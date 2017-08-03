Польша - Германии: мы спасли вас от русских. Платите

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Охота на иностранных агентов — на сей раз в СМИ и политике — вспыхнула с новой силой.
Одна из официозных газет обнаружила, что массовые протесты, прошедшие в крупных и малых городах, финансирует крупная западная держава, претендующая на гегемонию.
…Да, забыл сказать. Речь идёт не о России, где ходят несгибаемыми прогулками навальные дети, а кремлевская пропаганда ищет руку Госдепа.
Речь о Польше и, соответственно, Германии — которые только что сцепились в очередном потном раунде внутриевропейской холодной войны.
Напомним: пару недель назад — в связи с подготовкой правовой реформы, "уменьшающей независимость судов" (а вернее, усиливающей влияние государственной власти на процесс выбора судей и уменьшающей влияние оппозиции) — в Польской республике "активисты" запустили массовые протесты нового типа.
Протесты эти получили поэтическое название "цепи света". Смысл в том, что неравнодушные граждане по вечерам выстраивались живыми цепями вокруг зданий судов (иногда со свечками) и таким образом символически защищали судебную власть от поругания — со стороны правящей правой партии "Право и Справедливость".
Но конфликт между Польшей и еврочиновничеством не исчерпался — потому что он в принципе исчерпаться не может.
Штука вся в том, что Брюссель и Варшава сцепились не вчера и не месяц назад, а уже давно. И не столько из-за судеб польской демократии, сколько из-за иерархии в Европе.
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С одной стороны, формально роль Польши в структурах Евросоюза высока. Ее бывший "центристский" президент Дональд Туск даже имеет должность Председателя Евросовета (во многом эта должность церемониальная, но все-таки).
С другой стороны, Брюссель в его нынешнем виде — это проводник в первую очередь интересов Германии. И они то и дело настолько противоречат польским, что начинаются вопли, скандалы, кляузы и призывы Америки. В качестве примера можно вспомнить, например, иск по поводу "Северного потока-2", поданный Польшей на ЕС в трибунал в прошлом году. Если учесть количество денег, которые намерены вложить (а тем более заработать) немецкие компании — понятно, что любить таких союзников немцам не за что.
Можно вспомнить также решительное нежелание поляков, наряду с прочими восточноевропейцами, принимать из Германии беженцев, положенных им по брюссельской квоте.
В общем, Германию все это раздражает — чем дальше, тем больше. И на наших глазах между двумя союзными странами начинается нечто, похожее на холодную войну. Со знойными европейскими особенностями.
Выглядит эта знойная медиавойна так.
Мы уже писали о том, что немецкие СМИ обвинили Минобороны Польши в "работе на русских".
Так вот: настала очередь Польши. Еженедельник "Газета польска" сообщает, что "путч в Польше финансировался из Германии".
Как поясняет издание, в течение двух последних лет фонд "Акция демократия", устроивший "цепи света" по всей Польше — получал "сотни тысяч злотых" в виде грантов из зарубежных структур, в частности, Европейского климатического фонда. А руководителем надзирающего совета фонда является Кайо Кох-Везер, бывший замминистра финансов ФРГ. В свою очередь, сообщает "Газета Польска", этот Кох-Везер в свое время помог России получить деньги на строительство "Северного потока". Сами понимаете, к чему это.
Ну и наконец. Развивая атаку на Берлин, представители правящих "Права и Справедливости" внесли в аналитическое бюро польского Сейма запрос предложение проработать вопрос — нельзя ли запросить у Германии еще немного репараций за Вторую мировую войну.
Шокированные немцы, кстати — уже отреагировали, что они уже все заплатили в 1950-х.
Но, как пояснил известный своим альтернативным взглядом на мир министр обороны Польши Антоний Мацеревич, — немцы заплатили только за нанесенный Польше вред. А теперь могли бы заплатить еще и в виде благодарности. Ибо есть основания попросить у Германии также денег за Варшавское восстание.
То есть фактически поляки, подняв бунт против Третьего рейха, спасли от русских большой кусок будущей Западной Германии — и Западная Германия должна заплатить.
…Что во всем этом интересно для нас. Как легко заметить, в этой дикой перепалке из-за денег и власти Россию поминают обе стороны. При этом ни у кого к нам нет вопросов — мы фигурируем в качестве дьявола, абсолютного зла, При этом злом Россия была в 1944-м, когда освобождала Польшу, и остается им сейчас, когда в обход поляков пропихивает в Европу свою газовую трубу.
Но по сути — мы в этой битве ни при чем. Фактически же битва идет между "немецким" диктатом ЕС, требующим повиновения — и польским желанием суверенитета. То есть не настоящего суверенитета, конечно (откуда у Польши настоящий). Но хотя бы в форме "подчиняться не приказчикам из Берлина, а напрямую барину из Вашингтона".
С другой стороны, и Берлин не может просто взять и жестко покарать Варшаву — приходится оглядываться на того же барина.
Поэтому идет информационная накрутка.
Польскому начальству остается вести контрпропаганду и разоблачать происки немецко-российских шпионов.
А германскому начальству остается вести свою пропаганду и разоблачать, в свою очередь, происки польско-российских шпионов.
Ну а нам с вами — наблюдать за происходящим и радоваться, что у нас такого нет. А нет у нас такого именно потому, что уже довольно много лет тому назад наша страна озаботилась восстановлением собственного государственного суверенитета.
И не поддельного, на уровне "выбрать себе барина", а настоящего.