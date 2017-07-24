МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Тренировки по боеготовности начались в общевойсковых соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной на Северном Кавказе и Южной Осетии, сообщил в понедельник начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"К занятиям привлечены около 16 тысяч военнослужащих и свыше 4 тысяч единиц вооружения и военной техники. В ходе занятий военнослужащие отработают действия личного состава при подъеме по тревоге, получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парка и выдвижению в районы сосредоточения", — сказал он.

Астафьев добавил, что офицеры на практике изучат перспективные направления по совершенствованию боевой готовности подразделений с учетом новых руководящих документов. Итогом недельных занятий и тренировок станет выработка единых для всех воинских частей требований по боеготовности.