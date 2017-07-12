ЕРЕВАН, 12 июл – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Следующая встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в сентябре 2017 года в Нью-Йорке, посредники предлагают также организовать в текущем году встречу президентов двух стран, говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров министров иностранных дел двух стран в Брюсселе.

"Достигнута договоренность о проведении следующей встречи глав МИД Армении и Азербайджана (Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова – ред.) в сентябре в Нью-Йорке на полях генеральной ассамблеи ООН", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МИД Армении, на состоявшейся во вторник встречи Налбандяна и Мамедъярова сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию попросили передать президентам Армении и Азербайджана предложение о проведении саммита глав двух государств в 2017 году.

"В ходе встречи были продолжены обсуждения вопросов, связанных с созданием соответствующих условий, направленных на продвижение переговорного процесса по карабахскому урегулированию. Налбандян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения и с этой целью подчеркнул важность реализации договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге (в 2016 году — ред.)", — отмечается в сообщении.

Встреча прошла 11 июля в Брюсселе по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Ричарда Хогланда (США) и Стефана Висконти (Франция). На ней присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.