Сталин недостаточно с нами: надо больше знать о репрессиях

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Очередной всплеск интереса к личности Иосифа Сталина доказывает, что до однозначного понимания его роли в российской истории еще далеко. За последние недели разгорелись как минимум две общественные дискуссии с инфоповодами вокруг личности Сталина. Это установка его мемориальной доски в Московской государственной юридической академии (МГЮА) и результаты недавнего опроса ВЦИОМ. Если первый случай абсолютно локальный, то второй — как раз показательный.
Выяснилось, что большинство россиян, знающих о сталинских репрессиях, считают судебные решения по этим делам несправедливыми и выступают за более широкое информирование о событиях тех лет. Однако мнения о необходимости подобных мер разделились почти поровну: 49% убеждены, что репрессии ничем нельзя оправдать, 43% считают, что без них нельзя было сохранить порядок в стране, а остальные не имеют четкого мнения.
Этот опрос стал первым из цикла исследований, которые посвящены теме массовых репрессий XX века и проходят при сотрудничестве ВЦИОМ, Музея истории ГУЛАГа и Фонда памяти.
Кто эти 43% опрошенных ВЦИОМ, косвенно или явно оправдывающих репрессии?
Об этом чуть позже, а пока напомню, что только за два года "большого террора" (1937-1938 годы) было расстреляно или замучено в ходе следствия около 700 тысяч человек, в лагеря попали миллионы узников, большинство из которых потом были реабилитированы.
Страх и террор
"Восемьдесят процентов всех обследованных живут под вечным страхом окрика или потери социальной опоры. Молочница боится конфискации коровы, крестьянин — насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партийный работник боится обвинений в уклоне, научный работник — обвинения в идеализме, технический работник — обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Страх заставляет талантливых интеллигентов отрекаться от матерей, подделывать социальное происхождение, пролезать на высокие посты, — утверждал главный герой "Страха". — Уничтожьте страх, и вы увидите, какой богатой жизнью расцветет страна!"
Считается, что прототипом главного героя пьесы был выдающийся ученый, физиолог, лауреат Нобелевской премии Иван Петрович Павлов (1849-1936). Вот его слова: "Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. <…> Мне тяжело от того, что делается у нас, и что, по моему мнению, грозит серьезной опасностью моей Родине".
Иван Павлов умер за год до начала "большого террора", но, как в таких случаях говорят, его слова оказались пророческими.
Около 30 лет репрессий ослабили страну, лишив ее не только многих выдающихся ученых, военачальников, мыслителей, деятелей культуры, но и сотен тысяч, даже миллионов здоровых мужчин и женщин в самом расцвете сил. Их расстреливали, они гнили в лагерях, погибали на изнуряющих стройках вроде Беломорканала.
Дмитрию Лихачеву, если можно так выразиться, еще повезло: он не сгнил в лагере и на стройке. А сколько потенциальных светил советской науки и культуры погибли, не имея никаких шансов вернуться домой, да и просто выжить?
В тюрьмах и лагерях побывали авиаконструкторы Андрей Туполев и Сергей Королев, биолог Николай Вавилов, поэт Николай Заболоцкий, народный артист СССР Георгий Жжёнов, драматург Александр Введенский (скончался на этапе в 1941 году), поэт Осип Мандельштам (умер в пересыльном лагере в 1938 году), театральный режиссер и педагог Всеволод Мейерхольд (расстрелян в феврале 1940 года, а до этого подписал под пытками нужные следствию показания) и многие другие, всех не перечислить.
Пытки и издевательства использовались для обеспечения доказательств виновности арестованных. Даже доносы нужно как-то проверять, формировать доказательную базу. Проще заставить заключенных оклеветать и себя, и близких, и друзей. Это и есть тот "порядок" в стране, за который ратуют оправдывающие "вынужденные меры" сталинского режима?
Установлено, что сталинские репрессии, безусловно, нарушали существовавшее законодательство и основной закон страны — советскую Конституцию (помимо незаконных арестов и расстрелов, к примеру, противоречило Конституции создание многочисленных внесудебных органов).
Незадолго до войны большое число советских военачальников были расстреляны или сосланы в лагеря. Вот лишь некоторые имена: маршал Михаил Тухачевский (расстрелян в 1937 году), командующие Белорусским военным округом Иероним Уборевич (расстрелян в 1937 году) и Иван Белов (расстрелян в 1938 году), первый заместитель наркома обороны СССР Иван Федько (расстрелян в 1939 году), командующий ЛВО Иона Якир (расстрелян в 1937 году), начальники Морских сил РККА Владимир Орлов (расстрелян в 1937 году) и Михаил Викторов (расстрелян в 1938 году), нарком ВМФ СССР Петр Смирнов (расстрелян в 1939 году).
Полный список репрессированных советских военачальников здесь.
"Внушить ложные идеи было гораздо проще, чем преодолеть глубинные последствия "большого террора". Наиболее известное из таких последствий — ослабление Красной армии накануне войны, — пишет доктор исторических наук, профессор МГУ и ВШЭ Олег Хлевнюк в "Ведомостях". — Многие историки доказывают, что массовые аресты и увольнения командного состава не просто лишили армию некоторой части опытных кадров. Они вселили в уцелевших командиров чувство неуверенности, боязнь инициативы, подрывали армейскую дисциплину".
Отношение к сталинским репрессиям в современной России
Репрессии не раз были осуждены на официальном уровне и в СССР, и в России. Массовая юридическая реабилитация прошла с 1954 по 1961 год (было реабилитировано более 700 000 человек). Процесс реабилитации был возобновлен в конце 1980-х (реабилитированы около 850 тысяч человек, в том числе и "классовые враги"). С момента вступления в силу Закона РСФСР от 18 октября 1991 года "О реабилитации жертв политических репрессий" до 2004 года было реабилитировано свыше 630 тысяч человек.
"Конечно, наверное, в сознании кое-что остается. Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников", — отметил президент.
Так что же такое "остается в сознании" россиян и почему?
Отсутствие по всем этим вопросам четко сформированной позиции в обществе говорит, по мнению социологов ВЦИОМ, "о неоднозначности восприятия темы репрессий в общественном сознании, что может быть связано, в том числе, с неполнотой информации о событиях тех лет".
Безусловно, глубокий анализ причин неоднозначного отношения к репрессиям и фигуре советского вождя — большая тема для, к примеру, диссертации. Но основная причина, о которой как раз упомянули социологи в опросе ВЦИОМ, — это, на мой взгляд, действительно недостаток информации. Тема репрессий в советских школах проходилась, прямо скажем, вскользь. Личность Сталина если и фигурировала, то прежде всего в связи с партийным и государственным строительством. В конце 50-х и в 60-е годы еще как-то рассказывали об итогах XX Съезда КПСС и осуждении на нем культа личности, а в конце 70-х — начале 80-х Сталин практически уже не упоминался в школьной программе по истории.
Из тех, кто оправдывают репрессивные методы управления, безусловно, есть какой-то процент людей, считающий, что гонения и насилие — это норма (в этом случае вопросы уже к психологам и психиатрам). Но очень многие полагают, что Сталин боролся с бюрократами, криминалом и предателями Родины и вот таким жестким способом наводил порядок в стране.
Ну и, естественно, не обходится без активной деятельности сталинистов. Сейчас, при бурном развитии соцсетей и множестве площадок для дискуссий, гораздо легче доносить свою позицию и убеждать сомневающихся.
Почти три четверти (72%) россиян, слышавших о репрессиях (это данные всё того же опроса ВЦИОМ), считают необходимым "как можно больше рассказывать о жертвах репрессий, чтобы подобное никогда не повторилось".
Сейчас в российских школах теме внутренней и внешней политики СССР при Сталине (туда же входит и изучение темы политических репрессий и депортаций народов) отведено в среднем лишь 4-5 уроков в 9-м классе, в 11-х классах те, кто сдает ЕГЭ по истории, проходят эти темы подробнее.
Конечно, подача в первую очередь зависит от учителя: кто-то использует во время уроков многочисленные мультимедийные материалы, ученики обсуждают художественные и документальные фильмы, нередко сами пишут рефераты или готовят специальные проекты — материалы сейчас можно найти в избытке.
В любом случае новые поколения должны знать правду о "большом терроре" 80-летней давности и нескольких десятилетиях репрессий. Знать, чтобы больше никогда такого не допустить.