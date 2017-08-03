Польша - Германии: мы спасли вас от русских. Платите

Виктор Мараховский , для РИА Новости

Охота на иностранных агентов — на сей раз в СМИ и политике — вспыхнула с новой силой.

Одна из официозных газет обнаружила, что массовые протесты, прошедшие в крупных и малых городах, финансирует крупная западная держава, претендующая на гегемонию.

Организаторы протестов все отрицают.

…Да, забыл сказать. Речь идёт не о России, где ходят несгибаемыми прогулками навальные дети, а кремлевская пропаганда ищет руку Госдепа.

Речь о Польше и, соответственно, Германии — которые только что сцепились в очередном потном раунде внутриевропейской холодной войны.

Напомним: пару недель назад — в связи с подготовкой правовой реформы, "уменьшающей независимость судов" (а вернее, усиливающей влияние государственной власти на процесс выбора судей и уменьшающей влияние оппозиции) — в Польской республике "активисты" запустили массовые протесты нового типа.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Протестующие держат свечи перед Верховным судом во время акции в Варшаве. 16 июля 2017 © AP Photo / Czarek Sokolowski Протестующие держат свечи перед Верховным судом во время акции в Варшаве. 16 июля 2017

Протесты эти получили поэтическое название "цепи света". Смысл в том, что неравнодушные граждане по вечерам выстраивались живыми цепями вокруг зданий судов (иногда со свечками) и таким образом символически защищали судебную власть от поругания — со стороны правящей правой партии "Право и Справедливость".

Параллельно на официальную Польшу шло достаточно откровенное давление из Брюсселя — за судебную реформу ее руководству грозили штрафами и санкциями. В итоге у польского президента Дуды сдали нервы, и он, пойдя против собственных однопартийцев из правящего "ПиС", завернул один из элементов реформы назад, на переобсуждение.

Но конфликт между Польшей и еврочиновничеством не исчерпался — потому что он в принципе исчерпаться не может.

Штука вся в том, что Брюссель и Варшава сцепились не вчера и не месяц назад, а уже давно. И не столько из-за судеб польской демократии, сколько из-за иерархии в Европе.

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С одной стороны, формально роль Польши в структурах Евросоюза высока. Ее бывший "центристский" президент Дональд Туск даже имеет должность Председателя Евросовета (во многом эта должность церемониальная, но все-таки).

С другой стороны, Брюссель в его нынешнем виде — это проводник в первую очередь интересов Германии. И они то и дело настолько противоречат польским, что начинаются вопли, скандалы, кляузы и призывы Америки. В качестве примера можно вспомнить, например, иск по поводу "Северного потока-2", поданный Польшей на ЕС в трибунал в прошлом году. Если учесть количество денег, которые намерены вложить (а тем более заработать) немецкие компании — понятно, что любить таких союзников немцам не за что.

Можно вспомнить также решительное нежелание поляков, наряду с прочими восточноевропейцами, принимать из Германии беженцев, положенных им по брюссельской квоте.

Ну и вообще — Варшава постоянно напоминает, что Брюссель ей по сути не хозяин, а подчиняется она Америке напрямую. И у США закупает "Пэтриоты" за миллиарды долларов, и именно в Варшаву прилетал за это поблагодарить поляков сам Трамп.

В общем, Германию все это раздражает — чем дальше, тем больше. И на наших глазах между двумя союзными странами начинается нечто, похожее на холодную войну. Со знойными европейскими особенностями.

Выглядит эта знойная медиавойна так.

Мы уже писали о том, что немецкие СМИ обвинили Минобороны Польши в "работе на русских".

Так вот: настала очередь Польши. Еженедельник "Газета польска" сообщает, что "путч в Польше финансировался из Германии".

Как поясняет издание, в течение двух последних лет фонд "Акция демократия", устроивший "цепи света" по всей Польше — получал "сотни тысяч злотых" в виде грантов из зарубежных структур, в частности, Европейского климатического фонда. А руководителем надзирающего совета фонда является Кайо Кох-Везер, бывший замминистра финансов ФРГ. В свою очередь, сообщает "Газета Польска", этот Кох-Везер в свое время помог России получить деньги на строительство "Северного потока". Сами понимаете, к чему это.

…Так что те, кто стоят со свечками в цепочках по польским городам — одновременно, можно сказать, и германские, и российские агенты влияния.

Ну и наконец. Развивая атаку на Берлин, представители правящих "Права и Справедливости" внесли в аналитическое бюро польского Сейма запрос предложение проработать вопрос — нельзя ли запросить у Германии еще немного репараций за Вторую мировую войну.

Шокированные немцы, кстати — уже отреагировали, что они уже все заплатили в 1950-х.

Но, как пояснил известный своим альтернативным взглядом на мир министр обороны Польши Антоний Мацеревич, — немцы заплатили только за нанесенный Польше вред. А теперь могли бы заплатить еще и в виде благодарности. Ибо есть основания попросить у Германии также денег за Варшавское восстание.

Почему? Потому что благодаря этому восстанию в далеком 1944-м советские войска затормозили у Вислы. И поэтому СССР продвинулся на Запад не так далеко, как мог бы.

То есть фактически поляки, подняв бунт против Третьего рейха, спасли от русских большой кусок будущей Западной Германии — и Западная Германия должна заплатить.

…Что во всем этом интересно для нас. Как легко заметить, в этой дикой перепалке из-за денег и власти Россию поминают обе стороны. При этом ни у кого к нам нет вопросов — мы фигурируем в качестве дьявола, абсолютного зла, При этом злом Россия была в 1944-м, когда освобождала Польшу, и остается им сейчас, когда в обход поляков пропихивает в Европу свою газовую трубу.

Но по сути — мы в этой битве ни при чем. Фактически же битва идет между "немецким" диктатом ЕС, требующим повиновения — и польским желанием суверенитета. То есть не настоящего суверенитета, конечно (откуда у Польши настоящий). Но хотя бы в форме "подчиняться не приказчикам из Берлина, а напрямую барину из Вашингтона".

У ЕС в Польше имеется целая сеть вполне откровенных агентов влияния — они же "независимые структуры гражданского общества". Просто взять и разогнать их Варшава не может — слишком велико их влияние, слишком много лет они там действуют, слишком много политиков, СМИ и прочего на них повязано.

С другой стороны, и Берлин не может просто взять и жестко покарать Варшаву — приходится оглядываться на того же барина.

Поэтому идет информационная накрутка.

Польскому начальству остается вести контрпропаганду и разоблачать происки немецко-российских шпионов.

А германскому начальству остается вести свою пропаганду и разоблачать, в свою очередь, происки польско-российских шпионов.

А американскому начальству остается похохатывать и громко предупреждать обе стороны, что российские шпионы всюду.

Ну а нам с вами — наблюдать за происходящим и радоваться, что у нас такого нет. А нет у нас такого именно потому, что уже довольно много лет тому назад наша страна озаботилась восстановлением собственного государственного суверенитета.

И не поддельного, на уровне "выбрать себе барина", а настоящего.