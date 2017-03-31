Bloomberg: Украина проиграла "войну с мусором"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В последние годы Украина столкнулась с крайне серьезной проблемой — страна буквально утопает в собственных отходах, пишет Bloomberg.

Всего в Украине действует около 36 тысяч легальных и нелегальных свалок. Существуют сложности и с утилизацией отходов: власти не спешат оплачивать счета за сбор мусора, а городские администрации вяло продвигают идею переработки и не могут выделять большие суммы, необходимые для строительства мусоросжигательных заводов и другой инфраструктуры, говорится в статье.

"У большинства свалок на Украине уже истек срок действия, но они продолжают использоваться. На каждой из них в любой момент может что-то случиться", — приводит агентство слова руководителя сектора энергетики и окружающей среды Программы развития ООН Сергея Волкова.

Так, во Львове местные жители жалуются на невыполненные обещания властей. По словам собеседницы агентства, в городе еще шесть лет назад обещали провести рекультивацию земель, однако горы мусора продолжают расти.

По данным Bloomberg, на Украине 95 процентов твердых отходов отправляются на свалки. Для сравнения, в ЕС, по оценке Евростата, этот показатель не превышает 45 процентов. При этом только 4 процента всех украинских отходов отправляются на повторную переработку по сравнению с 39-ю в странах Европы.

На Украине растет риск экологической катастрофы, подчеркивает издание. Так, в мае прошлого года на свалке во Львове несколько недель горели десятки тонн мусора. Происшествие унесло жизни четырех спасателей, отмечает агентство.

При этом украинцы очень мало платят за утилизацию отходов. Даже если учесть, что Украина входит в число беднейших стран Европы, установленная государством плата за сбор мусора не достигает и доллара на семью из четырех человек, что намного ниже порога экономической целесообразности, считают в Европейском банке реконструкции и развития.

В свою очередь, правительство Украины в условиях непрекращающейся политической борьбы и укоренившейся коррупции не способно поднять налоги для того, чтобы привлечь средства на развитие инфраструктурных проектов, добавляет младший экономист Венского института экономических исследований (WiiW) Василий Астров.

"У государства есть фундаментальная проблема с налогообложением населения, бизнеса. Она связана с тем, что теневой экономики, как и желающих избежать уплаты налогов, в стране слишком много", — полагает эксперт.

Никто не желает платить за утилизацию отходов, и это отпугивает иностранные компании, которые не видят смысла оставаться на украинском рынке. Кроме того, около 80 процентов утилизационных работ ведутся "в тени" — бездомные собирают с улиц и свалок мусор и получают за это наличные, тогда как нелегальные компании-сборщики сбрасывают отходы на несанкционированные свалки.