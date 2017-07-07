Меланья Трамп пыталась "вытащить" супруга с переговоров с Путиным
22:4607.07.2017
(обновлено: 22:47 07.07.2017)
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Американскую первую леди Меланью Трамп попросили вмешаться в затянувшиеся переговоры Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи двух лидеров в Гамбурге.
По словам главы Госдепартамента, у двух президентов накопилось слишком много тем для обсуждения. Он рассказал, что в какой-то момент в переговорную комнату заглянула первая леди, чтобы попробовать убедить их завершить переговоры, однако у нее это не получилось.
"Был такой уровень вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. За дверь переговорной комнаты заглядывали люди. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда вытащить. Очевидно, ей это не удалось", — рассказал Тиллерсон.
Первая встреча президентов России и США продолжалась больше двух часов вместо 30 минут, о которых ранее заявляли в Белом доме. В ходе переговоров Путин и Трамп обсудили ключевые вопросы международной повестки, в том числе Украину и Сирию, а также двусторонние отношения.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.