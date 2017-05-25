Кремль не комментирует сообщения о реакции Путина на обыск у Серебренникова

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Кремле не комментируют публикацию в СМИ о якобы негативной реакции президента РФ Владимира Путина в отношении ситуации вокруг худрука столичного театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова.

Ранее газета "Коммерсант" в своей статье привела цитаты из разговора Путина и худрука Театра Наций, актера Евгения Миронова после вручения наград в Кремле. Издание пишет, что президент в ответ на вопрос Миронова о том, зачем надо было проводить обыск у Серебренникова, сказал: "Да дураки".

"Без комментариев", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне на церемонии вручения наград в Кремле Миронов передал президенту письмо "с просьбой обратить внимание на это дело, дать поручение соответствующим органам вести расследование объективно, справедливо и без экстраординарных мер по отношению к уважаемым людям, которые готовы честно и открыто сотрудничать со следствием". Письмо подписали кинематографисты и театральные деятели. Под письмом подписались худрук МХТ им Чехова Олег Табаков, худрук театра "Ленком" Марк Захаров, актриса Чулпан Хаматова, а также Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Обыски в "Гоголь-Центре": комментарий Серебренникова и обращение артистов

Обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Как ранее сообщал глава Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, с 2011 по 2014 годы Минкультуры ежегодно выделяло средства "Седьмой студии" на проект "Платформа", при этом общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.