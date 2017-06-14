Двойные стандарты: Варшава ответила на претензии ЕС по приему беженцев

ВАРШАВА, 14 июн — РИА Новости. Евросоюз применил двойные стандарты, предъявив претензии по поводу мигрантов только трем странам, заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, встречаясь с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано в среду в Варшаве.

Ранее Еврокомиссия приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

"Мы понимаем, что ЕК имеет определенные процедуры. В этом нет ничего необычного. Необычно только то, что комиссия обратила внимание только на 3 страны", — сказал Ващиковский. "Здесь мы видим несправедливость, двойные стандарты", — добавил он.

Он отметил, из 160 тысяч мигрантов, которые должны быть переселены по решению ЕС, только около 20 тысяч были переселены.

"Сама концепция релокации — это концепция силового переселения 160 тысяч людей в места, где они не хотят жить", — заявил польский министр.

При этом он высказался резко против лишения Польши структурного финансирования из-за отказа принимать беженцев. "Нет никакого смысла объединять структурные фонды и вопросы беженцев. Это не награда за хорошее поведение, а компенсация за открытие рынка", — сказал Ващиковский.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если они добровольно выразят желание жить на территории страны.