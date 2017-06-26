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Барак Обама "спалился". Теперь он в ответе за всё

16:1526.06.2017
(обновлено: 16:28 26.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкБарак Обама. Архивное фотоБарак Обама. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Лепехин, для РИА Новости

По утверждению газеты The Washington Рost, в августе прошлого года Барак Обама получил от ЦРУ разведданные о причастности Владимира Путина ко вмешательству в президентские выборы в США, в ответ на что экс-президент США подготовил распоряжение о размещении в российской инфраструктуре американского кибероружия.

Офис Агентства национальной безопасности США в пригороде Вашингтона
© AFP 2017 / Paul J. Richards
Политолог: в сообщении о "цифровой бомбе" США явно просматривается угроза

Автор публикации в WP утверждает также, что ответственность за применение кибероружия лежит теперь целиком на новом президенте США Дональде Трампе.

С моей точки зрения, здесь что ни тезис, то либо ложь, либо отмазка американских спецслужб и перекладывание исторической вины за инсинуации против России на Обаму, а будущей ответственности за состояние американо-российских отношений — на Трампа. Но обо всем по порядку.

Кибербомбы — давнее скрытое оружие Вашингтона

В действительности все происходило в принципиально иной последовательности. Сначала американские спецслужбы приступили к закладке кибербомб в российские информационные системы, и только потом — через какое-то время — американские демократы сочинили историю с "русскими хакерами".

Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
© Fotolia/Mopic
Ученый: главным оружием XXI века станет искусственный интеллект

Очевидно, что если бы Хиллари Клинтон победила на президентских выборах, никто бы в США и не подумал продвигать фейки о вмешательстве российских хакеров в американскую избирательную кампанию. Они были бы просто не нужны. А вот история с закладкой кибербомб в российскую инфраструктуру рано или поздно всплыла бы — ведь это не просто реальность, но история с бородой в четверть века.

Закладка эта началась, как я полагаю, еще в конце 1991 года, сразу же после того, когда глава Межреспубликанской службы безопасности (так назывался на тот момент бывший союзный КГБ) Вадим Бакатин передал американскому послу в России Роберту Страуссу документацию о системе сканирования информации, установленной в новом здании посольства США в Москве. Это была суперсовременная и не имеющая аналогов в США технология, принцип действия которой состоял в том, что роль прослушивающих устройств исполняли не жучки, а сами материалы и конструкции, из которых строилось здание американской дипмиссии. 

© РИА Новости / Борис ПриходькоПерейти в фотобанкВид на здание Посольства Соединенных Штатов Америки. 1 января 1992
© РИА Новости / Борис Приходько
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Вид на здание Посольства Соединенных Штатов Америки. 1 января 1992
Хакер. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Washington Post заявила о новом кибероружии "российских хакеров"

Российские власти продемонстрировали Госдепу свою "максимальную открытость" (читай — подобострастие), получив в итоге асимметричный ответ. Восприняв "добрую волю" российского руководства как слабость, американские спецслужбы не стали церемониться с присягнувшими им российскими элитами и осуществили тотальные закладки киберустройств различной модификации в информационные и иные системы России.

К примеру, одна только американская компания Cisco, капитализация которой составляет сегодня 500 миллиардов (!) долларов, контролирует в России уже более 20% всей инфраструктуры систем связи, информации и управления. И где гарантии, что в поставляемом в Россию оборудовании (АТМ и интернет-коммутаторы, серверы и точки доступа Wi-Fi, коммутаторы сетей хранения данных, устройства сетевой безопасности и еще тысячи наименований) нет соответствующих "закладок", которые могут быть использованы разработчиками в качестве кибероружия?

Президент США Барак Обама
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
NYT: Обама обозначил условие применения кибероружия против России
Я уже не говорю о программном обеспечении, компьютерах, системах мобильной связи, гаджетах и тому подобном, что находится в пользовании рядовых россиян, органов власти и силовых структур, так как производится это все главным образом компаниями, относящимися к юрисдикции США.
Специалисты различают пять основных видов кибероружия: сетевое, коммуникационное, предустановочное, электромагнитное и проникающее.

© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкМолодые люди с ноутбуком
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Молодые люди с ноутбуком

Самое опасное из них — предустановочное — связано со скрытыми закладками. Соответственно, там, где действуют вмонтированные в автоматизированные и роботизированные вооружения киберустройства, содержатся микропроцессоры и софт, в который могут быть вмонтированы различные "логические бомбы". Закладки эти приводятся в действие сигналами, передаваемыми вспомогательными программными кодами, выводящими из строя управляющие системы.

Кибероружие в действии

По утверждению российских экспертов Е. Лариной и В. Овчинского, один из первых случаев практического применения кибероружия в ходе военных действий был зафиксирован 6 сентября 2007 года, когда эскадрилья израильских бомбардировщиков пролетела над территорией Сирии, нанесла удар по одному из объектов на северо-востоке страны и вернулась на базу. У Сирии, как известно, имелась довольно серьезная система ПВО, но в тот день системы радарного обнаружения не сработали. Как отметил в одном из своих интервью сотрудник Лаборатории Касперского Александр Гостев, перед началом операции сирийские радары были выведены из строя с помощью мощного радиосигнала извне. То есть в электронной начинке радарных станций была заложена кибербомба, которая и отключила в нужный момент сирийскую систему ПВО.

Программный код на экране компьютера. Архивное фото
© Fotolia / timkaekler
NBC: США готовы совершить кибератаку против России

По мнению ряда экспертов, соответствующие закладки могут быть в любой момент активированы и в России. Что, собственно, и собирался, судя по всему, осуществить обиженный (нет, не на российских хакеров, а на американских избирателей) Барак Обама в конце своего президентского срока.

Напомню, что решение о создании кибервойск в составе Минобороны США было принято Госдепом еще в 2009 году — то есть задолго до "вмешательства" России в американские выборы. И за это время Пентагон совершил немало киберопераций в Иране, Северной Корее, Афганистане, Сирии.

Киберподразделения стали ключевыми субъектами так называемой гибридной войны как совокупности атакующих действий, направленных не только на разрушение инфраструктуры и систем управления страны-жертвы, но также на перекодировку сознания личного состава противника. Особенно актуально применение гибридной стратегии против России, поскольку российские военные обладают высочайшим — в сравнении с любой другой страной — интеллектуальным и моральным иммунитетом. Вот почему с первых же дней взятия российским руководством курса на "либеральные реформы" против нашей страны была развернута тайная гибридная война, целью которой стало формирование "Открытой России" — то есть России, абсолютно прозрачной для американских систем слежения, кибератак и прочих экспансий страны. 

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкХакер
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Хакер
Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Niko Endres
NBC: американские военные хакеры проникли в командную систему Кремля

Гибридная война Запада во главе с США против России перестала быть секретом хотя бы на уровне Полишинеля в феврале 2014 года, когда американский посол Джеффри Пайет фактически открыто возглавил государственный переворот в Киеве.

Украина оказалась слабым звеном в цепи постсоветских государств. И устремились элиты этой страны в Европу не без влияния той подрывной работы с сознанием украинского обывателя, на которую, по утверждению экс-помощника бывшего госсекретаря США Виктории Нуланд, было потрачено не менее пяти миллиардов долларов.

Нет никаких сомнений, что разного рода кибербомбы были заложены в украинскую инфраструктуру гораздо раньше событий февраля 2014 года. Они сработали в период Майдана; работают они и сейчас.

Как миротворец Обама стал мифотворцем

Одна из ключевых технологий эффективной кибератаки в невоенной сфере — выворачивание наизнанку какого-либо события или факта. Мало скрыть преступление (например, истинных организаторов уничтожения малайзийского боинга над Донбассом); здесь важно повернуть дело так, чтобы приписать его противнику.

Смартфон
© Fotolia / Gzorgz
Хакеры, стихи и шутки. Россия расширяет свой "киберарсенал"

Контроль за информационно-коммуникационной инфраструктурой предоставляет атакующей стороне такие возможности.

Из этой же серии (вброса фейка-оборотня) — отмазка Обамы, построенная на том, что его распоряжение активировать закладки кибероружия на территории России обусловлено-де необходимостью защиты американской демократии от российских кибератак.

На самом деле Обама попросту "спалился". Признался, что США вели подготовку к кибернападению на Россию.

В ситуации же, когда раздутый им миф о российских хакерах оказался несостоятельным, объяснения экс-президента о причинах подготовки к началу кибернаступления на Россию выглядят неубедительными, если не жалкими. Тем более что объяснения эти последовали сразу же после саморазоблачения экс-директора ФБР Джеймс Кони, который в ходе показаний комитету по разведке сената США признался в организации утечек информации служебного характера, нивелировав тем самым высказанное им ранее мнение о вмешательстве в американские выборы хакеров из РФ.

Американский сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Маккейн признал, что у США нет стратегии по ведению кибервойны

Вот так лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама окончательно утратил имидж миротворца, в очередной раз представ перед мировой и американской общественностью мифотворцем.

Ранее он врал, что Башар Асад применил под Дамаском химическое оружие. Врал по "оккупацию" Россией Крыма, причастность ополченцев Донбасса к крушению малайзийского боинга, etc. Ну а что еще прикажете делать политику, чья главная функция состояла и по-прежнему состоит в том, чтобы лоббировать интересы различных бизнес-групп (IT-компаний в том числе), производящих кибероружие и мечтающих в очередной раз нажиться на оборонном заказе?

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