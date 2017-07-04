Путин, Си Цзиньпин и неуправляемая Америка

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Основная — международно-стратегическая — встреча лидеров России и Китая прошла в понедельник вечером. На вторник назначили разговор о двусторонних, прежде всего экономических, отношениях.

"Царский" орден для партнера

Однако сегодняшние отношения Москвы и Пекина никак не сводятся к двусторонним. Задача для двух стран более масштабная — стать стабилизатором всей мировой ситуации. В этом, сближая нас, помогает Америка, которая стала глобальным источником нестабильности и неопределенности. Что получится из нынешней московской сверки часов Владимира Путина и Си Цзиньпина, покажет не только предстоящая им обоим на этой неделе встреча "Двадцатки" в Гамбурге, но и последующие события.

Как и следовало ожидать, по итогам "главной" встречи было сказано лишь несколько общих слов, причем в ожидании вечерней пресс-конференции двух лидеров исходили они по большей части от китайской стороны. Говорили о Сирии и Корейском полуострове. Общий настрой — необходимо "твердо поддерживать друг друга на выбранных путях развития и в защите национальных суверенитетов и национальной безопасности". Следует "усилить координацию и контакты друг с другом, чтобы продвигать мировую стабильность".

Это что, еще больше усилить координацию? Вообще-то, арифметика двусторонних встреч, не говоря о телефонных звонках и прочих контактах уровнем ниже, невиданная. Перед нами двадцать первая встреча лидеров лицом к лицу, третья в этом году. И никак не последняя.

Или еще одна маленькая деталь, показывающая суть происходящего, — орден Андрея Первозванного, которым награжден Си Цзиньпин в ходе нынешнего визита. Редкий случай. Орден — "царский", символика высочайшего уровня.

Есть реальный шанс, что мы так и не узнаем до конца, о чем договорились Путин и Си перед их встречами с Дональдом Трампом, хотя слова "Сирия" и "Корейский полуостров" наводят на серьезные мысли. В любом случае это уже не символика, то есть дело не в самом факте их встречи накануне гамбургского саммита 20 крупнейших экономик и важнейших стран.

И не символикой и не "протоколами о намерениях" выглядит экономическая, двусторонняя часть визита Си Цзиньпина, которая обсуждалась в расширенном составе во вторник. Здесь — предмет отдельного разговора, сейчас достаточно сказать, что речь идет о соглашениях примерно на 10 миллиардов долларов, если деньги в подобных случаях о чем-то говорят.

Это уже не новость — что именно после 2014 года, то есть после украинской провокации Запада, после санкций и всего прочего, экономические отношения России и Китая приобрели новый характер. По сути, речь шла об их перестройке и решительном рывке вверх. Сейчас организационные судороги позади, даже в долларовом выражении товарооборот только за первый квартал вырос на 24%. Это означает, что он к концу года вернется на "докризисный" уровень. Китай и раньше был первым торговым партнером России, а сейчас не оставляет шансов для вторых и третьих партнеров.

Лучшее свидетельство серьезности происходящего — судорожные попытки антикитайских пропагандистов заново хвататься за фальшивки из 2014-2015 годов насчет того, что китайцы разочаровали Россию, не дают денег нашим банкам просто так, и вообще нам нечем торговать. Ну, пусть пропагандисты стараются, что же им еще остается.

Все ненавидят всех

Итак, дальше будет "Двадцатка" и — видимо, все-таки, вопреки всему — встречи Дональда Трампа и с Владимиром Путиным, и с Си Цзиньпином. Обе страны будут иметь дело с США, которые подвергли Россию и Китай мощному давлению. Мы ожидали какой-то масштабной провокации против Сирии (опять "химическая атака" правительственных сил, придумали бы что-то поновее). Китай оказался ровно в такой же ситуации по части Северной Кореи с ее запусками ракет и намеками из Вашингтона, что Пекин бессилен повлиять на ситуацию, будем разбираться сами. Еще есть несколько таких же "давящих" сюжетов против обеих наших стран.

А до того были намеки, что новая власть в США попытается столкнуть лбами Россию и Китай, договорившись о чем-то с каждой державой отдельно. Не очень искусная дипломатия, но — в отсутствие понятной внешней политики — кто-то в США, не обязательно Трамп, все-таки попытался применить эту любительскую стратегию. И все бесполезно.

…Не забудем суть самого саммита в Гамбурге. Это отдельная и интересная история. Никто не сказал, что 20 крупнейших держав должны говорить только об экономике — но так в кризис 2008 года зарождалась "Группа двадцати": договаривались о том, чтобы не выбираться из того кризиса за счет подрыва экономик друг друга. Только вместе. И получалось это (с переменным успехом) вплоть до сего дня, когда участники "Двадцатки" питают подозрения, что администрация Трампа будет решать свои проблемы именно за счет интересов европейцев и прочих, ограничивая торговлю с таковыми. Таков фон предстоящей "большой дипломатии" на полях саммита.

Но проблема в том, что дипломатия может получиться вообще никакая, потому что у Америки проблемы. В понедельник было 4 июля, национальный праздник США. Американские публицисты сказали по этому поводу много слов о состоянии нации в целом — не обязательно даже обвиняя во всех грехах именно Трампа или в целом республиканцев.

И вот вам одна из таких публикаций, где говорится: мы — нация, где все ненавидят всех. Когда-то доверие к правительству было на уровне 80% (и ведь тогда шла война в Индокитае!), потом — 40% (после правления Билла Клинтона), сейчас — 20%. Никогда республиканцы и демократы не относились так плохо друг к другу. Никогда не вел себя так безответственно политический, образованный класс, ныне кипящий от ярости по поводу внутренних (не говоря о внешних) политических противников. Разумный и спокойный "центр" (люди, которые никого не ненавидят, — а таковых до 40%) лишен голоса и неактивен. И это, судя по всему, надолго.

Как договариваться о чем-то с лидером страны, оказавшейся в подобной неуправляемой ситуации? Россия и Китай знают, о чем речь. У нас были 80-е и 90-е. У китайцев была "культурная революция", то есть развал и депрессия на протяжении большей части 60-х и 70-х. Дипломатия как-то работала и в те эпохи, просто нужно было понимать ограниченность ее возможностей.

Выводом из этой ситуации можно считать такую мысль (от китайских публицистов): отношения России и Китая — пример для других, инструмент достижения глобальной стабильности. Или, выражаясь более осторожно, чем китайские коллеги: никогда раньше в мировой истории отношения Китая и России не имели такого значения для всех прочих стран.