Маски-шоу в "Гоголь-центре": кому нужен скандал с Кириллом Серебренниковым

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Писать о скандале вокруг обысков у режиссера Кирилла Серебренникова — все равно что ходить по минному медийному полю: так много споров и мнений вокруг этой странной истории.

Мало кто на самом деле знает, что это было. Возможно, те, кто все это задумал, и не ожидали такого информационного шума. Потому что задумал — не значит продумал все последствия: реакцию со стороны поклонников Серебренникова и коллег по цеху и негативный медийный шлейф в российской и западной прессе.

Показательная акция

Со стороны события утра 23 мая выглядят как операция по захвату особо опасных преступников. Силовики приехали в театр "Гоголь-центр", заперли сотрудников (не как заложников, конечно, — можно было выйти ненадолго, но мобильные телефоны отбирали).

Целый день шли обыски по 17 адресам, многочасовые допросы, задержания сразу нескольких театральных деятелей, связанных с получением АНО "Седьмая студия" государственных денег в 2011-2014 годах (кроме худрука "Гоголь-центра", допрашивали директора Ярославского драматического театра Юрия Итина, директора РАМТ Софью Апфельбаум, главного бухгалтера Театра "У Никитских ворот" Нину Масляеву).

Возмущенные сотрудники "Гоголь-центра" потом быстро поделились новостями и впечатлениями в соцсетях. Результат — ответная стихийная акция поддержки худрука театра.

Если цель всего этого — не демонстрация силы, а дело о хищениях двухлетней давности, то к чему эти маски-шоу?

Ведь подобные дела, связанные с подозрениями в растрате бюджетных средств, в российском культурном пространстве периодически возникали.

Вот как, к примеру, рассказывал об интересе прокуратуры к его деятельности генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров: "Ну, у меня были съемки, ко мне прокуратура приходила, Счетная палата, были у нас тоже проблемы какие-то. Ну и что? Прервал съемки, дал им какие-то пояснения. Они, к счастью, удовлетворились, и все на этом закончилось".

Кто-нибудь знает или помнит о допросе гендиректора "Мосфильма"? Он "дал пояснения", и… конец истории, ибо начало ее было тихим и не предполагало медийного развития.

Поэтому упрекать сейчас театральную общественность в том, что уж как-то бурно она на все это реагирует, — как минимум нелогично, ведь ей как раз есть на что реагировать.

Кто заступился за Кирилла Серебренникова

Вызов на допрос режиссера обернулся медийным скандалом. К "Гоголь-центру" приехали известные театральные деятели, среди которых Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Виктория Толстоганова и другие.

Публикация от Евгений (@episarev) Май 23 2017 в 7:15 PDT

Письмо в поддержку Кирилла Серебренникова подписали в том числе Олег Табаков, Марк Захаров, Алла Демидова, Сергей Гармаш, Евгений Стычкин, Ксения Раппопорт, Анатолий Белый, Елизавета Боярская, Марина Александрова, Юлия Пересильд.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин написал письмо на имя президента, в котором высказал свое отношение к ситуации вокруг Кирилла Серебренникова. "Речь идет о расследовании. Я очень надеюсь, что оно будет объективным в рамках закона и c предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя, с пониманием ситуации", — пояснил Урин.

О мировом имени Серебренникова: режиссер — номинант и лауреат российских и международных фестивалей (в том числе Каннского), но никакими званиями и госнаградами не отмечен.

В среду на очередном награждении в Кремле народный артист России, двукратный лауреат Государственной премии Евгений Миронов, получая орден, передал президенту письмо в защиту Кирилла Серебренникова. Стало понятно, что Владимир Путин знает об этом деле.

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Реакция в соцсетях на события в "Гоголь-центре" и допрос режиссера была бурной. Сразу же вспомнили арест, пытки и расстрел Всеволода Мейерхольда.

Но дело даже не в исторических аналогиях (которые, конечно, выглядят в данном случае абсолютно некорректными). И не только в том, что интеллигенция, театральная общественность в очередной раз сплотилась в ожидании некоей опасности.

Дело еще и в личности самого Кирилла Серебренникова. Он для многих одновременно и кумир, и — свой: для коллег, прессы, благодарных зрителей (на его спектаклях практически всегда аншлаги), и даже для чиновников (особенно сурковско-капковских времен). Он и сам фактически госслужащий, худрук бюджетного театра, а не только художник, талант, остро чувствующий запросы времени. При этом режиссер никогда не скрывал своих политических взглядов.

Так, Серебренников рассказывал, что всегда ходит на выборы, а в 2011-2012 годах он участвовал в уличных акциях в Москве и негативно отреагировал на ужесточение законодательства о проведении митингов.

Послание власти

"Письмо шестидесяти трех" ничего не дало. Оно не имело никакого веса, никак не было учтено в балансе судеб. Синявский и Даниэль получили большой срок за публикацию своих сочинений, — рассказывала Лилианна Лунгина в фильме Олега Дормана "Подстрочник" ("Россия", 2009 год). — А мы получили доказательство того, что наши мнения, наши голоса ни в малейшей степени не влияют на исход".

Это о судебном процессе 1966 года против писателей А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля, которые обвинялись в "антисоветской агитации и пропаганде".

Евгений Миронов получил ответ от Владимира Путина практически сразу же после вручения письма. Как пишет "Коммерсантъ", после окончания церемонии награждения в Кремле он подошел к президенту и стал "жарко и даже громко" обсуждать с ним ситуацию.

"Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!" — сказал Миронов. "Да дураки", — неожиданно произнес Владимир Путин. Если не ответ, то хоть какая-то реакция.

Кого президент назвал дураками — силовиков или других возможных инициаторов раскрутки дела о хищениях в "Седьмой студии", — пока неясно, от дальнейших комментариев в Кремле отказываются.

Кого назначат виноватым

После такого громкого скандала, да еще и с нелицеприятными комментариями Владимира Путина, совершенно непонятно, что будет с так называемым делом "Седьмой студии".

Пока следователи допросили в качестве свидетеля (и отпустили) Кирилла Серебренникова, с него взяли обязательство о явке по требованию СК. Экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и бывшего главбуха Нину Масляеву задержали. Обыск прошел и в квартире директора РАМТ Софьи Апфельбаум, в 2012-2014 годах возглавлявшей департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры.

По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011-го по 2014 год похитили бюджетные средства. Так, к примеру, Нина Масляева и Юрий Итин подозреваются в одном эпизоде мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенном в 2014 году. По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег — 1,2 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

Также сообщалось, что неустановленными лицами из числа руководства "Седьмой студии" в 2011-2014 годах были похищены около 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных постановлением правительства России на развитие и популяризацию искусства.

В четверг вечером стало известно о том, что бухгалтер Нина Масляева согласилась на сотрудничество со следствием и, возможно, даже готова признать вину в инкриминируемых деяниях, правда, с оговоркой, что не являлась главным человеком в организации.

Но вопрос, зачем понадобилась подобная демонстрация силы, зачем нужно было врываться с обысками к свидетелю по этому делу Кириллу Серебренникову и устраивать маски-шоу в "Гоголь-центре", тем не менее, остается.

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