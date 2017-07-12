Надо больше рассказывать о репрессиях

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Очередной всплеск интереса к личности Иосифа Сталина доказывает, что до однозначного понимания его роли в российской истории еще далеко. За последние недели разгорелись как минимум две общественные дискуссии с инфоповодами вокруг личности Сталина. Это установка его мемориальной доски в Московской государственной юридической академии (МГЮА) и результаты недавнего опроса ВЦИОМ. Если первый случай абсолютно локальный, то второй — как раз показательный.

Как показали данные опроса, понятие "сталинские репрессии" знакомо 90% россиян (остальные то ли не в курсе, то ли отрицают само понятие). При этом респондентов, оценивающих их как "вынужденную меру, которая позволила Сталину обеспечить порядок в обществе", оказалось по результатам опроса почти столько же, сколько и убежденных в том, что репрессии ничем нельзя оправдать.

Выяснилось, что большинство россиян, знающих о сталинских репрессиях, считают судебные решения по этим делам несправедливыми и выступают за более широкое информирование о событиях тех лет. Однако мнения о необходимости подобных мер разделились почти поровну: 49% убеждены, что репрессии ничем нельзя оправдать, 43% считают, что без них нельзя было сохранить порядок в стране, а остальные не имеют четкого мнения.

Этот опрос стал первым из цикла исследований, которые посвящены теме массовых репрессий XX века и проходят при сотрудничестве ВЦИОМ, Музея истории ГУЛАГа и Фонда памяти.

Кто эти 43% опрошенных ВЦИОМ, косвенно или явно оправдывающих репрессии?

Об этом чуть позже, а пока напомню, что только за два года "большого террора" (1937-1938 годы) было расстреляно или замучено в ходе следствия более 700 тысяч человек, в лагеря попали миллионы узников, большинство из которых потом были реабилитированы.

Страх и террор

В декабре 1931 года во МХАТе состоялась премьера спектакля по пьесе "Страх" Александра Афиногенова. Главный герой, некий профессор-физиолог Бородин, говорил, что в основе всех поступков людей — безусловные стимулы: страх, голод, гнев и любовь. В одной из сцен он поднялся на трибуну, чтобы рассказать о своем сенсационном открытии.

"Восемьдесят процентов всех обследованных живут под вечным страхом окрика или потери социальной опоры. Молочница боится конфискации коровы, крестьянин — насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партийный работник боится обвинений в уклоне, научный работник — обвинения в идеализме, технический работник — обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Страх заставляет талантливых интеллигентов отрекаться от матерей, подделывать социальное происхождение, пролезать на высокие посты, — утверждал главный герой "Страха". — Уничтожьте страх, и вы увидите, какой богатой жизнью расцветет страна!"

В пьесе, правда, возникла старая большевичка, которая вроде как разгромила сенсационное открытие ученого Бородина утверждениями о том, что страх — это мелкобуржуазный пережиток. Но описание тотального страха, причем еще в начале 30-х годов, впечатляет, конечно.

Считается, что прототипом главного героя пьесы был выдающийся ученый, физиолог, лауреат Нобелевской премии Иван Петрович Павлов (1849-1936). Вот его слова: "Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. <…> Мне тяжело от того, что делается у нас, и что, по моему мнению, грозит серьезной опасностью моей Родине".

Иван Павлов умер за год до начала "большого террора", но, как в таких случаях говорят, его слова оказались пророческими.

Около 30 лет репрессий ослабили страну, лишив ее не только многих выдающихся ученых, военачальников, мыслителей, деятелей культуры, но и сотен тысяч, даже миллионов здоровых мужчин и женщин в самом расцвете сил. Их расстреливали, они гнили в лагерях, погибали на изнуряющих стройках вроде Беломорканала.

В исправительно-трудовом лагере на строительстве Беломоро-Балтийского канала когда-то оказался будущий великий советский ученый Дмитрий Лихачев. В 1928 году он состоял в студенческом кружке, где сделал доклад о старой русской орфографии, за что и был арестован. Филолога с двумя образованиями, занимавшегося историей славянской литературы, отправили как политзаключенного в Соловецкий лагерь особого назначения, а затем, в конце 1931 года, — в Белбалтлаг на Беломорканал.

Дмитрию Лихачеву, если можно так выразиться, еще повезло: он не сгнил в лагере и на стройке. А сколько потенциальных светил советской науки и культуры погибли, не имея никаких шансов вернуться домой, да и просто выжить?

В тюрьмах и лагерях побывали авиаконструкторы Андрей Туполев и Сергей Королев, биолог Николай Вавилов, поэт Николай Заболоцкий, народный артист СССР Георгий Жжёнов, драматург Александр Введенский (скончался на этапе в 1941 году), поэт Осип Мандельштам (умер в пересыльном лагере в 1938 году), театральный режиссер и педагог Всеволод Мейерхольд (расстрелян в феврале 1940 года, а до этого подписал под пытками нужные следствию показания) и многие другие, всех не перечислить.

Пытки и издевательства использовались для обеспечения доказательств виновности арестованных. Даже доносы нужно как-то проверять, формировать доказательную базу. Проще заставить заключенных оклеветать и себя, и близких, и друзей. Это и есть тот "порядок" в стране, за который ратуют оправдывающие "вынужденные меры" сталинского режима?

Установлено, что сталинские репрессии, безусловно, нарушали существовавшее законодательство и основной закон страны — советскую Конституцию (помимо незаконных арестов и расстрелов, к примеру, противоречило Конституции создание многочисленных внесудебных органов).

После открытия советских архивов было обнаружено значительное количество документов за подписью Сталина, свидетельствующих, что именно он санкционировал почти все массовые политические репрессии (Сталинские расстрельные списки), а ведь были еще насильственные переселения целых народов.

Незадолго до войны большое число советских военачальников были расстреляны или сосланы в лагеря. Вот лишь некоторые имена: маршал Михаил Тухачевский (расстрелян в 1937 году), командующие Белорусским военным округом Иероним Уборевич (расстрелян в 1937 году) и Иван Белов (расстрелян в 1938 году), первый заместитель наркома обороны СССР Иван Федько (расстрелян в 1939 году), командующий ЛВО Иона Якир (расстрелян в 1937 году), начальники Морских сил РККА Владимир Орлов (расстрелян в 1937 году) и Михаил Викторов (расстрелян в 1938 году), нарком ВМФ СССР Петр Смирнов (расстрелян в 1939 году).

Полный список репрессированных советских военачальников здесь.

"Внушить ложные идеи было гораздо проще, чем преодолеть глубинные последствия "большого террора". Наиболее известное из таких последствий — ослабление Красной армии накануне войны, — пишет доктор исторических наук, профессор МГУ и ВШЭ Олег Хлевнюк в "Ведомостях". — Многие историки доказывают, что массовые аресты и увольнения командного состава не просто лишили армию некоторой части опытных кадров. Они вселили в уцелевших командиров чувство неуверенности, боязнь инициативы, подрывали армейскую дисциплину".

Отношение к сталинским репрессиям в современной России

Репрессии не раз были осуждены на официальном уровне и в СССР, и в России. Массовая юридическая реабилитация прошла с 1954 по 1961 год (было реабилитировано более 700 000 человек). Процесс реабилитации был возобновлен в конце 1980-х (реабилитированы около 850 тысяч человек, в том числе и "классовые враги"). С момента вступления в силу Закона РСФСР от 18 октября 1991 года "О реабилитации жертв политических репрессий" до 2004 года было реабилитировано свыше 630 тысяч человек.

Каждый год 30 октября в России проходит День памяти жертв политических репрессий. Вот что заявил именно 30 октября (2007 года) президент России Владимир Путин во время посещения Бутовского мемориального комплекса: "Все мы хорошо знаем, что 1937 год считается пиком репрессий, но он (этот 1937 год) был хорошо подготовлен предыдущими годами жестокости. Достаточно вспомнить расстрелы заложников во время Гражданской войны, уничтожение целых сословий, духовенства, раскулачивание крестьянства, уничтожение казачества. Такие трагедии повторялись в истории человечества не однажды. И всегда это случалось тогда, когда привлекательные на первый взгляд, но пустые на поверку идеалы ставились выше основной ценности — ценности человеческой жизни, выше прав и свобод человека. Для нашей страны это особая трагедия. Потому что масштаб колоссальный. Ведь уничтожены были, сосланы в лагеря, расстреляны, замучены сотни тысяч, миллионы человек. Причем это, как правило, люди со своим собственным мнением. Это люди, которые не боялись его высказывать. Это наиболее эффективные люди. Это цвет нации. И, конечно, мы долгие годы, до сих пор ощущаем эту трагедию на себе. Многое нужно сделать для того, чтобы это никогда не забывалось".

В то же время Сталин был "продуктом своей эпохи", о котором могут быть различные мнения — от демонизации до признания его заслуг в борьбе с нацизмом, — это уже слова Владимира Путина из недавнего интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. По мнению президента, излишняя демонизация Сталина является одним из путей атаки на Советский Союз и Россию. "Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что?" — заявил Путин, добавив, что Россия "капитально изменилась".

"Конечно, наверное, в сознании кое-что остается. Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников", — отметил президент.

Так что же такое "остается в сознании" россиян и почему?

Отсутствие по всем этим вопросам четко сформированной позиции в обществе говорит, по мнению социологов ВЦИОМ, "о неоднозначности восприятия темы репрессий в общественном сознании, что может быть связано, в том числе, с неполнотой информации о событиях тех лет".

Безусловно, глубокий анализ причин неоднозначного отношения к репрессиям и фигуре советского вождя — большая тема для, к примеру, диссертации. Но основная причина, о которой как раз упомянули социологи в опросе ВЦИОМ, — это, на мой взгляд, действительно недостаток информации. Тема репрессий в советских школах проходилась, прямо скажем, вскользь. Личность Сталина если и фигурировала, то прежде всего в связи с партийным и государственным строительством. В конце 50-х и в 60-е годы еще как-то рассказывали об итогах XX Съезда КПСС и осуждении на нем культа личности, а в конце 70-х — начале 80-х Сталин практически уже не упоминался в школьной программе по истории.

Из тех, кто оправдывают репрессивные методы управления, безусловно, есть какой-то процент людей, считающий, что гонения и насилие — это норма (в этом случае вопросы уже к психологам и психиатрам). Но очень многие полагают, что Сталин боролся с бюрократами, криминалом и предателями Родины и вот таким жестким способом наводил порядок в стране.

Кстати, употребление известного устойчивого выражения "Сталина на вас нет!" часто до сих пор связано либо с чьим-то слишком вызывающим поведением, либо с ситуациями беспорядка или даже беззакония. Темы Великой Отечественной войны, Победы Советского Союза, борьбы с фашизмом неразрывно связаны с личностью Сталина: недопущение распространения нацизма, важность Победы в сознании многих перевешивают ужасы репрессий (хотя ведь это всё о нем — и победа над Германией, и "большой террор" против собственной страны).

Ну и, естественно, не обходится без активной деятельности сталинистов. Сейчас, при бурном развитии соцсетей и множестве площадок для дискуссий, гораздо легче доносить свою позицию и убеждать сомневающихся.

Почти три четверти (72%) россиян, слышавших о репрессиях (это данные всё того же опроса ВЦИОМ), считают необходимым "как можно больше рассказывать о жертвах репрессий, чтобы подобное никогда не повторилось".

Сейчас в российских школах теме внутренней и внешней политики СССР при Сталине (туда же входит и изучение темы политических репрессий и депортаций народов) отведено в среднем лишь 4-5 уроков в 9-м классе, в 11-х классах те, кто сдает ЕГЭ по истории, проходят эти темы подробнее.

Конечно, подача в первую очередь зависит от учителя: кто-то использует во время уроков многочисленные мультимедийные материалы, ученики обсуждают художественные и документальные фильмы, нередко сами пишут рефераты или готовят специальные проекты — материалы сейчас можно найти в избытке.

В любом случае новые поколения должны знать правду о "большом терроре" 80-летней давности и нескольких десятилетиях репрессий. Знать, чтобы больше никогда такого не допустить.