США
12.0712 июля15:01МСК
USD60.62-0.12
EUR69.45+0.25
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Как Брюссель водит за нос Баку и Ереван

14:4912.07.2017
0410
© AP Photo / Ivan SekretarevМинистры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян. Архивное фотоМинистры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян. Архивное фото
© AP Photo / Ivan Sekretarev

Владимир Лепехин, для РИА Новости

Во вторник министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян встретились в Брюсселе в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

Встрече этой предшествовала интрига: первоначальные статус переговоров (неофициальный) и место встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении (австрийский Мауэрбах) буквально за несколько часов до мероприятия были заменены на официальную встречу в штаб-квартире ОБСЕ в Брюсселе.

Закавказье — часть Евразии, а не Западной Европы

Изначально планировалось, что встреча министров иностранных дел двух стран состоится в австрийском городе Мауэрбах на полях саммита глав МИД стран ОБСЕ. Не буду гадать, почему представители Азербайджана и Армении предпочли для рандеву Брюссель (по одной из версий, повысить статус встречи предложил глава МИД России Сергей Лавров). Замечу лишь, что Брюссель — далеко не лучшее место для переговоров по проблеме Нагорного Карабаха.

Лично у меня вообще возникает ощущение, что некоторые высокопоставленные чиновники (главы МИД в том числе) Армении и Азербайджана в действительности не заинтересованы в решении карабахской проблемы.

Похоже, что дипломатов и отдельных политиков названных стран вполне устраивает нынешняя ситуация, которую можно охарактеризовать парафразом известного лозунга Льва Троцкого: "Ни войны, ни мира, но вечные переговоры в уютных европейских столицах". В противном случае министры иностранных дел Азербайджана и Армении подобрали бы для переговоров по столь важной проблеме, как статус Нагорного Карабаха, более подходящее место, чем столица ЕС, находящаяся в трех с половиной тысячах километров от Еревана и Баку.

Солдаты вооруженных сил Азербайджана. Архивное фото
© AFP 2017 / Adil Kazimov
Азербайджан заявил об ударе по армянским позициям в Карабахе

Да, в Брюсселе находится штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в рамках которой еще в 1992 году была создана Минская группа по Нагорному Карабаху. Да, эта группа сыграла определенную роль в период войны между двумя кавказскими государствами, поспособствовав переводу прямых боестолкновений в Закавказье в формат замороженного конфликта. Да, до сих пор не существует более представительной международной организации (чем ОБСЕ), которая бы занималась вопросами защиты гражданских прав населения… Но сегодня уже не 1992-й, а 2017 год, и за четверть века любой вменяемый азербайджанский или армянский политик должен был понять, что Минская группа ОБСЕ — не тот орган, который может что-то решить или в принципе заинтересован в том, чтобы разрешить, например, карабахский конфликт в интересах проживающего в районе противостояния населения.

© РИА Новости / Р. МангасарянПерейти в фотобанкГород Шуши после освобождения. Май 1992 года
© РИА Новости / Р. Мангасарян
Перейти в фотобанк
Город Шуши после освобождения. Май 1992 года

Ситуация в зоне карабахского конфликта. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Ереван предупредил о непредсказуемых последствиях ситуации в Карабахе
В контексте очередного раунда переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ возникает вполне закономерный вопрос: где Баку с Ереваном и где Брюссель? Почему обанкротившаяся в геополитическом смысле Западная Европа должна быть тем субъектом, в руках которого находится судьба Закавказья? И что такое сегодня ОБСЕ и другие европейские организации, неспособные защитить европейцев от террористических банд у себя под носом — в Берлине, Париже, Лондоне и Брюсселе?

Последние саммиты сомнительной "Большой семерки" и фактически разобранной на части "Большой двадцатки" показали, что мир изменился принципиальным образом, а один из результатов этих изменений состоит в том, что Запад — уже не истина в последней инстанции.

Сегодня все более очевидно, что судьбу Закавказья, расположенного в Евразии, могут и должны решать сами евразийские державы. Без ангажированно-дежурных посредников со стороны.

Все более очевидно, что западно-европейским странам и США не место в Евразии. Их место — на своих собственных континентах.

Иллюзии азербайджанской и армянской дипломатии

В период сирийской войны в северной части Ближнего Востока и Закавказье началось сближение трех ведущих центрально-евразийских держав — России, Турции и Ирана. Именно эти страны объективно заинтересованы в создании в регионе эффективной системы коллективной безопасности, и, по-моему, совершенно очевидно, что именно от позиции этих государств (а не от Швеции, Финляндии, Италии и других участников Минской группы ОБСЕ), от их согласованной политики зависит мир в регионе.

Ситуация в зоне карабахского конфликта. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Минобороны НКР обвинило Баку в использовании населения как живого щита

Автор этих строк вот уже лет пять продвигает один и тот же тезис о том, что Азербайджан и Армения, продолжая "консультации" с экспертами ОБСЕ, должны озаботиться становлением нового и более эффективного переговорного формата по Нагорному Карабаху по формуле "три плюс три". С моей точки зрения, необходимо сформировать коалицию трех больших региональных держав (Иран, Турция и Россия) и трех государств Закавказья (Азербайджан, Армения и Грузия), кровно заинтересованных в решении карабахского конфликта как важного элемента системы коллективной безопасности в регионе. И переговоры по Нагорному Карабаху, стало быть, следует проводить не в Брюсселе или, к примеру, Берлине, а в Тбилиси, Тегеране и других нейтральных по отношению к конфликту евразийских столицах (Астане, Минске и тому подобное). ЕС и ОБСЕ могли бы участвовать в таком формате — не проблема. Но исключительно в качестве наблюдателей.

ОБСЕ — организация, которая своими действиями в Югославии, Донбассе, Сирии и других горячих точках доказала необъективность, нечистоплотность и предвзятость своих заключений и рекомендаций.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкАвтомобили ОБСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобили ОБСЕ. Архивное фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Алиев надеется на помощь Трампа в урегулировании в Карабахе
В конце 90-х годов прошлого века она закрыла глаза на бомбардировку американскими ВВС Белграда и других городов Сербии, а также на зверства, устраиваемые албанскими боевиками в Косово. В 2014-2016 годах ОБСЕ поддержала бандеровский режим в Киеве и предпочла не заметить развернутый на Украине геноцид русского населения. Эта структура — важнейший инструмент гибридной войны против неугодных Западу государств — России, Сирии, Ирана и так далее. Тогда откуда у представителей ОБСЕ возьмется объективный и заинтересованный взгляд на проблему карабахского конфликта?

По моему мнению, в Евразии давно необходимо создать незападный аналог ОБСЕ. (Подобное предложение автор озвучил, в частности, в ходе недавнего Первого российско-иранского социально-культурного форума в Уфе.) Впрочем, создание ОБС Евразии — это отдельная тема, обсуждение которой важно для России не только с точки зрения ситуации на Кавказе.

Диалог — это равноправный разговор двух сторон

Как известно, Азербайджан отстаивает территориальную целостность своего государства. В свою очередь, Армения настаивает на том, что она защищает интересы непризнанной республики (НКР), имеющей право на самоопределение. И это диаметрально противоположные позиции. Очевидно, что ОБСЕ не может удовлетворить интересы обеих сторон, но она не может удовлетворить и интересы какой-либо одной стороны конфликта. Единственное, что может ОБСЕ — максимально долго сохранять ситуацию пата.

Нагорный Карабах. Разрушенный город Ходжалы. Архивное фото
© РИА Новости / Р. Мангасарян
Перейти в фотобанк
Госдеп выразил обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе

Полагаю, что политическое долголетие Минской группы ОБСЕ по Нагарному Карабаху объясняется именно тем, что ее представители обещают каждой из сторон названного регионального конфликта решить проблему в ее пользу, тем самым порождая иллюзии у правящих кругов и Азербайджана, и Армении, что "Запад им поможет". Между тем давно пора понять, что Запад помогает себе и только себе и, не способствуя решению карабахской проблемы, использует ситуацию в Закавказье в собственных интересах: манипулируя Баку и Ереваном и добиваясь от каждой из сторон конфликта лояльности, определенных уступок.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкМашины ОБСЕ у здания администрации президента Нагорного Карабаха в Степанакерте. 2016 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Машины ОБСЕ у здания администрации президента Нагорного Карабаха в Степанакерте. 2016 год

К сожалению, многие чиновники и политики Азербайджана и Армении не хотят признавать этой простой истины и всякий раз используют международные площадки исключительно для предъявления противной стороне своих требований. Достается и России, которая, в отличие от ОБСЕ, является не формально-декоративным, но реальным посредником во взаимоотношениях названных стран.

Карабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Брюссель беспокоит гонка вооружений в зоне карабахского конфликта

Предложения по активизации евразийских площадок для проведения переговоров по карабахской проблеме автор этих строк публиковал и в азербайджанской, и в армянской прессе. Но всякий раз находится достаточно большое количество политических "экспертов" с обеих сторон, обвиняющих автора в том, что, предлагая обеспечить равноправный диалог по формуле "три плюс три", а не по "три плюс два", не по "пять плюс один, плюс один, плюс один" (как в случае с Минской группой ОБСЕ) или в иной неравноправной конфигурации, он подыгрывает противной стороне. Что лишний раз подтверждает неготовность сторон к диалогу и поиску поводов для того, чтобы сохранять патовую ситуацию как можно дольше.

Итогом встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе в минувший вторник стало решение провести следующую встречу министров иностранных дел двух стран в сентябре в… Нью-Йорке, что намного дальше от Баку и Еревана, чем Брюссель. И это, как я полагаю, означает только то, что обе страны как минимум не приблизились к диалогу и решению карабахской проблемы.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена