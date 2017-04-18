Грузия обвинила Россию в посягательстве на суверенитет

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Грузинские власти выразили протест по поводу визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Абхазию. В Тбилиси считают, что это является посягательством на суверенитет страны.
Зачем Лавров едет в Абхазию
По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, в Сухуме Лавров примет участие в церемонии открытия нового посольства. Кроме того, министр проведет переговоры с руководством республики — президентом Раулем Хаджимбой и главой МИД Дауром Кове.
"Визит главы МИД России в Республику Абхазия призван придать дополнительный импульс развитию российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также упрочить сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами наших стран", — пояснила Захарова.
"Грузия продолжает претендовать на территории Абхазии и Южной Осетии, отказывается договариваться с ними о неприменении силы и при этом упорно стремится в НАТО. На основе соответствующих двусторонних соглашений на территории Абхазии развернута российская военная база, а российские пограничники оказывают содействие в охране границ республики с Грузией", — подчеркнули в ведомстве.
Позиция Тбилиси
Поездку Лаврова в Абхазию резко раскритиковали в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
"Визит министра иностранных дел России в Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие там нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии", — говорится в заявлении МИД Грузии.
Президент страны Георгий Маргвелашвили заявил, что работа любого иностранного представительства на территории страны возможна лишь с согласия Ибилиси.
Маргвелашвили призвал международное сообщество "строго осудить" действия России. При этом он отметил, что Грузия готова к сотрудничеству с Москвой.
"Грузия вновь выражает готовность к рассмотрению любого вопроса в дипломатической среде и призывает российскую сторону к конструктивному диалогу", — добавил президент.
Две стороны проблемы
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что протесты Тбилиси необходимо рассматривать с двух сторон.
По мнению политолога, Грузия пытается выставить себя страной, "обиженной Россией".
"В целом, я думаю, на отношениях с Грузией эта поездка никак не скажется, но вызовет ряд вот таких дипломатического рода провокаций", — добавил эксперт.
Вопрос независимости Абхазии
Москва сразу признала суверенитет обеих республик, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Представители нового грузинского правительства, которое пришло к власти в октябре 2012 года, неоднократно говорили о стремлении нормализовать отношения с Россией, называя это одним из главных своих приоритетов.
В феврале спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что восстановление дипотношений между странами напрямую зависит от решения вопроса по Абхазии и Южной Осетии.
Сейчас независимость Абхазии признают четыре страны-члены ООН — Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. Кроме того, дипломатические отношения с Сухумом установили самопровозглашенные Нагорно-Карабахская республика, Луганская народная республика и Донецкая народная республика.