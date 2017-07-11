Эффект курицы: как обезглавленная ОБСЕ пытается бороться за безопасность

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

На встречу министров иностранных дел стран — участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая проходит 11 июля в австрийском Мауэрбахе, собрались три десятка глав внешнеполитических ведомств. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Главное, что придает этой встрече особую пикантность, — она проходит в условиях, когда сама организация фактически обезглавлена. Полномочия бывшего генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Занньера истекли 1 июля, новый генсек все еще не назначен. Организация впервые за 24 года своего существования оказалась без постоянного руководителя.

"Демонстрация раскола"

Отсутствует не только генсек. Не укомплектованы руководителями и три ведущих подразделения: Управление верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Причина — страны-участницы не могут достичь компромисса по кандидатурам. Занньер уже оценил эту ситуацию как "демонстрацию раскола в организации".

Встречу в Мауэрбахе созвал и проводит действующий председатель ОБСЕ (в отличие от генсека, это просто дежурная должность, которую занимает глава МИД страны — председателя в текущем году. — Прим. ред.) — глава внешнеполитического ведомства Австрии Себастиян Курц. 30-летний Курц — самый молодой в мире министр иностранных дел.

© AFP 2017 / Georg Hochmuth Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц во время встречи министров иностранных дел стран-участников ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе. 11 июля 2017 © AFP 2017 / Georg Hochmuth Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц во время встречи министров иностранных дел стран-участников ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе. 11 июля 2017

На пост генсека выдвинуты бывший постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ Томас Гремингер, постоянный представитель Белоруссии при ОБСЕ Елена Купчина, бывший министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов, экс-глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывший глава МИД Финляндии Илкка Канерва, а также бывший еврокомиссар Штефан Фюле. Абсолютное большинство государств-участников, включая Россию, сегодня готово поддержать кандидатуру Гремингера.

Однако в вопросе о заполнении трех других руководящих вакансий у стран такого согласия нет. Не наблюдается единства и в процедурных проблемах: одни настаивают на ускоренном методе назначения всех глав, другие — на подробном рассмотрении всех кандидатур. Здесь позиция России расходится с позицией США: Вашингтон придерживается ускоренной процедуры, тогда как Москва — более обстоятельной. Кроме того, в России считают, что приоритетным должно быть назначение генерального секретаря организации.

Разрушить монополию

Ситуация с трудностями назначения руководителей ОБСЕ отражает общий кризис, который переживает сейчас организация. Одна из существенных причин его — пауза, возникшая из-за сложностей в российско-американских отношениях, полагает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

"В последнее время одной из основных целевых тем в ОБСЕ было обсуждение хода реализации венских договоренностей 1990 и 2011 годов о мерах укрепления доверия и безопасности. Оно забуксовало, и одной из основных причин этого стала пауза, образовавшаяся в связи с нерешенностью дальнейших отношений между Москвой и Вашингтоном. Пауза слишком затянулась, и по этой причине подвисли многие вопросы — в том числе назначение руководителя организации и ее подразделений", — говорит эксперт.

© AFP 2017 / Alex Halada Встреча министров иностранных дел стран-участников ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе. 11 июля 2017 © AFP 2017 / Alex Halada Встреча министров иностранных дел стран-участников ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе. 11 июля 2017

Назначение руководителей ОБСЕ различных уровней производится путем консенсуса, и это всегда вопрос политический. В условиях международной конфронтации, когда противоречия между государствами углубляются, достигать согласия становится труднее.

"Россия, в частности, неоднократно выказывала недовольство тем, что в кадровой политике ОБСЕ существует некая ничем не мотивированная монополия определенных государств. Не столь давно Сергей Лавров выражал недоумение по поводу того, что представителем организации в Молдавии уже традиционно назначается посланник США. Не исключено, что разногласия по поводу назначения и других руководителей ОБСЕ вызвано именно этими противоречиями", — считает Дмитрий Данилов.

Согласно ряду источников, Москву не устраивает, что на все ключевые посты в организации обычно назначаются представители Соединенных Штатов или западного блока европейских стран.