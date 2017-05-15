США
15.0515 мая19:10МСК
USD56.53-0.64
EUR61.84-0.25
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Российско-китайский проект и попытки его разрушения

18:3415.05.2017
0620
© РИА Новости . Пресс-служба президента РФ/ Сергей Гунеев/POOLПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время форума Один пояс, один путь в Пекине. 15 мая 2017Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время форума Один пояс, один путь в Пекине. 15 мая 2017
© РИА Новости . Пресс-служба президента РФ/ Сергей Гунеев/POOL
Перейти в фотобанк

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Несложно было предположить, что в ходе форума "Один пояс — один путь" тема нового Великого шелкового пути будет доминировать в переговорах российского и китайского лидеров. Тем более что, как уже не раз говорилось, данный проект Си Цзиньпина полностью коррелирует с продвигаемым Владимиром Путиным проектом большой Евразии — от Атлантики до Тихого океана. Кстати, президент России в Пекине не преминул отметить тот факт, что российский и китайский проекты дополняют друг друга. В свою очередь, председатель КНР заявил, что Россия и Китай являются фундаментом мировой стабильности.

Церемония совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума Один пояс, один путь перед конгресс-центром Яньциху в Пекине. 15 мая 2017 года
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Новый китайский папа: Пекин собирается стать ведущей силой в Евразии

Эта более чем прозрачная демонстрация единства целей и намерения укреплять сотрудничество вызвала истерику в западной прессе. В лучших традициях дипломатии "свободного мира" Россию и Китай попытались стравить, прогнозируя столкновение их интересов в Средней Азии, на которую якобы распространяется китайская экспансия.

В России среди части политиков и экспертов также достаточно распространены алармистские настроения по поводу якобы имеющихся планов Китая захватить не только Среднюю Азию, но и всю Сибирь до Урала. Эти настроения искусственно привносятся и поддерживаются нашими западными "друзьями и партнерами", которые с удовольствием толкают Россию и Китай к конфронтации в периоды ухудшения отношений между ними, но внезапно проникаются заботой о российских интересах и о сохранности зауральских владений Москвы в те моменты, когда российско-китайское сотрудничество налаживается. Кстати, китайской аудитории те же источники точно так же рассказывают о "российском империализме", "традиционно посягающем" на Синьцзян-Уйгурский автономный район и Маньчжурию.

© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. 15 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. 15 мая 2017
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на первом заседании круглого стола Международного форума Один пояс, один путь в конгресс-центре Яньциху
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Почему от Украины до США царит уныние. О жертвах Нового шелкового пути

Понятно, что возможность создания евразийского политико-экономического объединения, основой которого может стать российско-китайский союз, крайне беспокоит США. Вашингтон в таком случае утратит контроль над основными потоками мировой торговли, которые переместятся с океанских путей в степи Евразии. Оказавшись на периферии мировой торговли, США потеряют значительную часть инвестиционной привлекательности, им будет значительно тяжелее стабилизировать и восстановить свою экономику, страдающую от системного кризиса. Без возможности контроля мировых торговых путей Америка очень быстро превратится в ту самую "Верхнюю Вольту с ракетами" (дразнилка, которую США использовали в медиавойне против Советского Союза). А затем и без ракет.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. 15 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин ответил на вопрос о риске поглощения Китаем российской экономики

Поэтому США боролись и будут бороться против реализации российско-китайского евразийского экономического проекта до последней возможности.

Примерно до 2015 года для разрушения проекта единой Евразии США использовали три последовательных действия.

1. "Арабская весна" должна была надолго (на десятилетия) дестабилизировать Ближний Восток, сделать его вотчиной исламистских радикалов, ведущих перманентную войну против любых признаков цивилизации. Последовательное разрушение Северной Африки (от Туниса до Египта), Сирии, а затем и Турции полностью блокировало южный фланг нового Великого шелкового пути.

© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума "Один пояс, один путь". 15 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума "Один пояс, один путь". 15 мая 2017

2. Для полного обрыва трансевразийских торговых контактов Запада и Востока США простимулировали украинский кризис. Он должен был, во-первых, на десятилетия связать российские ресурсы, сделав невозможной активность Москвы в чувствительных для США регионах, в частности на Ближнем Востоке. Во-вторых, украинский кризис должен был вбить клин между Европой и Россией, вычеркнув ЕС из проекта большой Евразии. Без Европы и без гарантированного сухопутного транзита проект становился нерентабельным. Один Северный морской путь, который к тому же требовал минимум десятилетия для создания хотя бы первично необходимой инфраструктуры, был не в состоянии обеспечить необходимые объемы грузоперевозок.

3. Проекты Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) и Транстихоокеанского партнерства (ТТП) должны были предложить альтернативу разорванным трансевразийским связям, замкнув всю мировую торговлю на США. Таким образом на долговременной основе обеспечивалось торгово-экономическое и военно-политическое доминирование Вашингтона на планете.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин поддержал проект "Один пояс — один путь"
Этот красивый план рассыпался после того, как Россия не попала в украинский капкан, минимальными усилиями блокировав киевский режим и замкнув его на самопожирание. Украина была запланирована как ресурсная черная дыра. То есть, не имея ресурса внутреннего (целенаправленно уничтоженного Западом), она должна была пожирать во всевозрастающих объемах внешний ресурс. Не сумев замкнуть на себя российский ресурс, Киев попытался присосаться к ресурсу западному. И тут же стал неинтересен для США и ЕС.

Одновременно Россия, сохранившая возможность проведения активной внешней политики в стратегически важном регионе, удачно, и опять таки с минимальными ресурсными затратами, переформатировала сирийский кризис. Гражданская война в Сирии еще продолжается, но радикальные исламисты выиграть ее уже не смогут. В Египте восстановлена стабильность, предотвращена дестабилизация Турции. Даже в Ливии периодически демонстрируется российский флаг.

© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме "Один пояс, один путь". 15 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме "Один пояс, один путь". 15 мая 2017
Скоростной поезд в Китае. Архивное фото
© AP Photo / Alexander F. Yuan, file
Стратегия экономического развития "Один пояс — один путь"

Южный фланг нового Великого шелкового пути не просто сохранен. Россия становится военно-политическим гарантом стабильности для всех государств региона. Более того, она начинает активно включать их в перспективные транзитные проекты ("Турецкий поток", укрепление позиций Египта в акватории Красного моря). То есть в результате непрямого ответа на прямые действия США Россия смогла поставить под свой прямой или опосредованный контроль всю евразийскую транзитную зону, от Северного Ледовитого океана до Красного моря и Персидского залива. Причем государства-партнеры не принуждены к союзу силой, а видят в партнерстве с Россией залог своей стабильности, безопасности и процветания. Это делает союз прочнее и минимизирует ресурсные затраты России на поддержание своего присутствия в регионе.

Почетный караул во время встречи лидеров стран-участниц форума Один пояс и один путь в Пекине
© AFP 2017 / Wang Zhao
Что за пояс, что за путь: беспроигрышная лотерея в Пекине

Неудивительно, что сразу после того, как поворот в пользу Асада в сирийской гражданской войне стал очевиден, а государственный переворот в Турции провалился (как провалились и попытки втянуть Кремль в военную конфронтацию с Анкарой), тихо умерли проекты ТТИП и ТТП.

Но, как было сказано выше, США никогда не смирятся со стратегическим поражением, вытесняющим их на обочину мировой торговли, маргинализирующим в экономическом и политическом планах. И варианты контригры у них пока есть. Не такие изящные и комфортные, как вышеприведенные, но все же достаточно эффективные.

Пекин накануне форума Один пояс и один путь
© AP Photo / Andy Wong
Как устроена главная "мировая фабрика": глобализация по-китайски
О первом из них — попытке поссорить Россию и Китай — мы уже упоминали. Здесь предпринимаются дипломатические усилия. В частности, Китаю предлагались преимущества, в случае если бы он согласился активно выступить против России на политико-дипломатическом фронте в период обострения украинского и сирийского кризисов. Сейчас, наоборот, России намекают на возможность крупных уступок со стороны Запада в той же Сирии и на Украине, если она поддержит план Трампа по военно-политической изоляции КНР.

У этих предложений есть одно слабое место: и в Москве и в Пекине прекрасно понимают, что опережающее экономическое развитие обеих стран и безболезненное прохождение ими глобального системного кризиса зависит от прочности их союза. Россия и Китай просто необходимы друг другу. Также российскому и китайскому руководству понятно, что, расправившись с одним из государств при помощи второго, Запад тут же возьмется за подавление своего вчерашнего союзника. Поэтому дипломатические реверансы и заманчивые политические предложения Вашингтона остаются без ответа.

Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Россия и Китай могут совершить прорыв в сотрудничестве, заявили в EY

Несколько успешнее реализуется стратегия информационного наступления, которая заключается в попытках сформировать в России антикитайское, а в Китае — антироссийское общественное мнение. Однако контроль обеих стран над своим информационным пространством и поддержка власти народом достаточны для того, чтобы информационная активность такого рода тоже не выходила из маргинальной сферы теорий заговора.

© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин выступает на церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине

У США остается последний, не самый для них приятный, но достаточно эффективный способ подрыва трансевразийских торгово-экономических проектов. Все эти проекты предполагают наличие еще одного крупного партнера — Европейского союза. ЕС — это и огромный рынок сбыта для российских и китайских товаров, и потенциальная кладовая высоких технологий. В общем, транзит китайских товаров через подконтрольные России евразийские торговые пути возможен только в Европу и предполагает ответный транзит европейских товаров на азиатские рынки.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Россия и Китай намерены вместе разработать широкофюзеляжный самолет

Если из этой схемы не удалось выбить ни Россию, ни Китай, если не удалось заблокировать сухопутный транзит путем поджога Ближнего Востока и восточноевропейской периферии Евросоюза, то сохраняется возможность ликвидировать ЕС как торгового партнера российско-китайского объединения. После чего попытаться заставить евразийскую торговлю переориентироваться на американские или подконтрольные США рынки.

Это неспособно полностью уничтожить российско-китайское партнерство, но сделает его куда менее рентабельным и сократит количество точек соприкосновения между двумя странами, увеличив заинтересованность каждой из них в партнерстве с США.

Церемония совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума Один пояс, один путь перед конгресс-центром Яньциху в Пекине. 15 мая 2017 года
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин: Россия и Китай увеличат сотрудничество в космической сфере
Пока что, к сожалению, ситуация в ЕС не вызывает оптимизма. Традиционалисты в текущем избирательном цикле оказались неспособны прорваться к власти, а до следующего цикла ЕС может не дожить. Центробежные процессы в Евросоюзе ускоряются, национальные правительства формируются из откровенно слабых лидеров, а времени для принятия ответственных решений остается все меньше.

Безусловно, рассыпание ЕС не лишает Россию и Китай возможности выстраивать отношения с его бывшими членами на двусторонней основе.

Первый день работы международного форума "Один пояс - один путь"
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ Пекине 14 мая открылся двухдневный форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь".

На фото: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на совместной прогулке.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на совместной прогулке после российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В Пекине 14 мая открылся двухдневный форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь".

На фото: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на совместной прогулке.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ нем принимают участие президенты и премьеры 29 стран.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума Один пояс, один путь. 15 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В нем принимают участие президенты и премьеры 29 стран.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкТакже в форуме участвуют представители США, Южной Кореи, КНДР, Германии, Франции, Великобритании, Евросоюза, Японии, генеральный секретарь ООН, директор-распорядитель МВФ, а также президент Всемирного банка.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом первого заседания круглого стола Международного форума Один пояс, один путь с участием президента РФ Владимира Путина, в конгресс-центре Яньциху. 15 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Также в форуме участвуют представители США, Южной Кореи, КНДР, Германии, Франции, Великобритании, Евросоюза, Японии, генеральный секретарь ООН, директор-распорядитель МВФ, а также президент Всемирного банка.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкОбщее число гостей и участников форума составляет около 1,5 тысяч человек из более чем 130 стран мира.Президент РФ Владимир Путин перед церемонией официальной встречи председателем КНР Си Цзиньпинем глав делегаций - участников Международного форума Один пояс, один путь у конгресс-центра Яньциху
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Общее число гостей и участников форума составляет около 1,5 тысяч человек из более чем 130 стран мира.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ первый день работы форума состоялось общее пленарное заседание и шесть тематических встреч. Во второй день пройдут два раунда круглых столов.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в первом заседании круглого стола Международного форума Один пояс, один путь в конгресс-центре Яньциху. 15 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В первый день работы форума состоялось общее пленарное заседание и шесть тематических встреч. Во второй день пройдут два раунда круглых столов.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступил с речью на открытии мероприятия, также он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Чехии Милошем Земаном и премьером Греции Алексисом Ципрасом.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума Один пояс, один путь. 15 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин выступил с речью на открытии мероприятия, также он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Чехии Милошем Земаном и премьером Греции Алексисом Ципрасом.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ ожидании встречи с Си Цзиньпином Путин сел за рояль и наиграл мотив песни "Московские окна", а также мелодию "Города над вольной Невой".Президент РФ Владимир Путин перед началом российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В ожидании встречи с Си Цзиньпином Путин сел за рояль и наиграл мотив песни "Московские окна", а также мелодию "Города над вольной Невой".
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВо время встречи лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Во время встречи лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВыступая на форуме "Один пояс - один путь", российский президент призвал к созданию евразийского соглашения об упрощении торговли.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Выступая на форуме "Один пояс - один путь", российский президент призвал к созданию евразийского соглашения об упрощении торговли.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкОн также пригласил участников мероприятия посетить экономические форумы в Петербурге и во Владивостоке.Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Он также пригласил участников мероприятия посетить экономические форумы в Петербурге и во Владивостоке.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПутин заявил, что Россия поддерживает проект "Один пояс — один путь" и намерена активно в нем участвовать.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин заявил, что Россия поддерживает проект "Один пояс — один путь" и намерена активно в нем участвовать.
© РИА Новости . Сергей Гунеев/POOLПерейти в фотобанкРоссийский президент высоко оценил идею о создании пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой.Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай. 14 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев/POOL
Перейти в фотобанк
Российский президент высоко оценил идею о создании пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПо его мнению, эта инициатива учитывает современные тенденции в мировой экономике и отражает общую потребность координации интеграционных процессов не только на Евразийском континенте, но и по всему миру.Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с президентом Чешской Республики Милошем Земаном в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
По его мнению, эта инициатива учитывает современные тенденции в мировой экономике и отражает общую потребность координации интеграционных процессов не только на Евразийском континенте, но и по всему миру.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа встрече с президентом Чехии Милошем Земаном российский лидер заявил о необходимости развития двусторонних отношений.Президент РФ Владимир Путин и президент Чешской Республики Милош Земан во время встречи в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
На встрече с президентом Чехии Милошем Земаном российский лидер заявил о необходимости развития двусторонних отношений.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПутин также подчеркнул, что между Россией и Чехией отмечается рост товарооборота.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном в Доме народных собраний в Пекине. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин также подчеркнул, что между Россией и Чехией отмечается рост товарооборота.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время встречи в рамках Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ кулуарах форума российский лидер также переговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В кулуарах форума российский лидер также переговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин у Дома народных собраний в Пекине.Президент РФ Владимир Путин у Дома народных собраний в Пекине. 14 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин у Дома народных собраний в Пекине.
/

Однако новая европейская политическая реальность будет куда менее прогнозируемой, конфликтность между бывшими партнерами по единой Европе резко возрастет, а механизмы снятия противоречий исчезнут. Кроме того, восточноевропейские лимитрофы ЕС составят потенциальный пояс нестабильности, из которого Вашингтон попытается создать новый "санитарный кордон", отрезающий Западную Европу от остальной Евразии.

В конечном итоге в развернувшейся российско-китайско-американской гонке за судьбу Европы решающим будет выбор европейских политиков. Если они не хотят, чтобы их страны повторили судьбу Ливии, Сирии и Украины, то они сделают правильный выбор.

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена