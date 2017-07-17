"Петр Великий" и "Дмитрий Донской" рубят новое окно в Европу

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" — сегодня вышли из Североморска для участия в главном военно-морском параде в День ВМФ России, который состоится 30 июля в Санкт-Петербурге.

Можно сказать, что "Петр Великий" возвращается в родные края (крейсер построен на Балтийском заводе в 1986-1996 годах), а подводный гигант проекта 941 "Дмитрий Донской" посетит Балтику впервые. Северный флот на главном военно-морском параде представят также ракетный крейсер проекта 1164 "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль проекта 1155 "Вице-адмирал Кулаков", 28 экипажей самолетов и вертолетов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Заметим, что никогда прежде, включая советский период, военно-морские парады в Санкт-Петербурге не были столь представительными.

В условиях военно-политического давления США и НАТО на Россию корабли Северного флота совершают переход на расстояние около трех тысяч миль не только для парада в Северной столице. Безусловно, это и демонстрация военно-морской мощи "попутным" Норвегии, Германии, Швеции, Польше и ряду других стран. Могучие ракетные корабли напомнят Западу, что свои позиции в Балтийском регионе Россия никому сдавать не намерена, и петровское "окно в Европу" не закроется никогда.

Одновременно с межфлотским переходом на Балтике спланированы совместные маневры ВМФ России и ВМС Китая, и это выглядит еще одним напоминанием Западу о многополярности мира и пользе добрососедства.

Северное сияние

Невзирая на печальный ближневосточный опыт, Европа становится все терпимее к насилию и государственному терроризму, едва прикрытому сомнительными лозунгами об "осях зла" и "странах-изгоях". И если кто-то сейчас подумал о первоисточнике в Вашингтоне, то с Брюсселя ответственность тоже не снимается.

Под давлением НАТО даже уравновешенное правительство северной Норвегии размышляет, не присоединиться ли к системе противоракетной обороны США. В альянс пытаются втянуть и нейтральные страны — Швецию и Финляндию.

Балтийский регион превратился в полигон для НАТО — маневры здесь идут практически постоянно, только в 2017 году запланировано 16 международных и национальных учений. Усиление войсковой группировки альянса в странах Балтии и в Польше трактуется на Западе как ответ на "российскую агрессию".

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Учения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии. 20 июня 2017 © AP Photo / Mindaugas Kulbis Учения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии. 20 июня 2017

Между тем Москва никому не угрожает, лишь реагирует на бесконечное расширение НАТО на восток и формирование целого комплекса северо-европейских угроз. Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко не раз заявлял, что нынешний курс альянса — серьезный риск для безопасности России. Если не всем нашим партнерам понятны слова, возможно, полезную информацию в более доступной форме донесет ВМФ России.

Маршрут перехода боевых кораблей проложен с учетом всех требований безопасности судоходства в Баренцевом, Норвежском, Северном и Балтийском морях. Ранее пресс-служба Северного флота сообщала, что несколько кораблей после участия в параде продолжат боевую службу в Средиземном море.

Вероятно, мы наблюдаем развитие очередной, непредсказуемой геополитической многоходовки. Ведь Россия традиционно (столетиями) поддерживает мир или отражает агрессию совсем не так, как ожидают на Западе. Совершенно предсказуемо наши европейские партнеры периодически наступают на одни и те же грабли (как правило, сразу всем альянсом). Стоит ли так усердствовать на самоубийственном пути Drang nach Osten?

Весомо, грубо, зримо

Рассмотрим некоторые актуальные "аргументы" России в затянувшемся геополитическом споре с Западом. Флагман Северного флота "Петр Великий" — самый вооруженный корабль в мире. Ударное ракетное вооружение крейсера — 20 пусковых установок под верхней палубой со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-700 "Гранит" (боевая часть весом 750 килограммов, в ядерном снаряжении имеет мощность 500 килотонн) — внушает уважение военным морякам всех стран, заставляет невольно прислушиваться к мирным инициативам российского руководства.

Каждый из двух корабельных ракетных комплексов коллективной обороны С 300ФМ (94 ракеты) защищает воздушную зону 600-километрового диаметра. Эшелонированная трехуровневая корабельная система ПВО располагает также ЗРК самообороны "Кинжал" (64 ракеты) и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Кортик" (шесть боевых модулей, 192 ракеты и 36 тысяч снарядов калибра 30 мм).

"Петр Великий" располагает практически всеми видами боевых и технических средств, созданных для надводных кораблей ВМФ, оснащен эффективными гидроакустическими и радиолокационными средствами, противолодочным оружием. Имеет на борту три противолодочных вертолета, противолодочный ракетный комплекс "Водопад НК" (20 ракет или торпед), систему "Смерч-3" (102 ракеты) и комплекс противоторпедной защиты "Удав 1" (40 реактивных глубинных бомб) — подводный противник практически не имеет шансов на успех. Боевой потенциал крейсера дополняет управляющая информационная система (БИУС) типа "Трон". ТАРКР "Петр Великий" вступил в строй в 1998 году, и по корабельным меркам достаточно молод.

Подводный крейсер "Дмитрий Донской" — крепкий и быстрый ветеран, единственный из оставшихся в составе ВМФ России представителей проекта 941. Шесть подобных кораблей было построено в 1981—1989 годах. Рекордсмен имеет длину корпуса 172 метра, полное водоизмещение — 48 тысяч тонн, рабочую глубину погружения — 400 метров.

Главное вооружение "Дмитрия Донского" — 20 межконтинентальных баллистических ракет Р-39. Кроме того, с борта крейсера проводились испытания МБР "Булава" (выполнено 14 пусков).

Ракеты из подводного положения стартуют без предварительного затопления шахт (забортной водой), при помощи порохового аккумулятора давления. Это дает определенные преимущества — субмарина сохраняет устойчивое положение (дифферент), сокращается время полного залпа.

Каждая МБР Р-39 способна нести 10 боевых самонаводящихся блоков с ядерными зарядами мощностью 200 килотонн (каждый) на расстояние около 10 тысяч километров. Несложные арифметические подсчеты позволяют утверждать, что из любой точки Мирового океана подводный крейсер способен одним залпом нанести непоправимый ущерб любому агрессору или полностью уничтожить средних размеров страну.

Мы мирные люди, но "Дмитрий Донской", "Петр Великий" и другие ракетные корабли на главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге быстро и безболезненно избавят от иллюзий потенциальных противников и наиболее убедительным способом донесут до представителей НАТО российские озабоченности. Вероятно, китайские товарищи в этой мирной дискуссии нас поддержат.