Эксперт: речь о радиационной аварии на ядерном комплексе в США не идет

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Инцидент в крупнейшем в США хранилище радиоактивных отходов на территории Хэнфордского комплекса, как можно судить по поступающей с места ЧП информации, не является радиационной аварией, но он подчеркивает важность надежного обращения с ядерным "наследием" времен холодной войны, считает эксперт в атомной отрасли, главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров.

Ранее во вторник американские СМИ сообщили, что в хранилище радиоактивных отходов в Хэнфордском ядерном комплексе произошло обрушение конструкций, персонал частично эвакуирован, работников попросили находиться в укрытии, обеспечить надежную вентиляцию, воздержаться от приема воды и пищи. Вместе с тем, присутствия радиоактивных веществ в воздухе не зафиксировано.

В хранилище находятся радиоактивные отходы, оставшиеся, главным образом, после экспериментов в рамках военной ядерной программы США.

"По той информации, что поступает из Хэнфорда, выброса радиоактивных веществ не произошло. Пока трудно сказать, какие именно емкости (с отходами) попали под обвал и попали ли вообще. Но уже сейчас можно с почти со стопроцентной уверенностью говорить о том, что радиационной аварии не произошло", — сказал Уваров РИА Новости.

Ранее специалисты неоднократно обращали внимание, что в Хэнфордском комплексе не обеспечивается надлежащий контроль за безопасностью хранения радиоактивных отходов; в частности, имели место течи из емкостей, их содержащих.

"Нынешний инцидент демонстрирует всю важность надежного обращения с ядерным "наследием" времен холодной войны. Что касается России, то Росатом выполняет работы в этой области на очень высоком уровне", — отметил Уваров.

JUST IN: Emergency declared at Hanford Nuclear Reservation in Washington state, workers told to shelter in place https://t.co/W8rV55lnjA pic.twitter.com/2KzmWu6Br0 — BNO News (@BNONews) 9 мая 2017 г.

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Хэнфордский комплекс (расположен на берегу реки Колумбия, штат Вашингтон) — в настоящее время выведенный из эксплуатации комплекс по производству плутония для американской ядерно-оружейной программы. В Хэнфорде располагался первый в мире промышленный реактор для разработки оружейного плутония. За все время работы Хэнфордский комплекс произвел около 57 тонн оружейного плутония, что составило две трети от всего этого материала, наработанного в США.

После окончания холодной войны производство плутония на предприятии было свернуто, однако в результате производственного процесса осталось свыше 200 тысяч высокоактивных радиоактивных отходов, которые находятся на территории комплекса. Это составляет около двух третей от объема всех радиоактивных отходов на территории США.