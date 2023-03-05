Сталин недостаточно с нами: надо больше знать о репрессиях

В то же время Сталин был "продуктом своей эпохи", о котором могут быть различные мнения — от демонизации до признания его заслуг в борьбе с нацизмом, — это уже слова Владимира Путина из недавнего интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. По мнению президента, излишняя демонизация Сталина является одним из путей атаки на Советский Союз и Россию. "Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что?" — заявил Путин, добавив, что Россия "капитально изменилась".

"Конечно, наверное, в сознании кое-что остается. Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников", — отметил президент.

Так что же такое "остается в сознании" россиян и почему?

Отсутствие по всем этим вопросам четко сформированной позиции в обществе говорит, по мнению социологов ВЦИОМ, "о неоднозначности восприятия темы репрессий в общественном сознании, что может быть связано, в том числе, с неполнотой информации о событиях тех лет".

Безусловно, глубокий анализ причин неоднозначного отношения к репрессиям и фигуре советского вождя — большая тема для, к примеру, диссертации. Но основная причина, о которой как раз упомянули социологи в опросе ВЦИОМ, — это, на мой взгляд, действительно недостаток информации. Тема репрессий в советских школах проходилась, прямо скажем, вскользь. Личность Сталина если и фигурировала, то прежде всего в связи с партийным и государственным строительством. В конце 50-х и в 60-е годы еще как-то рассказывали об итогах XX Съезда КПСС и осуждении на нем культа личности, а в конце 70-х — начале 80-х Сталин практически уже не упоминался в школьной программе по истории.

Из тех, кто оправдывают репрессивные методы управления, безусловно, есть какой-то процент людей, считающий, что гонения и насилие — это норма (в этом случае вопросы уже к психологам и психиатрам). Но очень многие полагают, что Сталин боролся с бюрократами, криминалом и предателями Родины и вот таким жестким способом наводил порядок в стране.