учениях с США и НАТО. Полигон Вазиани близ Тбилиси утюжат американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley. Минобороны Грузии сообщает, что целью маневров "Достойный партнер — 2017" (Noble Partner) является усиление обороноспособности страны, повышение совместимости с войсками членов и партнеров НАТО (участвуют около 2800 военнослужащих Грузии, США, Великобритании, Германии, Украины, Армении, Словении, Турции). Глава государства Георгий Маргвелашвили заявляет об "особых отношениях" Грузии и НАТО, о возможности перехода на новый этап интеграции в альянс. И в конгрессе США этот вопрос обсуждается.

Возможно, Грузии нравится роль груши для битья, но в любом случае продолжение подобного партнерства с США и НАТО — это новые шаги к дестабилизации региона. Похоже, август 2008-го наших партнеров ничему не научил.

Пятьдесят восьмая армия напоминает и реагирует

Ответственность за возможное обострение ситуации на границе Южной Осетии с Грузией ложится на Тбилиси, Брюссель и Вашингтон. При этом российская 58-я армия традиционно реагирует на подозрительную военную активность сопредельных государств маневрами и тренировками. Иначе нельзя.

Акция против вступления Грузии в НАТО
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Мнение: стремление Грузии в НАТО – это антироссийский проект

Характер грузино-американского партнерства полностью раскрыли события августа 2008 года, когда созданные, обученные и вооруженные по стандартам альянса грузинские соединения вторглись в Южную Осетию, чтобы создать плацдарм НАТО на Южном Кавказе. Однако расчеты оказались неверны, и грузинские войска, бросая оружие и технику, в панике бежали от Цхинвала до Тбилиси — от равного по численности противника.

© РИА Новости / Александр ХроленкоЮжная Осетия
© РИА Новости / Александр Хроленко
Южная Осетия

Американские военные во время учений НАТО в Грузии
© AP Photo / Shakh Aivazov
Роман Грузии с НАТО перешел в решающую стадию. Надеются в Тбилиси
Национальные вооруженные силы Грузии численностью 20 тысяч человек усиленно строили в 2004-2008 годах с помощью США и НАТО (потратив на это два миллиарда долларов), боевые навыки совершенствовали в Ираке. Альянс разработал для Грузии концепцию о ведении боевых действий в горных условиях (оказалась несостоятельной). "Наведение конституционного порядка" на территории Южной Осетии продумывали на много ходов вперед. Разрабатывали новые тактические приемы, создавали скрытые огневые позиции на господствующих вершинах вдоль Транскама (российский спецназ быстро разобрался с этими "орлиными гнездами").

© РИА Новости / Александр ХроленкоМирный Цхинвал
© РИА Новости / Александр Хроленко
Мирный Цхинвал

Два миллиарда долларов оказались потраченными зря. В итоге не были выполнены ни военно-стратегические, ни геополитические задачи грузино-американского военного партнерства. Влияние России на Кавказе возросло. Издание The American Interest свидетельствует: "Война в Грузии и финансовый кризис были двойным ударом, который коренным образом изменил расстановку сил на Кавказе в ущерб Западу".

База НАТО или лагерь беженцев

Между тем Грузия периодически обвиняет Россию в посягательстве на суверенитет, упорно стремится в НАТО, продолжает претендовать на территории Абхазии и Южной Осетии, отказываясь от принципа неприменения силы. Для компенсации потенциала грузинских намерений в Абхазии и Южной Осетии развернуты на основе двусторонних договоренностей российские военные базы, российские пограничники содействуют в охране границ независимых республик с Грузией.

Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В НАТО предложили России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

Натовская возня на Кавказе выглядит слишком подозрительно. В ближайшей перспективе Североатлантический альянс вроде бы не планирует размещать базу береговой охраны в грузинском порту Поти, но это может сделать любая отдельно взятая страна альянса. НАТО не намерено обсуждать с Россией судьбу Грузии. И параллельно в Евросоюзе рассматривается возможность размещения в Грузии центра приема ближневосточных беженцев.

Так или иначе, Тбилиси придется расплачиваться за безвизовый режим и прозападный курс. Однако идеи размещения в Грузии иностранных военных баз или мигрантов угрожают национальной безопасности России. И реакция Москвы будет предсказуемо отрицательной.

© РИА Новости / Александр ХроленкоЦхинвал, городок российских миротворцев
© РИА Новости / Александр Хроленко
Цхинвал, городок российских миротворцев

Стоит отметить, что после многих лет преданного служения чужим интересам Грузия не достигла уважения старших партнеров. Порой Тбилиси просто третируют. Так, почти одновременно Тбилиси получил два внешнеполитических замечания: министр иностранных дел Ирана выразил недовольство требованием снимать хиджаб при прохождении пограничного контроля в Тбилисском аэропорту, а посольство Турции попросило не объявлять День Дидгороба 12 августа нерабочим, потому что праздник связан с поражением турок в битве. Реакция грузинской стороны оказалась услужливой.

Президент Украины Петр Порошенко на грузино-югоосетинской границе. 19 июля 2017
CC BY 4.0 / официальный сайт президента Украины / Государственный визит Президента в Грузию
Порошенко приехал на границу Южной Осетии, чтобы "поддержать Грузию"
Кстати о битвах. Грузины считают себя самой многочисленной группой "иностранного легиона" на стороне ВСУ в Донбассе. Воюют с апреля 2014 года, полагая, что их объединяет общий враг, — русские. Грузинские "легионеры" говорят, что во время войны в Абхазии украинцы тоже воевали на их стороне. Опубликованные документы Минобороны России свидетельствуют, что в защите нуждались прежде всего народы Южной Осетии и Абхазии.

И последнее. Если на Кавказе Грузия, США и их союзники не будут учитывать интересы России, Абхазии и Южной Осетии, из этого не выйдет ничего хорошего ни для одного из "достойных партнеров".

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