ЕРЕВАН, 12 июл – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Следующая встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в сентябре 2017 года в Нью-Йорке, посредники предлагают также организовать в текущем году встречу президентов двух стран, говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров министров иностранных дел двух стран в Брюсселе.
По данным пресс-службы МИД Армении, на состоявшейся во вторник встречи Налбандяна и Мамедъярова сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию попросили передать президентам Армении и Азербайджана предложение о проведении саммита глав двух государств в 2017 году.
"В ходе встречи были продолжены обсуждения вопросов, связанных с созданием соответствующих условий, направленных на продвижение переговорного процесса по карабахскому урегулированию. Налбандян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения и с этой целью подчеркнул важность реализации договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге (в 2016 году — ред.)", — отмечается в сообщении.
Встреча прошла 11 июля в Брюсселе по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Ричарда Хогланда (США) и Стефана Висконти (Франция). На ней присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.