Шестьдесят миллиардов долларов на миражи Пентагона

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Сегодня журнал Newsweek обвинил Пентагон в очередной бесполезной трате денег. По данным издания, Вашингтон выделил 94 миллиона долларов на форму для афганских военных с камуфляжем, предназначенным для лесного ландшафта, в то время как леса занимают лишь два процента территории страны. "Лесной камуфляж" выбрали, исходя из личных предпочтений и без учета реальной обстановки в стране.

Американское военное ведомство ежегодно тратит десятки миллиардов долларов на неочевидные цели и необоснованные проекты, оставаясь фактически вне финансового и общественного контроля государства и налогоплательщиков. Это и приводит к столь поразительным результатам.

Доля США в мировых оборонных расходах составляет 36 процентов, но в боеготовности американских войск недавно усомнился даже министр обороны Джеймс Мэттис, который был "шокирован низким уровнем боеготовности" страны. При этом в 2018 году Вашингтон намерен резко увеличить военные расходы — до 639 миллиардов долларов (Пентагон получит на 52 миллиарда больше, чем в 2017 году).

Плавучий радар

Блестящие примеры бессмысленных расходов демонстрирует и Агентство по противоракетной обороне США, которое потратило на разработку бесполезного оружия более десяти миллиардов долларов.

Самый большой в мире радиолокационный комплекс морского базирования SBX (Sea-Based X-Band Radar-1) обошелся американским налогоплательщикам в 2,2 миллиарда долларов. Предполагалось, что самоходный радар сантиметрового диапазона позволит на расстоянии до 4700 километров увидеть объекты размером с бейсбольный мяч, уверенно засекать запущенные в сторону США баллистические ракеты, а также участвовать в отражении удара.

SBX должен был приглядывать за возможными стартами с территорий Китая и КНДР, однако зона видимости оказалась слишком узкой, и огромная радарная установка высотой с 20-этажный дом и весом 50 тысяч тонн без дела простаивает в порту Перл-Харбор на Гавайских островах.

Предполагалось, что радар Sea-Based X-Band Radar-1 станет одним из важных элементов эшелонированной системы противоракетной обороны США — Ground-based Midcourse Defense system, одновременно он входил в программу HAARP "Оружие Армагеддона". Однако американская программа ПРО пересматривается , а HAARP была закрыта. То есть неочевидные убытки значительно превышают 2,2 миллиарда долларов, которые вложены непосредственно в "плавающую кеглю" SBX.

Пожалуй, более впечатляющей бессмыслицей выглядит лишь боевой лазер воздушного базирования, "противоракетная мечта" стоимостью 5,3 миллиарда долларов (проект закрыт).

Восточный Клондайк

Минобороны США осенью 2016 года опубликовало отчет, согласно которому Пентагон c начала 90-х годов потратил около 58 миллиардов долларов на нереализованные оборонные проекты.

К примеру, 2,7 миллиарда долларов на афганском направлении потрачены на аэростат для наблюдения с воздуха, который оказался неработающим.

Военно-воздушные силы США закупили для афганского правительства 20 итальянских транспортных самолетов за 486 миллионов долларов, а когда выяснилось, что самолеты не летают, их сдали в металлолом и выручили 32 тысячи долларов. Вероятно, разница не исчезла просто так, Восток — дело тонкое. Выделенные де-факто Пентагону на восстановление оккупированного Ирака миллиарды долларов также оказались неизвестно где.

Вероятно, само военное присутствие США в 160 странах и содержание около 800 зарубежных военных баз трудно назвать разумным расходованием бюджетных средств. Подобная (планетарная) система практически не поддается финансовому контролю. Вот и в американском конгрессе признают, что, невзирая на Закон 2014 года, Пентагон к аудиту не готов.

Бессмысленное расходование средств налогоплательщиков стало образом жизни Министерства обороны США, и это выгодно военно-промышленному комплексу. Поэтому определенно пущенные на ветер 60 миллиардов долларов — далеко не предел. Летом прошлого года Пентагон не смог отчитаться о расходах в размере 6,5 триллиона долларов.