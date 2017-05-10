ЧП в Хэнфорде: в Америке могут повториться Чернобыль и Фукусима

Аварийный знак неподалеку от крупнейшего в США хранилища ядерных материалов в Хэнфорде, где произошло обрушение тоннеля. 9 мая 2017 года

Аварийный знак неподалеку от крупнейшего в США хранилища ядерных материалов в Хэнфорде, где произошло обрушение тоннеля. 9 мая 2017 года

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

На территории крупнейшего в США хранилища ядерных материалов в Хэнфорде вчера произошло обрушение тоннеля, в котором находились вагоны с радиоактивными отходами производства оружейного плутония. На предприятии объявили чрезвычайное положение, сотни сотрудников перешли в укрытия. В зоне аварии содержится более 25 миллионов литров радиоактивных отходов.

Производство плутония в Хэнфорде свернули после окончания холодной войны, однако на территории комплекса площадью в 1518 квадратных километров все еще находятся 177 могильников с высокоактивными жидкостями — две трети всех радиоактивных отходов США. Двадцатилетний (проектный) срок службы резервуаров давно истек, и по оценкам 2013 года около 2% отходов уже вытекли в окружающую среду.

© AP Photo / U.S. Department of Energy Место обрушения тоннеля на территории крупнейшего в США хранилища ядерных материалов в Хэнфорде. 9 мая 2017 года © AP Photo / U.S. Department of Energy Место обрушения тоннеля на территории крупнейшего в США хранилища ядерных материалов в Хэнфорде. 9 мая 2017 года

Министерство энергетики США контролирует Хэнфордский комплекс с 1977 года. Очистительные работы (перезахоронение отходов) на предприятии идут с 1980 года, будут продолжаться до 2060 года и обойдутся американцам в 100 миллиардов долларов. На территории комплекса расположены Колумбийская АЭС компании Energy Northwest и ряд научно-исследовательских организаций. Вроде бы в последние десятилетия Хэнфорду удалось перепрофилироваться на производство электроэнергии и научно-исследовательскую деятельность.

По соседству расположены Национальный парк Флатхед, национальные заповедники Пайетт, Биверхед-Дирлодж. И ранее обнародованы гуманистические планы превращения Хэнфордского ядерного комплекса в национальный парк, в котором якобы "все очищено и совершенно безопасно, все радиоактивные материалы находятся очень далеко". Между тем специалисты не первый год обращают внимание американского правительства на недостаточный контроль хранения радиоактивных отходов и течи из емкостей в Хэнфордском комплексе.

Какие угрозы таит для американцев Hanford Nuclear Reservation?

Инцидент или катастрофа

По информации официального представителя Хэнфордского центра Дестри Хендерсона, никто из сотрудников не пострадал и признаков радиационного заражения не обнаружено. Некоторые российские эксперты также считают, что инцидент не является радиационной аварией.

И все же авария на ядерном объекте — налицо. Подобные инциденты происходят регулярно. Утечку из крупного резервуара с ядерными отходами в 2016-м некоторые сотрудники Хэнфордского центра назвали " катастрофой ", тогда пострадали 42 человека

Несколько недель ушло на ликвидацию крупной утечки радиоактивных отходов в 2013-м, когда оказались повреждены шесть подземных резервуаров. За год только из одного вытекало до 1000 литров радиоактивных веществ. А еще стало известно, что Hanford Nuclear Reservation может взорваться из-за скопившегося в хранилище водорода. В американском Совете по безопасности ядерных объектов подтвердили эту тревожную информацию.

Специалисты считают Хэнфорд самым радиоактивно загрязненным городом в Западном полушарии. Очевидно, расположенным неподалеку трем городам с общим населением 200 тысяч человек также угрожает радиация. Аналогичную тревогу испытывают в США, пожалуй, только жители города Сент-Луис в штате Миссури

Безусловно, захоронения радиоактивных отходов десятилетиями негативно влияют на здоровье американцев. И, возможно, худшее — впереди. Угрозы, связанные с технологической отсталостью и естественным износом изолирующих материалов, очевидны. Не существует ни одного технического решения или материала, которые могли бы работать столетиями. А кроме того, неустойчивое состояние Hanford Nuclear Reservation может заинтересовать террористов или иных врагов Америки.

Эхо Нагасаки

Хэнфорд — небольшой город на северо-западе США (округ Бентон, штат Вашингтон), расположенный в 260 километрах от границы с Канадой.

"Призрачные города" Хэнфорд и Уайт-Блаффс в начале 1940-х были эвакуированы правительством США, чтобы освободить территорию для реализации "Манхэттенского проекта". Здесь Соединенные Штаты построили первый в мире реактор для промышленного производства оружейного плутония. Продукцию Хэнфорда использовали при испытании ядерного заряда на полигоне в Аламогордо и для создания ядерного "Толстяка", сброшенного на японский город Нагасаки 9 августа 1945 года.

В годы холодной войны комплекс постоянно расширялся, появились девять ядерных реакторов и пять линий химической сепарации, на которых американцы произвели 57 тонн оружейного плутония (более двух третей всего плутония США). Последний действующий реактор был закрыт в 1987 году, однако остались миллионы литров радиоактивных отходов. Меры предосторожности и способы утилизации оказались недостаточно строгими. Официальные документы американского правительства подтверждают факты сброса значительных количеств радиоактивных материалов в атмосферу и реку Колумбия, что гарантирует многолетние отрицательные последствия для населения и состояния экосистемы. Если подобные нарушения американские специалисты-ядерщики допускают на территории США, можно представить степень их свободы за рубежом.

Одиннадцатого марта 2011 года на АЭС "Фукусима-1" в Японии произошла одна из крупнейших в мировой истории аварий, которой был присвоен максимальный — седьмой — уровень по международной шкале ядерных событий. И здесь присутствуют интересы могучей американской корпорации General Electric. В декабре 2013 года "Фукусиму-1" официально закрыли, на территории АЭС продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. По прогнозам специалистов, для приведения ядерных реакторов и прилегающей местности в стабильное и безопасное состояние может потребоваться около 40 лет. Однако радиоактивное пятно расползается, АЭС "Фукусима" продолжает сбрасывать в Тихий океан 300 тонн радиоактивных отходов ежедневно. В 2011 году около половины образцов рыбы в прибрежных водах Фукусимы содержали объем радиации, значительно превышающий норму. Сегодня следы радиации заметны в океане далеко от восточного побережья Японии.

С годами люди привыкают к радиационным катастрофам, деловито сравнивают Чернобыль и американскую АЭС Indian Point, последствия радиоактивного заражения АЭС "Фукусима-1" и потенциал Хэнфорда, видя в этом неизбежные издержки технологической революции. Так ли они неизбежны, и сколько еще инцидентов с радиоактивными материалами должно произойти, чтобы на первый план вышли проблемы экологической безопасности, здоровья и жизни людей? Ядерные технологии должны служить, а не угрожать человечеству.