Суд продлил срок задержания экс-бухгалтера "Седьмой студии"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания бывшего бухгалтера созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" Нины Масляевой в рамках расследования дела о хищении госсредств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство о продлении срока задержания Масляевой подлежит удовлетворению", — сказала судья. Срок задержания продлен по 28 мая.

Во вторник в рамках дела о хищении госсредств прошли обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Ранее в рамках данного дела Серебренников был допрошен в качестве свидетеля.

Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин подозреваются в одном эпизоде мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенном в 2014 году. Из постановления суда следует, что компания "Седьмая студия" получила финансирование из бюджета по договору на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей на сумму в 66,5 миллиона рублей. По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег — 1,2 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

Следствие просило продлить срок задержания Масляевой для сбора дополнительных документов, необходимых для обоснования содержания подозреваемой под стражей.