Русское проклятие вернулось и напало на европейских русофобов

Виктор Мараховский , для РИА Новости

Министерство обороны Польши решительно опровергает беспочвенные обвинения, выдвинутые против его руководства германскими СМИ.

По мнению авторитетного германского издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, шефы польской обороны — в частности, непосредственно министр Антоний Мацеревич и замминистра Бартош Ковнацкий — очень может быть, работают на Россию.

Авторитетное издание свои подозрения обосновывает — и его выкладки дают яркое представление о том, как сейчас доказывается чье-либо "гибридное русское шпионство" в передовом мире.

Значит, так.

Во-первых, польский министр Мацеревич имел "частые контакты" с заместителем председателя "пророссийской" (на самом деле просто резко антиамериканской) партии "Перемена". Председатель же партии уже больше года сидит под следствием — о шпионаже в пользу России. Суда еще не было и неизвестно когда будет — но пока что, в соответствии с "презумпцией русской угрозы" (это передовая инновация в свободном мире), он безусловно считается шпионом. А значит, и все, кто с ним рукопожимался, хотя бы и через посредника, как минимум под тяжким подозрением. И должны оправдываться.

Во-вторых, как отмечает от себя лично журналист немецкой газеты, ему кажется, что Мацеревич своими делами толкает Польшу в сторону России, формально изображаемой как враг.

© AP Photo / Markus Schreiber Министр обороны Польши Антоний Мацеревич © AP Photo / Markus Schreiber Министр обороны Польши Антоний Мацеревич

И в-третьих. Замминистра польской обороны Ковнацкий некогда был членом структур так называемых "трансъевропейских ультраправых", то есть Альянса европейских национальных движений. В данном объединении состоял Жан-Мари Ле Пен, отец главы французского "Национального фронта" Марин Ле Пен. Ну а то, что Марин Ле Пен — русская шпионка, и доказывать-то незачем.

…Все это, конечно, для руководства Польши в целом больно и обидно.

В особенности — потому, что в работе на русских обвинили не какого-нибудь там польского политика-центриста. И даже не обычного представителя правящей сейчас, тоже достаточно угарной проамериканско-русофобской партии "Право и справедливость".

В работе на русских обвиняют совершенно былинного персонажа Мацеревича, которого даже многие правые считают не вполне адекватным, а остальные регулярно рисуют на него мемы.

Мацеревич, по образованию историк, прославился не только горячим желанием закупить у США как можно больше ракет "Пэтриот" на случай внезапной русской атаки (как мы помним, Польша потратит на американские комплексы несколько своих оборонных годовых бюджетов).

Он еще и всюду видит русские заговоры. Ему удалось, согласно опросам, утомить даже поляков теорией, согласно которой президент Качиньский, разбившийся об березу в 2010 году под Смоленском, пал жертвой сговора предателей в руководстве Польши и русских спецслужб.

А в октябре минувшего года, например, он внезапно вылез с сенсационным сообщением о том, что, "по его данным, Египет уже перепродал полученные от Франции вертолетоносцы "Мистраль" России — за один доллар".

Ну и вот. Теперь этот достойнейший человек, диссидент и борец с проклятой империей с 20-летним стажем, обвиняется немцами в работе на проклятую империю.

…Надо думать, наезд на конкретного министра — лишь элемент нынешней большой внутриевропейской потасовки. Мы в стороне и нам сложно понять, кто там выигрывает — тем более что из битвы постоянно доносятся взаимоисключающие сообщения: то "Польский бунт против ЕС удался", то "Европа окончательно подавила польский бунт".

В действительности условный "германско-польский" конфликт, разворачивающийся уже не первый год по целому ряду причин, так быстро не закончится. Берлин и Варшава очень по-разному смотрят на мигрантов. Они по-разному смотрят на русский газ. И вообще — Берлин и Брюссель сильно раздражает, что между Западной Европой и Россией, на ключевой позиции, сидит не пророссийское и не проевропейское, а безудержно проамериканское государство.

Но самое интересное во всей этой истории — другое.

Когда весь политический Запад (включая восточноевропейцев) радостно подхватил три года назад Русскую Угрозу и начал искать ее раскручивать, ее создатели, конечно, видели сплошные плюсы.

С помощью "страшной России" можно взбодрить избирателя. Россией можно сплотить разболтавшихся союзничков и приструнить расползающиеся коалиции. Под Россию можно выбить бюджеты на закупку оружия (тендеры — это вкусно) и "информационное противостояние русской гибридной войне, мягкой силе и тайному вмешательству" (контрпропаганда — это вкусно и приятно).

Обнаружилось, что Россией можно месяцами пинать по кругу даже президента США. И что доказательств для этого не нужно вовсе — достаточно громко озвучивать подозрения и требовать оправданий. И не верить оправданиям, и требовать новых. И так далее.

Так вот. Есть мнение, что с русофобской кампанией западная консолидированная медийно-политическая элита немного перестаралась. И пересекла ту грань, за которой обычная "кампания" кончается и начинается уже нечто оккультно-истерическое — вроде охоты на ведьм.

В этот момент Россия переродилась из удобного и полезного инструмента в заразу и проклятье. Ведь если "работа на Москву" — обвинение, не требующее доказательств, но бьющее наповал, — то просто вопрос времени, когда это проклятье набросится на своих создателей. Вернее, когда союзники обратят его друг против друга.

Ну и вот. Похоже, мы это как раз и наблюдаем. При первом же остром конфликте внутри ЕС выясняется, что вполне заслуженные русофобы — тоже русские шпионы.

Даже интересно, чем это у них закончится.