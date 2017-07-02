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Шухевич-фест на Украине: сельские наци неизбежно возьмут Киев

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (7)
10:5902.07.2017
0590
© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкУчастник марша по случаю годовщины образования Украинской повстанческой армии в Киеве. Архивное фотоУчастник марша по случаю годовщины образования Украинской повстанческой армии в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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Нюра Н. Берг

Мэр Киева Виталий Кличко, внук героя Великой Отечественной войны, уже подписал указ о присвоении бывшему уже проспекту Ватутина имени Романа Шухевича, гитлеровского коллаборациониста. Не дожидаясь, пока истечет судебный запрет на переименование, подстрекаемый нацистами в городском совете и вокруг него, Виталий Владимирович одобрил и освятил решение депутатов.

В центре Киева во время празднования Дня города
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве генерала Ватутина поменяли на эсэсовца Шухевича
Тот самый Кличко, который в незабвенном интервью Познеру, играя желваками и напряженно вытягивая крупные губы уточкой, долго пытался сложить из букв У, П, и А слово "герои". Он болезненно и натужно выдавливал из себя тяжелые кирпичи бессмысленных словесных оболочек, а потом, добиваемый настырным мэтром, отлил в бронзе: "Если человек надел форму СС, то чётко окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя… Мой дед воевал, и я четко понимаю, что те люди, которые поддерживали нацистов, фашизм, вызывают лишь негативные эмоции у меня лично. И зная историю, таких людей я лично никогда ни поддерживать, ни защищать не буду. Если уж так ребром вы ставите вопрос, что якобы мы…". На этом завод у механического боксера закончился, и не только лишь все сумели понять, что он имел в виду — мало кто смог это сделать.

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Акция протеста радикалов в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Репетиции нацистского переворота на Украине идут успешно
С тех пор прошло довольно много времени, и теперь Виталий Владимирович сильно гневается, если кто-то пытается его тем утеснительным моментиком уязвить. Мэр уже столько сделал для увековечивания коллаборационистского отребья, уже так радикально перекрасил себя в те цвета, в какие он себя перекрасил, а вот до сих пор находятся нетактичные бессовестные люди…

В общем, в стане нациствующих патриотов звенит победительная истерика. Теперь проспект Бандеры органично перетекает в проспект Шухевича, и разделяет их Московский мост, которому недолго носить это название.

В эти же дни во Львове проходит Шухевичфест. Широкое празднование 110-ой годовщины гауптмана шуцманшафта и командира УПА* Романа Шухевича началось 30 июня и закончится сегодня, 2 июля. По злой иронии судьбы торжества и гуляния полностью совпали с датами еврейских погромов 1941-го года во Львове. Сохранилось много фотографий тех дней, и они по-прежнему студят кровь и останавливают дыхание.

© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкУчастники факельного шествия в честь 60-летия гибели командира УПА Романа Шухевича с плакатом "Шухевич, Бандера - наши герои" на Майдане Незалежности. Архивное фото.
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Участники факельного шествия в честь 60-летия гибели командира УПА Романа Шухевича с плакатом "Шухевич, Бандера - наши герои" на Майдане Незалежности. Архивное фото.

Украинские националисты во время антиправительственной акции во Львове. Архивное фото.
© РИА Новости / Стрингер
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"Опасный посыл молодежи": раввины Европы против "Шухевичфеста" во Львове
Это были жуткие по размаху и нечеловеческому садизму облавы и массовые убийства, в которых принимали участие бойцы того самого батальона Нахтигаль, о зверствах которого слышали даже те, кто вообще ничего об УПА* не знает. Погибло более четырех тысяч человек, включая женщин и детей. Позже, когда батальон расформировали, Роман Шухевич принимал участие в расправах над белорусскими партизанами. Короче, послужной список не оставляет сомнений — перед нами один из самых одиозных палачей евреев, поляков, белорусов, русских, украинцев. В 1947-ом году, уже будучи организатором объединенного подполья УПА* и ОУН*, он сказал: "Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина — ничего ужасного в этом нет". И вот слово его отозвалось в сердцах благодарных потомков…

Фестиваль профинансирован из средств городского бюджета, и никому даже в голову не придет задать вопрос: мог ли Львов, натурально утопающий в мусоре и помоях, потратить эти деньги на более человеколюбивые нужды? По умолчанию и так известно — на чем угодно можно сэкономить, но не на чествовании героев украинской незалежности.

Собственно, ничего особенного в этом фестивале нет. Даже немного странно, что так сильно возбудились граждане, узнав о его проведении.

Украинские националисты во время антиправительственной акции во Львове. Архивное фото.
© РИА Новости / Стрингер
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"Опасный посыл молодежи": раввины Европы против "Шухевичфеста" во Львове
Еще в 90-е, вполне еще вегетарианские годы, власти Галичины и Волыни массово переименовывали улицы Садовые и проспекты Первомайские в честь новых героев украинского пантеона. Турист, открывавший для себя курорты Прикарпатья, с изумлением обнаруживал, что если улица не носит имя Бандеры, то непременно Шухевича, а рядом Коновальца, Сечевых стрельцов, Петлюры, Мазепы… Тогда это воспринималось чудачеством и придурью; русские все еще со смехом рассказывали анекдоты о том, как их, москалей, бандеровцы будут резать вдоль, а не поперек, потому что имеют "час та натхнення" (время и вдохновение). Никто ж не думал, куда оно уверенно движется, никто и представить себе не мог, насколько все серьезно — на западе Украины обкатывались будущие технологии переформатирования индивидуальной и общественной исторической памяти. Сначала Галичина и Волынь, Закарпатье и Полесье, потом уже центр, а там и столица.

Потом и юг с востоком покрылись, как коростой, новыми топонимами.

Можно зайти на любой общеукраинский форум, в социальную сеть, на любой городской чат — везде вы найдете радостные комментарии о том, как расстроены свинособаки украинскими топонимическими перемогами. Планов громадье — довалить памятники, посбивать оставшиеся еще мемориальные доски в честь советских военачальников и обязательно переименовать недопереименованное — проспект Победы, аэропорт Борисполь, тот же Московский мост…

Украинские националисты прошли маршем по центру Львова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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"Празднуют ужасную смерть": евреи Украины осудили проведение ШухевичФеста
Конечно, протесты есть, несколько общественных организаций подали в суд, поместили петицию на сайт горсовета, но с огромным трудом собрали под ней 8 тысяч подписей. Кому-то уже все равно, кто-то не верит в результат, есть и такие, кто просто боится за себя и близких — доносы стали невероятно популярны, и не только сосед пишет кляузу на соседа, но и дети на родителей.

Шухевичфест — лишь эпизод в этой эпидемии чумы.

На этот раз, конечно, он особенно циничен. Несколько еврейских организаций высказались на этот счет вполне определенно и жестко, потребовали отменить и запретить, да только поздно, как говорится, пить боржоми, когда почки отвалились. Глава Еврейского украинского комитета Эдуард Долинский даже написал — мол, проводить Шухевичфест в день памяти замученных во Львове евреев все равно, что в день памяти Голодомора провести Кагановичфест. А разве во время совместных скачек на Майдане Долинский и другие не видели, к чему все вполне демонстративно идет?

…Но для чего проводятся эти песни, пляски, уроки коллаборационизма и многочасовки ненависти?

1. Пометить территорию. Начали с западной части страны, теперь покрыли практически всю. Праздники, совмещенные с доносами на непразднующих и сомневающихся, делают чудеса.

2. Показать вечно вяло-встревоженному Западу, где именно украинские националисты видят его хныканье про рост опасных тенденций в демократической Украине.

3. Показать России, как далеко они намерены зайти, как непоколебимо новая Украина выкорчевывает общую историю и общую память.

4. Главное. Вырастить и воспитать новое поколение украинцев в националистической, чтобы не сказать нацистской, парадигме. Собственно, усилия политтехнологов и идеологов процесса сосредоточены на молодежи, которую начинают обрабатывать с детского сада. В Сети полно фоток с зигующими малышами и обещающими "лезать лусню" барышнями лет трех. Скачущих с речевками про "москалей на ножи" выпускников школ во Львове, Киеве и Днепропетровске множество в Youtube. Конечно, главная нагрузка по форматированию мозгов юных украинцев ложится на школы, но фестивали ведь намного веселее? Чувство плеча, повстанческие песни, раскачивания в такт заводной музыке, совместные скандирования, понятные только им шутки…

© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкУкраинские скауты с портретами ветеранов Украинской повстанческой армии (УПА) во время марша в день праздника героев во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Украинские скауты с портретами ветеранов Украинской повстанческой армии (УПА) во время марша в день праздника героев во Львове. Архивное фото

Акция Георгиевская ленточка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Только не останавливайтесь. К запрету георгиевской ленточки на Украине
Уже несколько поколений молодых украинцев выросли с этими героями в сердце и с уверенностью, что Украина была оккупирована Cоветами. Нежные дивчины в веночках и дерзкие парубки с тризубами на вышиванках пишут, как же здорово и богато было при немцах, зачем только Красная Армия влезла со своим освобождением?

Конечно, фигуры упырей Шухевича и Бандеры настолько одиозны, что даже в рядах украинских националистов нет полного консенсуса по поводу их возвеличивания. Некоторые авторитетные западноукраинские публицисты осторожно замечают, что коллаборационизм этих героев — черное пятно на их репутации, и пытаются с аккуратными оговорками и реверансами намекнуть согражданам, что, мол, надо бы прекратить строить национальный миф исключительно на героизации этих "неоднозначных" фигур. Что они были диктаторами и вождистами вполне в фашистском духе. Но даже обложенные со всех сторон подушками безопасности подобного рода соображения вызывают взрывы лютой ненависти и жгучего остракизма со стороны шановного панства.

Вид на Киев
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Необитаемая Украина завтрашнего дня
Предсказать, как оно пойдет дальше, несложно. Все, что обкатывается в Галичине и на Волыни, затем мгновенно имплантируется в общественный организм целой страны. Факельные марши, вышиваночная истерика, перекрашивание всех свободных поверхностей, деконструкция городской культуры и шабаш села, тотальное переписывание истории — все прошло один и тот же путь "дранг нах Остен".

В следующем году Шухевичфест непременно придет в Одессу, Харьков, Днепропетровск и, конечно, столицу. Мэр Кличко лично вынесет ключи.

* экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России

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