Путин назвал встречу с Си Цзиньпином ключевой для двусторонних отношений

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи. 4 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи. 4 июля 2017

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Перед началом переговоров Путин вручил Си Цзиньпину Орден святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы между народами России и Китая.

Российский лидер также отметил, что встреча станет "ключевой с точки зрения строительства двусторонних отношений".

По его словам, вопросы экономического сотрудничества между Москвой и Пекином всегда находятся в центре внимания. При этом важно, что страны вместе прилагают усилия на международной арене и в сфере безопасности, борются с современными угрозами и вызовами.

Глава КНР в свою очередь заявил, что Россия и Китай договорились о том, что на отношения стран не повлияет изменение внешнеполитической обстановки.

"Мы настроены на наращивание взаимной поддержки и всестороннего сотрудничества, продвижение нашего сотрудничества вперед для достижения больших реальных результатов", — сказал председатель КНР в ходе церемонии вручения ему ордена святого Андрея Первозванного.

Он напомнил, что после вступления в должность встречался с российским лидером 22 раза.

"Россия, таким образом, стала самой посещаемой страной для меня, а среди зарубежных лидеров с вами я поддерживаю самые тесные контакты и связи", — добавил Си Цзиньпин.

Глава КНР также выразил уверенность, что его визит увенчается "полным успехом".

В ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина планируется обсудить стратегическое взаимодействие двух стран и международную проблематику. Днем ранее лидеры встретились на неформальном обеде в Кремле. Во вторник проходят полноформатные переговоры, по итогам которых планируется принять два заявления и подписать 40 документов.