Как Брюссель водит за нос Баку и Ереван

Владимир Лепехин, для РИА Новости

Во вторник министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян встретились в Брюсселе в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

Встрече этой предшествовала интрига: первоначальные статус переговоров (неофициальный) и место встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении (австрийский Мауэрбах) буквально за несколько часов до мероприятия были заменены на официальную встречу в штаб-квартире ОБСЕ в Брюсселе.

Закавказье — часть Евразии, а не Западной Европы

Изначально планировалось, что встреча министров иностранных дел двух стран состоится в австрийском городе Мауэрбах на полях саммита глав МИД стран ОБСЕ. Не буду гадать, почему представители Азербайджана и Армении предпочли для рандеву Брюссель (по одной из версий, повысить статус встречи предложил глава МИД России Сергей Лавров). Замечу лишь, что Брюссель — далеко не лучшее место для переговоров по проблеме Нагорного Карабаха.

Лично у меня вообще возникает ощущение, что некоторые высокопоставленные чиновники (главы МИД в том числе) Армении и Азербайджана в действительности не заинтересованы в решении карабахской проблемы.

Похоже, что дипломатов и отдельных политиков названных стран вполне устраивает нынешняя ситуация, которую можно охарактеризовать парафразом известного лозунга Льва Троцкого: "Ни войны, ни мира, но вечные переговоры в уютных европейских столицах". В противном случае министры иностранных дел Азербайджана и Армении подобрали бы для переговоров по столь важной проблеме, как статус Нагорного Карабаха, более подходящее место, чем столица ЕС, находящаяся в трех с половиной тысячах километров от Еревана и Баку.

Да, в Брюсселе находится штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в рамках которой еще в 1992 году была создана Минская группа по Нагорному Карабаху. Да, эта группа сыграла определенную роль в период войны между двумя кавказскими государствами, поспособствовав переводу прямых боестолкновений в Закавказье в формат замороженного конфликта. Да, до сих пор не существует более представительной международной организации (чем ОБСЕ), которая бы занималась вопросами защиты гражданских прав населения… Но сегодня уже не 1992-й, а 2017 год, и за четверть века любой вменяемый азербайджанский или армянский политик должен был понять, что Минская группа ОБСЕ — не тот орган, который может что-то решить или в принципе заинтересован в том, чтобы разрешить, например, карабахский конфликт в интересах проживающего в районе противостояния населения.

В контексте очередного раунда переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ возникает вполне закономерный вопрос: где Баку с Ереваном и где Брюссель? Почему обанкротившаяся в геополитическом смысле Западная Европа должна быть тем субъектом, в руках которого находится судьба Закавказья? И что такое сегодня ОБСЕ и другие европейские организации, неспособные защитить европейцев от террористических банд у себя под носом — в Берлине, Париже, Лондоне и Брюсселе?

Последние саммиты сомнительной "Большой семерки" и фактически разобранной на части "Большой двадцатки" показали, что мир изменился принципиальным образом, а один из результатов этих изменений состоит в том, что Запад — уже не истина в последней инстанции.

Сегодня все более очевидно, что судьбу Закавказья, расположенного в Евразии, могут и должны решать сами евразийские державы. Без ангажированно-дежурных посредников со стороны.

Все более очевидно, что западно-европейским странам и США не место в Евразии. Их место — на своих собственных континентах.

Иллюзии азербайджанской и армянской дипломатии

В период сирийской войны в северной части Ближнего Востока и Закавказье началось сближение трех ведущих центрально-евразийских держав — России, Турции и Ирана. Именно эти страны объективно заинтересованы в создании в регионе эффективной системы коллективной безопасности, и, по-моему, совершенно очевидно, что именно от позиции этих государств (а не от Швеции, Финляндии, Италии и других участников Минской группы ОБСЕ), от их согласованной политики зависит мир в регионе.

Автор этих строк вот уже лет пять продвигает один и тот же тезис о том, что Азербайджан и Армения, продолжая "консультации" с экспертами ОБСЕ, должны озаботиться становлением нового и более эффективного переговорного формата по Нагорному Карабаху по формуле "три плюс три". С моей точки зрения, необходимо сформировать коалицию трех больших региональных держав (Иран, Турция и Россия) и трех государств Закавказья (Азербайджан, Армения и Грузия), кровно заинтересованных в решении карабахского конфликта как важного элемента системы коллективной безопасности в регионе. И переговоры по Нагорному Карабаху, стало быть, следует проводить не в Брюсселе или, к примеру, Берлине, а в Тбилиси, Тегеране и других нейтральных по отношению к конфликту евразийских столицах (Астане, Минске и тому подобное). ЕС и ОБСЕ могли бы участвовать в таком формате — не проблема. Но исключительно в качестве наблюдателей.

ОБСЕ — организация, которая своими действиями в Югославии, Донбассе, Сирии и других горячих точках доказала необъективность, нечистоплотность и предвзятость своих заключений и рекомендаций.

В конце 90-х годов прошлого века она закрыла глаза на бомбардировку американскими ВВС Белграда и других городов Сербии, а также на зверства, устраиваемые албанскими боевиками в Косово. В 2014-2016 годах ОБСЕ поддержала бандеровский режим в Киеве и предпочла не заметить развернутый на Украине геноцид русского населения. Эта структура — важнейший инструмент гибридной войны против неугодных Западу государств — России, Сирии, Ирана и так далее. Тогда откуда у представителей ОБСЕ возьмется объективный и заинтересованный взгляд на проблему карабахского конфликта?

По моему мнению, в Евразии давно необходимо создать незападный аналог ОБСЕ. (Подобное предложение автор озвучил, в частности, в ходе недавнего Первого российско-иранского социально-культурного форума в Уфе.) Впрочем, создание ОБС Евразии — это отдельная тема, обсуждение которой важно для России не только с точки зрения ситуации на Кавказе.

Диалог — это равноправный разговор двух сторон

Как известно, Азербайджан отстаивает территориальную целостность своего государства. В свою очередь, Армения настаивает на том, что она защищает интересы непризнанной республики (НКР), имеющей право на самоопределение. И это диаметрально противоположные позиции. Очевидно, что ОБСЕ не может удовлетворить интересы обеих сторон, но она не может удовлетворить и интересы какой-либо одной стороны конфликта. Единственное, что может ОБСЕ — максимально долго сохранять ситуацию пата.

Полагаю, что политическое долголетие Минской группы ОБСЕ по Нагарному Карабаху объясняется именно тем, что ее представители обещают каждой из сторон названного регионального конфликта решить проблему в ее пользу, тем самым порождая иллюзии у правящих кругов и Азербайджана, и Армении, что "Запад им поможет". Между тем давно пора понять, что Запад помогает себе и только себе и, не способствуя решению карабахской проблемы, использует ситуацию в Закавказье в собственных интересах: манипулируя Баку и Ереваном и добиваясь от каждой из сторон конфликта лояльности, определенных уступок.

К сожалению, многие чиновники и политики Азербайджана и Армении не хотят признавать этой простой истины и всякий раз используют международные площадки исключительно для предъявления противной стороне своих требований. Достается и России, которая, в отличие от ОБСЕ, является не формально-декоративным, но реальным посредником во взаимоотношениях названных стран.

Предложения по активизации евразийских площадок для проведения переговоров по карабахской проблеме автор этих строк публиковал и в азербайджанской, и в армянской прессе. Но всякий раз находится достаточно большое количество политических "экспертов" с обеих сторон, обвиняющих автора в том, что, предлагая обеспечить равноправный диалог по формуле "три плюс три", а не по "три плюс два", не по "пять плюс один, плюс один, плюс один" (как в случае с Минской группой ОБСЕ) или в иной неравноправной конфигурации, он подыгрывает противной стороне. Что лишний раз подтверждает неготовность сторон к диалогу и поиску поводов для того, чтобы сохранять патовую ситуацию как можно дольше.

Итогом встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе в минувший вторник стало решение провести следующую встречу министров иностранных дел двух стран в сентябре в… Нью-Йорке, что намного дальше от Баку и Еревана, чем Брюссель. И это, как я полагаю, означает только то, что обе страны как минимум не приблизились к диалогу и решению карабахской проблемы.