Политолог: в сообщение о "цифровой бомбе" США явно просматривается угроза

Экс-президент США Барак Обама в 2016 году одобрил внедрение "цифровой бомбы" в системы российской инфраструктуры, пишут СМИ. Сообщение в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Андрей Манойло.

Бывший президент США Барак Обама в 2016 году одобрил размещение кибероружия в системах российской инфраструктуры, сообщает Washington Post.

В ходе собственного расследования журналисты выяснили, что это оружие является "цифровым эквивалентом бомбы" и может сработать в случае критического обострения отношений с Россией. Подразумевалось, что его запуск должен одобрить лично действующий президент.

Как рассказал газете один из бывших американских чиновников, разработанное оружие может нарушать работу стратегически важных российских сетей. Технология была создана Агентством национальной безопасности США и может применяться дистанционно.

Как отмечает газета, администрация Обамы долго выбирала ответные меры на якобы имевшее место "российское вмешательство" во внутренние дела страны, опасаясь, что какие-либо санкции приведут к обратному эффекту. Они также не хотели повлиять на результат предвыборной кампании и "омрачить" ожидаемую победу Хиллари Клинтон.

По информации Washington Post, кибероперация сейчас находится на ранней стадии, поскольку ее разработка замедлилась после избрания Дональда Трампа президентом США. На тот момент чиновники сфокусировались на подготовке мер, которые помешают Трампу отменить инициативы предшественника.

Ранее The New York Times сообщала, что Обама поставил условием применения Вашингтоном кибервооружений соблюдение принципа "эскалационного доминирования". Речь шла о потенциальном гарантировании США возможности прекратить конфликт на своих условиях.

Кроме того, весной сайт WikiLeaks опубликовал секретные документы ЦРУ, в которых описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров. Согласно его данным, сотрудники ЦРУ используют целый набор секретных инструментов. Они включают программы для взлома, вирусы, а также вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в эфире радио Sputnik отметил, что если информация WP соответствует действительности, то это, по сути, откровенная угроза в адрес России.

"В этом сообщение явно просматривается не завуалированная угроза со стороны США, которые, особо не смущаясь, угрожают России применением кибероружия. При этом Washington Post довольно расплывчато описывает, что из себя представляет это кибероружие, ссылаясь на некие источники в верхах. Но можно предположить, что если действительно что-то есть, то это либо некие информационные "закладки", которые были когда-то внедрены в российские системы связи и, возможно, даже управления, либо, возможно, это какие-то средства кибернападения: средства взлома защищенных информационных сетей, новые вирусы, аппаратные программы, разработкой которых спецслужбы США занимались в лихорадочном темпе с того момента, как заговорили о якобы существующей российской киберугрозе. Скорее всего, речь идет как раз о "закладках". Так как, как правило, в США такие "закладки" и называются информационными бомбами", – сказал Андрей Манойло в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание, что "запуск" должен одобрить лично действующий президент США. Поэтому, по мнению политолога, это в определенной степени может быть и своеобразной "ловушкой" для Трампа.

"Ни один глава спецслужбы или даже министерства обороны США никогда самостоятельно на себя такую ответственность не возьмет, только с санкции президента, поскольку он является верховным главнокомандующим. И в этом плане те, кто готовит кибератаки против России, никак не могут обойтись без Трампа и без его разрешения. Они обязаны будут его получить. А с другой стороны, вполне возможно, что Трампу готовят здесь очередную довольно хитрую ловушку, надеясь, что аппаратные игры и интриги, которые сейчас ведутся вокруг Трампа, вынудят его отдать подобного рода разрешение. И в таком случае он безвозвратно испортит отношения с Москвой", – считает политолог.

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