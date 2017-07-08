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Взгляды сильных мужчин: на чем сошлись Путин и Трамп

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (372)
16:3908.07.2017
(обновлено: 17:57 08.07.2017)
013660
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в ГамбургеПрезидент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России, для РИА Новости

"О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда.
Пока будут Небо с Землей таковы, какими их создал Бог".

Дональд Трамп и Владимир Путин
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Встреча, которую ждал весь мир: о чем сумели договориться Путин и Трамп
Эти первые две строчки четверостишия Редьярда Киплинга — любимая поговорка людей, которые не верят в мирное сосуществование России и США с Европой. Они постоянно говорят о "столкновении цивилизаций". Эксперты очень опасались, что на ожидаемом саммите Востока и Запада — переговорах Путина и Трампа в Гамбурге — Запад и Восток могут не встретиться во мнениях.

Однако скептики были посрамлены — Трамп, который "рубит правду-матку", назвал встречу "грандиозной". И в этом нет ничего странного, ведь последние две строчки четверостишия Киплинга говорят, что "но Запада нет и Востока нет, нет наций, родов и преград, когда двое сильных и смелых мужчин друг другу в глаза глядят". Вот сильные мужчины и поглядели.

Ну вы там скоро, уважаемые?

Программа-минимум выполнена — лидеры познакомились и пообщались. Составили правильное впечатление друг о друге.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb
Путин встретился с человеком, загнанным в угол
"Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп движимы национальными интересами своих стран и видят их прежде всего в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать какие-то конфронтационные сценарии и создавать проблемы на ровном месте", — заявил Сергей Лавров.

Однако знакомство, как известно, продлилось в четыре с половиной раза дольше, чем планировалось: лидеры общались не полчаса, а два часа пятнадцать минут. И, можно догадаться, что за это время они не просто широко, но и глубоко обсудили текущую повестку. И это обсуждение их очень интересовало.

"Они были вовлечены в переговорный процесс и не хотели останавливаться. Я несколько раз напоминал им (о тайминге. —  Прим. ред.). Люди (снаружи. — Прим. ред.) заглядывали в дверь. В какой-то момент они даже послали первую леди (Меланью Трамп. —  Прим. ред.), дабы она вытащила нас оттуда. Но не сработало", — рассказал Тиллерсон.

Первая встреча: Путин и Трамп провели переговоры в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПервая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.Президент России В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНакануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИз-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВо время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.Президент США Дональд Трам во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПосле того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПереговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.Президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Ларов и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
© REUTERS / Steffen Kugler / Courtesy of BundesregierungЗа несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© REUTERS / Steffen Kugler / Courtesy of Bundesregierung
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.
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Конечно, не стоило ожидать, что на этой встрече, "сугубо политической", как ее назвал Лавров, лидерам подадут "два пива и карту Украины" или, чего бы хотелось еще больше, ящик шампанского и глобус: до Ялты-2 еще очень и очень далеко. Однако некоторые компромиссы были достигнуты.

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Позитивная химия" и другие подробности встречи Путина и Трампа в Гамбурге
Так, Москва и Вашингтон согласовали меморандум о создании зон деэскалации на юго-западе Сирии — в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда, где будет действовать режим прекращения огня с 9 июля. Американцы обеспечивают этот режим со стороны местных боевиков, а Россия — со стороны Асада и его союзников. "Мне кажется, это первый знак того, что США и Россия могут работать вместе в Сирии", — заявил Тиллерсон.

Украинская часть соглашения была очень размытой. Лавров заявил о том, что США назначили нового спецпредставителя по Украине. Им оказался не вице-президент США (который фактически занимался украинским вопросом при Обаме), а бывший помощник госсекретаря по европейским делам, а также занимавший в свое время пост представителя США в НАТО Курт Волкер. Девятого июля он поедет с Тиллерсоном в Киев, а затем через какое время его ждут в Москве. Кроме того, стороны, по словам Лаврова, договорились "создать канал между представителями Российской Федерации и США, чтобы использовать имеющиеся у США возможности для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей, опираясь на потенциал, заложенный в контактной группе и в "нормандском формате". По всей видимости, Трамп не готов уже опираться на Меркель и намерен сам решать с Россией украинский вопрос.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Не стреляйте в пианиста

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Попытки помешать встрече Путина и Трампа провалились, заявил политолог
Впрочем, после встречи американские противники Трампа все равно обрушились на него с критикой — по их мнению, он проиграл схватку с Путиным. Большие "друзья" Трампа из администрации Обамы уверяют, что американский президент шел на эту встречу с более сильной позицией, чем Путин.

"Прежде всего Россия уже более трех лет живет под санкциями, введенными из-за аннексии ею Крыма. Кроме того, большинство американцев (к которым не относятся лишь несколько граждан, включая президента Дональда Трампа) уверены, в том, что по приказу Путина русские вмешивались в американские выборы и в ряд других избирательных процессов во всем мире. Президент Обама выгнал из США три дюжины шпионов и закрыл два объекта, а множество республиканцев и демократов призывают к новому пакету санкций против России", — пишет экс-представитель Госдепа США Джен Псаки на сайте CNN.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Рукопожатие президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
Однако все, о чем она написала, наоборот, ослабляло позицию Трампа. Москва не особо страдает от крымского пакета санкций, понимает, что его не снимут, и удовлетворена тем, что Запад де-факто признал Крым частью России. Касательно вмешательства Москвы в американские выборы Путин тоже не беспокоится — он понимает, что это пустые заявления, и если кто-то из американцев их поднимает, то на вопрос "каковы ваши доказательства?" ответить не может. Это не инструмент давления, поэтому Трамп действительно вынужден был лишь "принять к сведению" заявления российского лидера о том, что к атакам он отношения не имеет.

Высылка российских дипломатов и закрытие объектов ставили уже Трампа в слабую позицию — Путин в свое время не стал отвечать на эти действия Обамы, сам Трамп их тогда раскритиковал, и теперь от американского президента ожидают последовательности и возвращения российских объектов. Однако ничто не ослабляло Трампа так, как порывающиеся принять санкции конгрессмены — американский президент не мог достигнуть хорошей сделки с Путиным, поскольку российский лидер всегда имел возможность спросить: "Какие ваши гарантии выполнения достигнутых соглашений? А если их нет, то давайте дисконт".

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкРукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Встреча лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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G20: Трамп ищет союзников, Путин их находит
На самом деле наибольшее количество козырей на переговорах было у Путина. В Сирии армия Асада освобождает все новые и новые территории. В Восточной Азии российско-китайские отношения наконец-то стали прогрессировать в сторону настоящего стратегического партнерства — чего стоит один только совместный план по снижению напряженности на Корейском полуострове, реальной целью которого является вытеснение США из региона. Наконец, главным козырем Путина стало "отсутствие согласия в друзьях" — серьезный раскол в трансатлантических отношениях из-за того, что ценности Меркель и интересы Трампа оказались на разных берегах океана.

"Трамп сдал поле боя — физическое, виртуальное и моральное — Кремлю. И президент сейчас будет рассказывать нам, что это победа", — возмущается журнал Politico. Да, будет. Американский президент на этой встрече противостоял не только Путину, но и Европе, собственному конгрессу и прессе. И он, надо отдать ему должное, выжал из этой встречи максимум возможного. Глупо стрелять в пианиста после того, как вы своими же руками расстроили его инструмент, а заодно подпилили ему кресло.

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