Шухевич-фест на Украине: сельские наци неизбежно возьмут Киев

Нюра Н. Берг
Мэр Киева Виталий Кличко, внук героя Великой Отечественной войны, уже подписал указ о присвоении бывшему уже проспекту Ватутина имени Романа Шухевича, гитлеровского коллаборациониста. Не дожидаясь, пока истечет судебный запрет на переименование, подстрекаемый нацистами в городском совете и вокруг него, Виталий Владимирович одобрил и освятил решение депутатов.
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В общем, в стане нациствующих патриотов звенит победительная истерика. Теперь проспект Бандеры органично перетекает в проспект Шухевича, и разделяет их Московский мост, которому недолго носить это название.
В эти же дни во Львове проходит Шухевичфест. Широкое празднование 110-ой годовщины гауптмана шуцманшафта и командира УПА* Романа Шухевича началось 30 июня и закончится сегодня, 2 июля. По злой иронии судьбы торжества и гуляния полностью совпали с датами еврейских погромов 1941-го года во Львове. Сохранилось много фотографий тех дней, и они по-прежнему студят кровь и останавливают дыхание.
Фестиваль профинансирован из средств городского бюджета, и никому даже в голову не придет задать вопрос: мог ли Львов, натурально утопающий в мусоре и помоях, потратить эти деньги на более человеколюбивые нужды? По умолчанию и так известно — на чем угодно можно сэкономить, но не на чествовании героев украинской незалежности.
Собственно, ничего особенного в этом фестивале нет. Даже немного странно, что так сильно возбудились граждане, узнав о его проведении.
Потом и юг с востоком покрылись, как коростой, новыми топонимами.
Можно зайти на любой общеукраинский форум, в социальную сеть, на любой городской чат — везде вы найдете радостные комментарии о том, как расстроены свинособаки украинскими топонимическими перемогами. Планов громадье — довалить памятники, посбивать оставшиеся еще мемориальные доски в честь советских военачальников и обязательно переименовать недопереименованное — проспект Победы, аэропорт Борисполь, тот же Московский мост…
Шухевичфест — лишь эпизод в этой эпидемии чумы.
На этот раз, конечно, он особенно циничен. Несколько еврейских организаций высказались на этот счет вполне определенно и жестко, потребовали отменить и запретить, да только поздно, как говорится, пить боржоми, когда почки отвалились. Глава Еврейского украинского комитета Эдуард Долинский даже написал — мол, проводить Шухевичфест в день памяти замученных во Львове евреев все равно, что в день памяти Голодомора провести Кагановичфест. А разве во время совместных скачек на Майдане Долинский и другие не видели, к чему все вполне демонстративно идет?
…Но для чего проводятся эти песни, пляски, уроки коллаборационизма и многочасовки ненависти?
1. Пометить территорию. Начали с западной части страны, теперь покрыли практически всю. Праздники, совмещенные с доносами на непразднующих и сомневающихся, делают чудеса.
2. Показать вечно вяло-встревоженному Западу, где именно украинские националисты видят его хныканье про рост опасных тенденций в демократической Украине.
3. Показать России, как далеко они намерены зайти, как непоколебимо новая Украина выкорчевывает общую историю и общую память.
4. Главное. Вырастить и воспитать новое поколение украинцев в националистической, чтобы не сказать нацистской, парадигме. Собственно, усилия политтехнологов и идеологов процесса сосредоточены на молодежи, которую начинают обрабатывать с детского сада. В Сети полно фоток с зигующими малышами и обещающими "лезать лусню" барышнями лет трех. Скачущих с речевками про "москалей на ножи" выпускников школ во Львове, Киеве и Днепропетровске множество в Youtube. Конечно, главная нагрузка по форматированию мозгов юных украинцев ложится на школы, но фестивали ведь намного веселее? Чувство плеча, повстанческие песни, раскачивания в такт заводной музыке, совместные скандирования, понятные только им шутки…
Конечно, фигуры упырей Шухевича и Бандеры настолько одиозны, что даже в рядах украинских националистов нет полного консенсуса по поводу их возвеличивания. Некоторые авторитетные западноукраинские публицисты осторожно замечают, что коллаборационизм этих героев — черное пятно на их репутации, и пытаются с аккуратными оговорками и реверансами намекнуть согражданам, что, мол, надо бы прекратить строить национальный миф исключительно на героизации этих "неоднозначных" фигур. Что они были диктаторами и вождистами вполне в фашистском духе. Но даже обложенные со всех сторон подушками безопасности подобного рода соображения вызывают взрывы лютой ненависти и жгучего остракизма со стороны шановного панства.
В следующем году Шухевичфест непременно придет в Одессу, Харьков, Днепропетровск и, конечно, столицу. Мэр Кличко лично вынесет ключи.
* экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России