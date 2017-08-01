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Русское проклятие вернулось и напало на европейских русофобов

13:3401.08.2017
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДворцовая площадь в ВаршавеДворцовая площадь в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

Министерство обороны Польши решительно опровергает беспочвенные обвинения, выдвинутые против его руководства германскими СМИ.

По мнению авторитетного германского издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, шефы польской обороны — в частности, непосредственно министр Антоний Мацеревич и замминистра Бартош Ковнацкий — очень может быть, работают на Россию.

Авторитетное издание свои подозрения обосновывает — и его выкладки дают яркое представление о том, как сейчас доказывается чье-либо "гибридное русское шпионство" в передовом мире.

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© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Значит, так.

Во-первых, польский министр Мацеревич имел "частые контакты" с заместителем председателя "пророссийской" (на самом деле просто резко антиамериканской) партии "Перемена". Председатель же партии уже больше года сидит под следствием — о шпионаже в пользу России. Суда еще не было и неизвестно когда будет — но пока что, в соответствии с "презумпцией русской угрозы" (это передовая инновация в свободном мире), он безусловно считается шпионом. А значит, и все, кто с ним рукопожимался, хотя бы и через посредника, как минимум под тяжким подозрением. И должны оправдываться.

Во-вторых, как отмечает от себя лично журналист немецкой газеты, ему кажется, что Мацеревич своими делами толкает Польшу в сторону России, формально изображаемой как враг.

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Польши Антоний Мацеревич
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Польши Антоний Мацеревич

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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И в-третьих. Замминистра польской обороны Ковнацкий некогда был членом структур так называемых "трансъевропейских ультраправых", то есть Альянса европейских национальных движений. В данном объединении состоял Жан-Мари Ле Пен, отец главы французского "Национального фронта" Марин Ле Пен. Ну а то, что Марин Ле Пен — русская шпионка, и доказывать-то незачем.

…Все это, конечно, для руководства Польши в целом больно и обидно.

В особенности — потому, что в работе на русских обвинили не какого-нибудь там польского политика-центриста. И даже не обычного представителя правящей сейчас, тоже достаточно угарной проамериканско-русофобской партии "Право и справедливость".

В работе на русских обвиняют совершенно былинного персонажа Мацеревича, которого даже многие правые считают не вполне адекватным, а остальные регулярно рисуют на него мемы.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
© Фото : DoD / Glenn Fawcett
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Мацеревич, по образованию историк, прославился не только горячим желанием закупить у США как можно больше ракет "Пэтриот" на случай внезапной русской атаки (как мы помним, Польша потратит на американские комплексы несколько своих оборонных годовых бюджетов).

Он еще и всюду видит русские заговоры. Ему удалось, согласно опросам, утомить даже поляков теорией, согласно которой президент Качиньский, разбившийся об березу в 2010 году под Смоленском, пал жертвой сговора предателей в руководстве Польши и русских спецслужб.

© РИА Новости / Олег МинеевПерейти в фотобанкОбломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
© РИА Новости / Олег Минеев
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Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске

А в октябре минувшего года, например, он внезапно вылез с сенсационным сообщением о том, что, "по его данным, Египет уже перепродал полученные от Франции вертолетоносцы "Мистраль" России — за один доллар".

Ну и вот. Теперь этот достойнейший человек, диссидент и борец с проклятой империей с 20-летним стажем, обвиняется немцами в работе на проклятую империю.

…Надо думать, наезд на конкретного министра — лишь элемент нынешней большой внутриевропейской потасовки. Мы в стороне и нам сложно понять, кто там выигрывает — тем более что из битвы постоянно доносятся взаимоисключающие сообщения: то "Польский бунт против ЕС удался", то "Европа окончательно подавила польский бунт".

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Pool/Virginia Mayo
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В действительности условный "германско-польский" конфликт, разворачивающийся уже не первый год по целому ряду причин, так быстро не закончится. Берлин и Варшава очень по-разному смотрят на мигрантов. Они по-разному смотрят на русский газ. И вообще — Берлин и Брюссель сильно раздражает, что между Западной Европой и Россией, на ключевой позиции, сидит не пророссийское и не проевропейское, а безудержно проамериканское государство.

Но самое интересное во всей этой истории — другое.

Когда весь политический Запад (включая восточноевропейцев) радостно подхватил три года назад Русскую Угрозу и начал искать ее раскручивать, ее создатели, конечно, видели сплошные плюсы.

С помощью "страшной России" можно взбодрить избирателя. Россией можно сплотить разболтавшихся союзничков и приструнить расползающиеся коалиции. Под Россию можно выбить бюджеты на закупку оружия (тендеры — это вкусно) и "информационное противостояние русской гибридной войне, мягкой силе и тайному вмешательству" (контрпропаганда — это вкусно и приятно).

Обнаружилось, что Россией можно месяцами пинать по кругу даже президента США. И что доказательств для этого не нужно вовсе — достаточно громко озвучивать подозрения и требовать оправданий. И не верить оправданиям, и требовать новых. И так далее.

Так вот. Есть мнение, что с русофобской кампанией западная консолидированная медийно-политическая элита немного перестаралась. И пересекла ту грань, за которой обычная "кампания" кончается и начинается уже нечто оккультно-истерическое — вроде охоты на ведьм.

Возле здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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В этот момент Россия переродилась из удобного и полезного инструмента в заразу и проклятье. Ведь если "работа на Москву" — обвинение, не требующее доказательств, но бьющее наповал, — то просто вопрос времени, когда это проклятье набросится на своих создателей. Вернее, когда союзники обратят его друг против друга.

Ну и вот. Похоже, мы это как раз и наблюдаем. При первом же остром конфликте внутри ЕС выясняется, что вполне заслуженные русофобы — тоже русские шпионы.

Даже интересно, чем это у них закончится.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Ирен Адлер
Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак.
Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня.
Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки.
проф.Преображенский, "Собачье сердце"
14:27
01.08.2017
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