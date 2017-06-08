Показания экс-главы ФБР Коми в сенате: ловушка для Трампа или себя самого?

ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости, Татьяна Калмыкова, Алексей Богдановский. Экс-глава ФБР Джеймс Коми дал в четверг показания в комитете по разведке сената США. Это стало первым публичным выступлением Коми после того, как президент США Дональд Трамп уволил его в мае "из-за утраты доверия".

Заявления Коми могут оказать значительное влияние на дальнейшую работу американского президента. Ранее эксперты высказали предположение, что выступление Коми в сенате может дать старт процедуре импичмента Трампа, которого демократы в связи с увольнением Коми обвинили в препятствии правосудию. Впрочем, демократы в меньшинстве в обеих палатах конгресса, так что импичмент Трампу пока не грозит.

Коми подтвердил, что в его бытность директором ФБР Трамп не находился под расследованием бюро. Президент США также не просил его закрыть расследование о предполагаемом "вмешательстве" РФ в выборы. Напротив, он выражал надежду на продолжение расследования по РФ и отмечал, что "не связан" с Москвой.

Вызвавшие ранее скандал утечки в СМИ о том, что Трамп просил Коми завершить расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, не получили должного подтверждения. Так, экс-глава ФБР пояснил, что Трамп не приказывал ему закрыть расследование, но выражал такую надежду. Однако, по признанию самого Коми, он воспринял эти слова как приказ.

Хотя формально изложенные факты подтверждали линию Трампа, в речи Коми были заложены очевидные подводные камни для американского президента. В частности, он обвинил Трампа в дискредитации и во лжи. Кроме того, он не стал отрицать или подтверждать то, что Трамп пытался повлиять на правосудие.

После прошедших слушаний одним из главных вопросов остается возможность начала расследования в отношении самого Коми, который, по его собственному признанию, был одним из источников утечек информации в СМИ.

Трамп не был под расследованием ФБР

Открытая часть слушаний в сенате продолжалась более двух часов. Сенаторы тепло поприветствовали Коми в надежде прояснить детали разговоров Коми с Трампом, вокруг которых было много скандальных сообщений в СМИ, а также детали хода российского расследования.

Коми подтвердил, что в его бытность директором ФБР президент США Дональд Трамп не находился под расследованием бюро. Важным стало и заявление Коми о том, что президент США не просил его закрыть расследование о предполагаемом "вмешательстве" РФ в выборы США.

Один из сенаторов задал Коми вопрос о том, что говорил ему Трамп о расследовании по РФ.

"Я перефразирую, но президент сказал: "все хорошо, продолжай расследование по РФ, я надеюсь, что все станет известно, я не связан с Россией, было бы хорошо, чтобы люди узнали, что это неправда". Верно?", — спросил один из сенаторов экс-главу ФБР. Коми на это ответил: "Да". Коми подтвердил, что Трамп также хотел бы узнать, если кто-то из его окружения "сделал что-то неправильно".

Прояснилась история и с многочисленными утечками информации в СМИ о том, что Трамп якобы просил Коми остановить расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Оппозиция в лице демократов на этом основании призвала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию.

Отвечая на вопрос сенатора, "приказывал" ли ему Трамп закрыть расследование в отношении Флинна, Коми ответил отрицательно. В то же время, по словам экс-директора ФБР, президент США "выразил надежду" на это. "Я принял это как приказ. Когда президент США говорит "я надеюсь", я принимаю это как приказ", — сказал он, отметив, что конкретно слов "приказываю" не было.

На главный вопрос сенаторов, препятствовал ли президент США правосудию, Коми не смог ответить. "Я не знаю. С этим должен разобраться спецпрокурор", — ответил Коми. В случае если бы экс-глава ФБР дал положительный ответ, это могло бы стать основанием для начала процедуры импичмента президента страны.

Коми также отказался сказать, верит ли он в предполагаемый "сговор штаба Трампа с Россией", который является предметом расследования ФБР.

Коми уволили из-за России?

Коми рассказал, что был крайне удивлен объяснением Трампа о причинах своего увольнения. Он также обвинил Трампа в том, что его администрация занимается его дискредитацией, распространяя ложные заявления, что бюро находится в беспорядке.

Сам экс-чиновник полагает, что причиной его увольнения стало расследование так называемого "вмешательства РФ" в американские выборы и попыткой изменить его ход.

"Мое мнение заключается в том, что я был уволен из-за российского расследования. Я был уволен, чтобы каким-то образом изменить метод проведения расследования", — сказал он на слушаниях в сенатском комитете по разведке. В то же время, Коми сообщил, что не обсуждал с президентом Дональдом Трампом "российское вмешательство" в выборы в США.

Коми назвал это "очень важным, поскольку деятельность ФБР подразумевает, что бюро не является объектом политических дискуссий".

Он подчеркнул, что бюро должно оставаться и впредь независимым в своих дальнейших действиях.

Неловкий ужин на двоих



Коми в ходе выступления вновь подчеркнул, что ему было некомфортно общаться с Трампом не только на рабочем, но и на личном уровне. В частности, Коми поразило приглашение президента США на ужин наедине.

Ранее Коми сообщил, что ужинал с Трампом 27 января, где тот и попросил его о "лояльности".

Сенатор Ангус Кинг спросил Коми на слушаниях в комитете по разведке, был ли тот поражен, что ужин оказался лишь для двоих.

"Да. Я думал, что будут и другие (приглашенные — ред.) — я не мог представить, чтобы он (Трамп — ред.) мог устроить со мной ужин один на один", — сказал Коми.

Он сообщил, что Трамп позвонил ему и предложил поужинать. "Мне пришлось отказаться от свидания с моей женой, я должен был с ней пойти на ужин", — сказал Коми. Сенатор Кинг на это иронически заметил, что Коми представил жене неплохое оправдание для отмены свидания. "Но, задним числом, я бы предпочел проводить время с женой", — отшутился Коми.

Ранее Коми неоднократно заявлял, что чувствовал себя неудобно в присутствии Трампа, был "ошарашен" предложениями президента о лояльности и чувствовал себя "отвратительно", когда Трамп обнял его на людях. Коми также давал понять через СМИ, что опасался оставаться наедине с Трампом, поскольку его ставили в тупик расспросы и предположения Трампа по проводимым ФБР расследованиям.

Адвокат Трампа: Коми признался в утечках



Личный адвокат Трампа Марк Касовиц заявил, что Коми попытался нанести президенту США ущерб с помощью незаконных утечек. Коми заявил на слушаниях, что передал своему другу записки о встречах с Трампом, чтобы тот передал их в СМИ.

По словам Касовица, "соответствующим органам предстоит определить, должны ли данные утечки быть расследованы наряду со всеми остальными, в отношении которых ведется расследование".

"Коми сейчас признал, что он является одним из источников утечек информации. Сегодня господин Коми признал, что он в одностороннем порядке и тайно без разрешения раскрыл СМИ основанные на доверии разговоры с президентом", — сообщил Касовиц.

Он рассказал, что "утечки основанной на доверии информации начались не позже марта 2017 года, когда Коми заявил, что раскрыл им (СМИ) разговоры, которые у него были с Трампом во время их ужина 27 января и во время встречи в Белом доме 14 февраля".

При этом, как считает адвокат, Коми в целом подтвердил линию юристов Трампа о том, что президент США не находится под расследованием. "Теперь установлено, что президент не находился под расследованием за сговор или попытки помешать расследованию", — говорится в заявлении Касовица.

Он также сделал из слов Коми вывод, что Трамп не оказывал давления на ФБР и не требовал прекратить какие-либо расследования. "Президент никогда не приказывал и не предлагал, чтобы господин Коми прекратил расследовать кого бы то ни было, в том числе не говорил, чтобы Коми избавился от (расследования против — ред.) Флинна", — заявил Касовиц.

Ловушка для Трампа или себя самого?

Как рассказал РИА Новости основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс, Коми мог нарушить закон, организовав утечки в прессу своих конфиденциальных разговоров с президентом Дональдом Трампом.

"Джеймс Коми признал сегодня, что дал через друга утечки в прессу своих частных разговоров с президентом Трампом и меморандумов, составленных, пока он был директором ФБР. Не говоря уже о том, что поведение Коми по сути было весьма непрофессиональным, его действия могут нарушить несколько федеральных законов, в том числе законы, которые запрещают раскрытие конфиденциальной информации, связанной с продолжающимся уголовным расследованием и использование правительственных документов (включая меморандумы) для частных целей", — считает Маркс.

"Учитывая обстоятельства, дело полагается не расследовать министерству юстиции, а передать специальному прокурору (Роберту) Мюллеру для расследования", — добавил юрист.

"Поведение Коми особенно возмутительно, учитывая его должность директора правоохранительного ведомства. Кроме того, не было и необходимости давать утечки — у Коми и так всегда была возможность рассказать свою версию конгрессу. Подобное поведение показывает, что президент Трамп был совершенно прав, уволив его", — подытожил Маркс.