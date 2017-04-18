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В мире

Грузия обвинила Россию в посягательстве на суверенитет

14:2418.04.2017
(обновлено: 14:26 18.04.2017)
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Президентский дворец в Тбилиси. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Имедашвили
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Грузинские власти выразили протест по поводу визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Абхазию. В Тбилиси считают, что это является посягательством на суверенитет страны.

Зачем Лавров едет в Абхазию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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Лавров посетит Абхазию с двухдневным рабочим визитом
Визит Сергея Лаврова в Абхазию продлится два дня. Последний раз министр посещал республику в апреле 2011 года.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, в Сухуме Лавров примет участие в церемонии открытия нового посольства. Кроме того, министр проведет переговоры с руководством республики — президентом Раулем Хаджимбой и главой МИД Дауром Кове.

"Визит главы МИД России в Республику Абхазия призван придать дополнительный импульс развитию российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также упрочить сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами наших стран", — пояснила Захарова.

Российский и грузинский паспорта. Архивное фото
© Fotolia/ Lali
Большинство граждан Грузии хотят поддерживать хорошие отношения с Россией
В МИД отметили, что сотрудничество Москвы и Сухума в сфере безопасности становится особенно актуальным в свете сложной обстановки в регионе.

"Грузия продолжает претендовать на территории Абхазии и Южной Осетии, отказывается договариваться с ними о неприменении силы и при этом упорно стремится в НАТО. На основе соответствующих двусторонних соглашений на территории Абхазии развернута российская военная база, а российские пограничники оказывают содействие в охране границ республики с Грузией", — подчеркнули в ведомстве.

Позиция Тбилиси

Поездку Лаврова в Абхазию резко раскритиковали в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

"Визит министра иностранных дел России в Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие там нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии", — говорится в заявлении МИД Грузии.

Президент страны Георгий Маргвелашвили заявил, что работа любого иностранного представительства на территории страны возможна лишь с согласия Ибилиси.

Президентский дворец в Тбилиси
© РИА Новости. Максим Блинов
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Мнение: реакция Грузии на визит Лаврова в Абхазию – отчасти "ритуальная"
"В другом случае такое действие является грубым нарушением как грузинского законодательства, так и международного права", — считает глава государства.

Маргвелашвили призвал международное сообщество "строго осудить" действия России. При этом он отметил, что Грузия готова к сотрудничеству с Москвой.

"Грузия вновь выражает готовность к рассмотрению любого вопроса в дипломатической среде и призывает российскую сторону к конструктивному диалогу", — добавил президент.

Две стороны проблемы

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что протесты Тбилиси необходимо рассматривать с двух сторон.

Британский литературовед Дональд Рейфилд
© Радио Sputnik
Рейфилд: отношения России и Грузии – это "любовный роман, брак, развод"
"С одной стороны, подобное заявление со стороны Грузии — это обычная дипломатическая практика. Так сложилось, что Грузия не признает независимость Абхазии, и любые действия со стороны стран, признающих Абхазию независимым государством, осуждает и подвергает обструкции. С другой стороны, в подобных случаях следует обращать внимание на риторику. А риторика здесь достаточно агрессивная: "посягательство на суверенитет", "нарушение норм международного права". С чего бы это? Если учесть, что Сергей Лавров уже не первый раз посещает Абхазию", — сказал Шатров в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, Грузия пытается выставить себя страной, "обиженной Россией".

Зураб Абашидзе, специальный представитель по вопросам взаимоотношений с Россией. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Имедашвили
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В Грузии дипотношения с Россией связали с вопросом Абхазии и Южной Осетии
"Я думаю, что интерес к проблеме Абхазии и Южной Осетии в мировом сообществе сейчас снизился, и Грузия, используя подобную риторику, привлекает внимание к той проблематике, которая является для нее актуальной. Кроме того, так как в определенных кругах принято сейчас говорить о России как об "агрессоре", мне кажется, в данном случае грузинские первые лица включились в эту игру, чтобы и себя выставить в качестве страны, "обиженной Россией", — отметил Шатров.

"В целом, я думаю, на отношениях с Грузией эта поездка никак не скажется, но вызовет ряд вот таких дипломатического рода провокаций", — добавил эксперт.

Вопрос независимости Абхазии

Анатолий Бибилов после выборов президента и референдума по переименованию республики в Государство Алания
© Sputnik/ Наталья Айриян
Бибилов заявил о желании народа Южной Осетии вернуться в состав России
Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости в августе 2008 года. Причиной стали действия тогдашнего грузинского президента Михаила Саакашвили, который попытался захватить Цхинвал.

Москва сразу признала суверенитет обеих республик, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Представители нового грузинского правительства, которое пришло к власти в октябре 2012 года, неоднократно говорили о стремлении нормализовать отношения с Россией, называя это одним из главных своих приоритетов.

В феврале спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что восстановление дипотношений между странами напрямую зависит от решения вопроса по Абхазии и Южной Осетии.

Ситуация в Грузии. Архивное фото
© AP Photo/ Shakh Aivazov
Грузия заявила, что продолжит мирную политику в отношении России
"Пока не произойдет очень серьезный прогресс, определение с точки зрения урегулирования этих конфликтов, этот вопрос не сможет встать в повестку дня. Такова наша позиция", — заявил чиновник.

Сейчас независимость Абхазии признают четыре страны-члены ООН — Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. Кроме того, дипломатические отношения с Сухумом установили самопровозглашенные Нагорно-Карабахская республика, Луганская народная республика и Донецкая народная республика.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
curut
Смешно когда страны свой суверенитет профукавшие обвиняет в посягательстве на него.
14:39
18.04.2017
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gelo219
Никчемные и ни к чему не обязывающие "протесты"-просто лай пиндосской шавки.
14:42
18.04.2017
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