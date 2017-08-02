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Безопасность по-американски: борьба с инопланетянами, виагра и слоны-саперы

17:3502.08.2017
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© AP Photo / Musadeq SadeqАмериканские военные в командном пунктеАмериканские военные в командном пункте
© AP Photo / Musadeq Sadeq

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Безопасность превыше всего. Для космических миссий НАТО и защиты Земли от инопланетных организмов НАСА ищет "офицера планетарной защиты". Кандидат должен иметь опыт работы на высоком посту в госучреждении, разбираться в специфике планетарной защиты, обладать достаточным инженерно-техническим опытом и быть готовым к постоянным разъездам (вероятно, в пределах Солнечной системы).

Украинские и американские военные. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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США оснастили военный учебный центр под Львовом на 22 миллиона долларов

Руководство планетарной защитой — дело серьезное, и офицер будет получать до 187 тысяч долларов в год — больше, чем содержание бригадного генерала и всего в два раза меньше, чем зарплата президента США. Однако вернемся на грешную землю.

Мы уже сообщали о 125-миллиардных "хозяйственных тратах" и впечатляющих расходах Пентагона на необоснованные проекты, в которых все же присутствует смысл — обеспечение безопасности американцев и их союзников. Однако в ряду "оборонных затрат" можно встретить и совершенно бессмысленные примеры.

Американские военные инструкторы
© AP Photo / Shakh Aivazov
Слова Трампа о трансгендерах в армии США рассорили верующих
Так, в последние три года Пентагон потратил более полутора миллионов долларов на виагру (популярное средство от эректильной дисфункции). Пожалуй, американские налогоплательщики не обязаны оплачивать проблемы камуфлированных импотентов, которым пойдет лишь на пользу воздержание в боевой обстановке. А если это забота об отставниках, то военная пенсия в США является наиболее высокой: после 30 лет выслуги сержант получает около пяти тысяч долларов в месяц, офицер — до 12 тысяч долларов, не считая льгот. Для поддержания боевого духа и функционала этого вполне достаточно. Полагаю, причуды Пентагона ориентированы отнюдь не на укрепление здоровья людей.

CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerialПентагон
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
Пентагон

Телохранительницы 7-го флота ВМС США

Действующие американские военнослужащие только в 2013—2014 годах потратили 3,4 миллиона долларов из правительственного бюджета на игру в казино, посещение стриптиз-клубов и другие личные нужды, пользуясь кредитными картами, предназначенными исключительно для служебных целей. Здесь лидируют военно-воздушные силы, на втором месте — армия, замыкают креативную тройку военно-морские силы. В ходе такой напряженной "службы" действительно может понадобиться виагра.

Солдаты армии США, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Олисько
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Секс-сигналы армии США. Пентагон отчитался о домогательствах

Тонкую тему потенции "последних самураев" продолжает коррупционное расследование в зоне 7-го флота ВМС США (Тихий и Индийский океаны). "Под колпаком" находятся сотни военнослужащих, включая 30 адмиралов. Суть криминальной истории в том, что владелец сингапурской фирмы Glenn Defense Marine Asia за вознаграждение (взятки) получал подряды на обслуживание американских кораблей в азиатских портах и обманул ВМС на 35 миллионов долларов. "Откаты" американские военачальники принимали и турпутевками, и услугами проституток, которых в электронной переписке называли "телохранителями". 

Военнослужащие армии США на территории Международного центра миротворчества и безопасности в Яворовском районе Львовской области, Украина
© Flickr / U.S. Army Europe
Защита тыла. В армии США стало больше жалоб на сексуальное насилие
Газета The Washington Post подчеркивает, что это не просто скандал с подрядами. Ведь сингапурский бизнесмен оперировал силами всего 7-го флота ВМС США. Ущерб национальной безопасности налицо, но вряд ли кто-то будет серьезно наказан.

Возможно, "исключительные" американские военнослужащие именно так представляют власть над миром: постоянные бесплатные путешествия в тропиках, эскорт-услуги аборигенов, казино и алкоголь. А горячую пыль афганской пустыни Эль-Регистан пусть глотают европейские союзники. Американская предприимчивость не знает границ.

© РИА Новости / Денис ПетровПерейти в фотобанкВоеннослужащие США на военных учениях Sea Breeze
© РИА Новости / Денис Петров
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Военнослужащие США на военных учениях Sea Breeze

Африканские страсти

На исследование способностей африканских слонов обнаруживать бомбы Пентагон потратил всего 50 тысяч долларов. Сразу стало ясно: слоны не желают работать саперами (возможно, и здесь помогла бы виагра). Однако на Черном континенте осталось много других неохваченных видов.

Штаб-квартира Министерства обороны США
© AFP 2017
Пентагон научит армию США бороться с "картонными" танками Т-72

Заказанное в 2014 году американским правительством за 3,2 миллиона долларов изучение обезьян, в больших количествах потребляющих алкоголь, выглядит гораздо креативнее. И, безусловно, имеет отношение к проблемам Пентагона, которому импотенция и алкоголизм угрожают не менее, чем ближневосточные террористы.

Самая устойчивая система — хаос, и в ряду парадоксальных нелепостей министерства обороны США имеется откровенно криминальный фонд для подкупа иностранных должностных лиц (Overseas Contingency Operations), а также незатейливое приобретение отечественных кофейников по 7600 долларов за штуку и сидений для унитаза по 640 долларов за подковку. Вполне закономерно возникают нестыковки в бумагах: годом ранее Пентагон не смог отчитаться о расходах в размере 6,5 триллиона долларов. Даже разобраться с такой суммой дорого стоит.

И в 2018 году Вашингтон намерен просто нарастить военный бюджет. Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса на нужды Пентагона 639 миллиардов долларов (на 52 миллиарда больше, чем годом ранее).

Американские военные около здания Пентагона. Архивное фото
© Flickr / Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Пентагон прокомментировал слова Трампа о трансгендерах в американской армии
Возможно, часть этих денег потратят на тренировки военно-морских креветок, борьбу со злыми духами (практика вуду), операции по смене пола, традиционные эскорт-услуги или изучение первого сексуального опыта молодых геев. Последнее исследование наверняка заинтересует моряков 6-го флота ВМС США.

Если бы траты Пентагона и правительства США на безопасность жестко контролировали честные американцы, сложно было бы объяснить целесообразность огромных расходов и ежегодное увеличение военного бюджета. Подрядчики ВПК, их союзники в конгрессе и министерстве обороны мало заинтересованы в прозрачности и смысловой нагрузке расходов. И намеренно "засвеченные" нелепости лишь отвлекают общественность от сути происходящего.

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