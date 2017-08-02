Безопасность по-американски: борьба с инопланетянами, виагра и слоны-саперы

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Безопасность превыше всего. Для космических миссий НАТО и защиты Земли от инопланетных организмов НАСА ищет "офицера планетарной защиты". Кандидат должен иметь опыт работы на высоком посту в госучреждении, разбираться в специфике планетарной защиты, обладать достаточным инженерно-техническим опытом и быть готовым к постоянным разъездам (вероятно, в пределах Солнечной системы).
Руководство планетарной защитой — дело серьезное, и офицер будет получать до 187 тысяч долларов в год — больше, чем содержание бригадного генерала и всего в два раза меньше, чем зарплата президента США. Однако вернемся на грешную землю.
Мы уже сообщали о 125-миллиардных "хозяйственных тратах" и впечатляющих расходах Пентагона на необоснованные проекты, в которых все же присутствует смысл — обеспечение безопасности американцев и их союзников. Однако в ряду "оборонных затрат" можно встретить и совершенно бессмысленные примеры.
Телохранительницы 7-го флота ВМС США
Действующие американские военнослужащие только в 2013—2014 годах потратили 3,4 миллиона долларов из правительственного бюджета на игру в казино, посещение стриптиз-клубов и другие личные нужды, пользуясь кредитными картами, предназначенными исключительно для служебных целей. Здесь лидируют военно-воздушные силы, на втором месте — армия, замыкают креативную тройку военно-морские силы. В ходе такой напряженной "службы" действительно может понадобиться виагра.
Тонкую тему потенции "последних самураев" продолжает коррупционное расследование в зоне 7-го флота ВМС США (Тихий и Индийский океаны). "Под колпаком" находятся сотни военнослужащих, включая 30 адмиралов. Суть криминальной истории в том, что владелец сингапурской фирмы Glenn Defense Marine Asia за вознаграждение (взятки) получал подряды на обслуживание американских кораблей в азиатских портах и обманул ВМС на 35 миллионов долларов. "Откаты" американские военачальники принимали и турпутевками, и услугами проституток, которых в электронной переписке называли "телохранителями".подчеркивает, что это не просто скандал с подрядами. Ведь сингапурский бизнесмен оперировал силами всего 7-го флота ВМС США. Ущерб национальной безопасности налицо, но вряд ли кто-то будет серьезно наказан.
Возможно, "исключительные" американские военнослужащие именно так представляют власть над миром: постоянные бесплатные путешествия в тропиках, эскорт-услуги аборигенов, казино и алкоголь. А горячую пыль афганской пустыни Эль-Регистан пусть глотают европейские союзники. Американская предприимчивость не знает границ.
Африканские страсти
На исследование способностей африканских слонов обнаруживать бомбы Пентагон потратил всего 50 тысяч долларов. Сразу стало ясно: слоны не желают работать саперами (возможно, и здесь помогла бы виагра). Однако на Черном континенте осталось много других неохваченных видов.
Заказанное в 2014 году американским правительством за 3,2 миллиона долларов изучение обезьян, в больших количествах потребляющих алкоголь, выглядит гораздо креативнее. И, безусловно, имеет отношение к проблемам Пентагона, которому импотенция и алкоголизм угрожают не менее, чем ближневосточные террористы.
Самая устойчивая система — хаос, и в ряду парадоксальных нелепостей министерства обороны США имеется откровенно криминальный фонд для подкупа иностранных должностных лиц (Overseas Contingency Operations), а также незатейливое приобретение отечественных кофейников по 7600 долларов за штуку и сидений для унитаза по 640 долларов за подковку. Вполне закономерно возникают нестыковки в бумагах: годом ранее Пентагон не смог отчитаться о расходах в размере 6,5 триллиона долларов. Даже разобраться с такой суммой дорого стоит.
И в 2018 году Вашингтон намерен просто нарастить военный бюджет. Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса на нужды Пентагона 639 миллиардов долларов (на 52 миллиарда больше, чем годом ранее).
Если бы траты Пентагона и правительства США на безопасность жестко контролировали честные американцы, сложно было бы объяснить целесообразность огромных расходов и ежегодное увеличение военного бюджета. Подрядчики ВПК, их союзники в конгрессе и министерстве обороны мало заинтересованы в прозрачности и смысловой нагрузке расходов. И намеренно "засвеченные" нелепости лишь отвлекают общественность от сути происходящего.