НАСА ищет защитника планеты на полную ставку

Вид на Калифорнийский полуостров и залив с Международной космической станции. Архивное фото

Вид на Калифорнийский полуостров и залив с Международной космической станции. Архивное фото

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На сайте НАСА открылась вакансия "офицера планетарной защиты", которому будут платить до 187 тысяч долларов в год за защиту других планет от земного биологического материала и наоборот.

В обязанности офицера будет входить руководство планетарной защитой и обеспечение реализации ее программы в рамках космических миссий НАТО.

Это коснется заданий, в ходе которых организмы и органический материал с Земли могут "преднамеренно или непреднамеренно" попасть на другие планеты, и миссий, подразумевающих возвращение космических кораблей на Землю с образцами внеземных объектов исследования внутри.

Идеальный кандидат должен иметь за плечами минимум год работы на высоком посту в госучреждении, разбираться во всем, что касается планетарной защиты, обладать достаточным инженерно-техническим опытом и быть готовым к постоянным разъездам.

Кроме того, он должен будет обладать дипломатическими навыками и уметь принимать выгодные для всех решения по итогам очень сложных многосторонних дискуссий.

Как отмечает Business Insider, подобная должность на полную ставку есть только в НАСА и в Европейском космическом агентстве.