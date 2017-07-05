В МГЮА обещают детально рассмотреть обращение СПЧ о демонтаже доски Сталину

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В Московской государственной юридической академии (МГЮА) имени Кутафина получили обращение от главы СПЧ Михаила Федотова с просьбой демонтировать мемориальную доску Иосифу Сталину и изучают его, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Обращение главы СПЧ в адрес ректора университета получено. В настоящий момент оно изучается, мнение Михаила Федотова при принятии решения будет детально рассмотрено", — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Генри Резник пояснил РИА Новости, что уволился из МГЮА из-за того, что в здании вуза установили мемориальную доску Иосифу Сталину. В своем блоге на "Эхе Москвы" Резник отметил, что Сталин "похоронил право". МГЮА в свою очередь объяснила появление памятной доски Сталину действующим нормативным актом Совета министров РСФСР. Позднее появилась информация, что преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ) отказались от участия в мероприятиях МГЮА. Позднее в СМИ сообщалось, что глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов призвал ректора вуза демонтировать мемориальную доску.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет официальной позиции в связи с увольнением адвоката Генри Резника из МГЮА после установки в вузе мемориальной доски Иосифу Сталину. По его словам, "президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна, и, безусловно, здесь история должна восприниматься максимально адекватно".