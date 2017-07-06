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Польский вызов российским "Искандерам" — американские "Патриоты"

17:1106.07.2017
(обновлено: 17:12 06.07.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкАмериканский ракетный комплекс Patriot в ПольшеАмериканский ракетный комплекс Patriot в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Свершилось — длительные переговоры Варшавы и Вашингтона о поставках в Польшу американских систем Patriot увенчались соглашением сторон. Документ подписан в Варшаве в ходе визита американского президента Дональда Трампа.

Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фото
© AFP 2017 / Ziv Koren
Системы ПРО Patriot в Польше не будут угрожать России, считают эксперты

На покупку восьми комплексов Patriot Польша намерена потратить около 7,5 миллиарда долларов. Поставки начнутся в 2022 году. Однако польское правительство официально одобрило это приобретение еще весной 2015-го. Вероятно, задержка связана с позицией России относительно американских ракетных комплексов в Восточной Европе и определенными сомнениями в прежней администрации США. Дональд Трамп и его команда проявляют большую геополитическую решительность. Теперь и Варшава ощутила это.

Проект создания польской системы ПРО называется Wisla, включает восемь батарей зенитно-ракетных комплексов средней дальности Patriot, оснащенных новейшей системой управления огнем IBCS и ракетами GEM-T и PAC-3 MSE. Министр обороны Антони Мачеревич полагает, что подобное приобретение обеспечит Польше "безопасность перед любым врагом" и позволит "эффективно противодействовать российским системам "Искандер".

Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Польша получит американские ПВО Рatriot в 2022 году

Скучная антироссийская риторика Варшавы не содержит ничего нового и давно превратилась в ритуал, своеобразную клятву верности идеалам, то есть интересам Вашингтона. Технологическая сторона сделки очевидна (реакция Минобороны России вполне предсказуема), но в ситуации присутствует и яркий политический подтекст. Польша — первая остановка в Европе американского президента Дональда Трампа перед саммитом G20 в Гамбурге, где намечены переговоры с президентом России Владимиром Путиным. И США нарочито демонстрируют неизменное отношение к НАТО и к планам расширения американского военного влияния в Восточной Европе. Не лучшее начало диалога с Россией.

Логика ландскнехта

И все же разберемся с гипотетическим противостоянием двух ракетных систем (по Мачеревичу). Ракета "Искандера" сначала идет по труднопрогнозируемой квазибаллистической кривой, потом летит как крылатая ракета, огибая местность, и выходит на цель с оптимального направления. Летит со сверхзвуковой скоростью, поэтому радар противника ракету не видит, сбить ее Patriot не может. Существующие и перспективные системы ПВО-ПРО бессильны перед комплексом "Искандер-М".

© РИА Новости / Сергей ОрловПерейти в фотобанкЗагрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса "Искандер-М"
© РИА Новости / Сергей Орлов
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Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса "Искандер-М"
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© Sputnik / Виктор Толочко
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Покупка Польшей американских комплексов вроде бы не нарушает стратегического баланса сил в Восточной Европе — Варшава лишь наращивает возможности противовоздушной обороны. Кстати, российская зенитная ракетная система С-400 в четыре раза эффективнее ЗРК Patriot. На польской территории более тревожит позиционный район американской противоракетной обороны и система ПРО Aegis с противоракетами SM-3.

В связке с американской ПРО комплекс Patriot становится частью системы, которая может применять не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk BGM-109 с ядерной боевой частью. То есть Patriot в Польше вписывается в концепцию быстрого "глобального удара".

Флаги стран-участниц на саммите НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Польское издание Defence24 подобные опасения подтверждает: "Оборона должна быть многоуровневой и координированной. Нельзя исходить из того, что системы "Нарев" и "Висла" будут действовать самостоятельно. <…> Такая же последовательность необходима в наступательной сфере. <…> Ради наших собственных интересов такие системы должны появиться не только в Польше, но и в странах Балтии, в первую очередь в Литве. Тогда мы будем контролировать Калининградскую область практически с каждой стороны, что осложнит применение таких оборонительных систем, как С-400 и С-300".

Заметим, Польше никто не угрожает, а системы С-300 и С-400 не могут угрожать добрососедству в принципе, но президент Анджей Дуда надеется на увеличение американского контингента в стране, стремится к статусу "первого друга" США в Восточной Европе даже вне рамок НАТО. Сегодня в Польше размещена американская механизированная бригада численностью 3,5 тысячи человек. Что будет дальше?

Министерство иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Якобы в ответ на украинский кризис Министерство обороны Польши старается ускорить поставку ракетных систем Homar американского концерна Lockheed Martin (60 пусковых установок). Польская армия планирует получить Homar с дальностью стрельбы 300 километров в 2018 году, а пока использует реактивную систему залпового огня WR-40 Langusta с дальностью стрельбы 40 километров.

Варшава также стремится приобрести ракеты JASSM для самолетов F-16, разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты класса MALE, штурмовые вертолеты и вторую береговую ракетную эскадрилью. Все это в рамках форсированного плана модернизации польских Вооруженных сил в сторону "увеличения наступательных возможностей" для расширения "потенциала сдерживания". Невероятное холопское рвение. А ведь всякая палка — о двух концах, и заряженное ружье раз в год само стреляет.

Плата за идеалы

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкАмериканский ракетный комплекс Patriot в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Американский ракетный комплекс Patriot в Польше

 

Ракетные системы Patriot и Homar — достаточно сложные и дорогие, их размещение и эксплуатация означают жесткую привязку страны (технологическую и финансовую) к американскому ВПК. Если множество объектов с американским военным присутствием (инструкторы, технический сервис) размещаются в Польше, они нуждаются в защите. Потребуется развитая инфраструктура, а это — дополнительные затраты и растущие риски эскалации военных конфликтов с соседями. Очевидно, кроме надуманной "российской угрозы" у процесса милитаризации Польши есть более реалистичное основание.

Танк Т-14 Армата на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 год
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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На днях советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил: "Президент Трамп продемонстрировал приверженность прежним американским альянсам, потому что сильные союзы еще больше укрепляют американскую безопасность и американские интересы".

Вот, оно — американские интересы превыше и прежде всего. Разумеется, Варшава понимает суть происходящего и добровольно укрепляется в статусе усерднейшего ландскнехта Вашингтона (отнюдь не союзника, потому что союзники равноправны).

С древних времен до наших дней отдельные государства пытаются завоевать изрядную часть мира, обложить покоренное население данью и принудить к прочим действиям себе во благо. В странах ЕС и НАТО старинная схема пока работает — на пользу США. Если Польша угодливо готова стать передним краем безрассудной американской борьбы с "российской агрессией", ей придется дорого заплатить за это, пока деньгами. И все же надо отчетливо понимать, что любой "инструмент давления" на Россию не войдет как нож в масло, а будет испытывать ответную (возможно, избыточную) нагрузку с риском разрушительной деформации.

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