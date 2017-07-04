Путин назвал встречу с Си Цзиньпином ключевой для двусторонних отношений

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
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Российский лидер также отметил, что встреча станет "ключевой с точки зрения строительства двусторонних отношений".
По его словам, вопросы экономического сотрудничества между Москвой и Пекином всегда находятся в центре внимания. При этом важно, что страны вместе прилагают усилия на международной арене и в сфере безопасности, борются с современными угрозами и вызовами.
Глава КНР в свою очередь заявил, что Россия и Китай договорились о том, что на отношения стран не повлияет изменение внешнеполитической обстановки.
"Мы настроены на наращивание взаимной поддержки и всестороннего сотрудничества, продвижение нашего сотрудничества вперед для достижения больших реальных результатов", — сказал председатель КНР в ходе церемонии вручения ему ордена святого Андрея Первозванного.
Он напомнил, что после вступления в должность встречался с российским лидером 22 раза.
Глава КНР также выразил уверенность, что его визит увенчается "полным успехом".
В ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина планируется обсудить стратегическое взаимодействие двух стран и международную проблематику. Днем ранее лидеры встретились на неформальном обеде в Кремле. Во вторник проходят полноформатные переговоры, по итогам которых планируется принять два заявления и подписать 40 документов.