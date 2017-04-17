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Благодатный огонь вместо ядерного пожара

13:4017.04.2017
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Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Amir Cohen

Владимир Лепехин

В минувшее воскресенье христиане всего мира отмечали Пасху, величайший для православных и представителей других христианских деноминаций праздник — день воскресения Христова.

В этом году даты праздника по Григорианскому и Юлианскому календарю совпали, поэтому христиане всех конфессий отметили его одновременно. К сожалению, канун светлого праздника был омрачен различными тревожными ожиданиями. Некоторые верующие задавали себе вопрос: а состоится ли в Великую субботу сошествие Благодатного огня (света) в Иерусалиме?

Насколько обоснованны были эти опасения? Полагаю, что оснований у верующих было более чем достаточно.

Опасения были напрасными

Исследование гробницы Иисуса Христа
© AP Photo/ Dusan Vranic
СМИ: археологи заявили, что гробница Христа сохранилась неповрежденной
Одно из опасений было связано с тем, что в прошлом году Гроб Господень был потревожен археологами. Впервые за 500 лет люди сняли мраморную плиту с места погребения Христа, после чего произвели расчистку места, докопавшись до первоначального каменного ложа. А ведь именно над гробом Христа, как известно, и загорается чудесным образом Благодатный огонь.

История сошествия Святого огня отмечена как минимум двумя случаями прекращения таинства в результате попыток различных сил вмешаться в литанию (церковную церемонию) — в 1101-м и 1579 году. Некоторые верующие не исключали, что подобное может произойти и в этом году в связи с вмешательством в состояние Гроба Господня и Кувуклии (часовни над ним) представителей науки, то есть людей по отношению к церкви внешних.

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Ammar Awad
Благодатный огонь ежегодно загорается накануне православной Пасхи в Кувуклии — часовне над Гробом Господним в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня).
Руки верующих в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Amir Cohen
Паломники приходят в Старый город с самого раннего утра. Основная часть верующих проходит через Яффские ворота.
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Amir Cohen
Верующие стекаются к храму Гроба Господня с лампадами и "пасхалами" — пучками из 33 свеч, по числу лет жизни Иисуса Христа.
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Amir Cohen
Особый момент церемонии — вход в храм православных арабов. Они идут по храму с барабанами и громкими возгласами, славящими Христа. Это достаточно непривычное поведение в храме, но считается, что без них Благодатный огонь не сойдет.
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Amir Cohen
Появление святыни, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Ammar Awad
Согласно поверью, если огонь не сойдет, это означает, что приближается время прихода антихриста и конца света, а люди, находящиеся в храме Гроба Господня, погибнут.
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Ammar Awad
Чудо схождения Благодатного Огня могут увидеть не только туристы и паломники — оно происходит перед лицом всего мира и регулярно транслируется по телевидению и по интернету.
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Amir Cohen
Российская делегация доставляет огонь в особых лампадах в аэропорт, откуда он отправляется спецрейсом в Москву.
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Указывали верующие и на другие обстоятельства, которые, по их мнению, могли повлиять на явление людям великого чуда.

Одним из таких обстоятельств стала угроза начала очередной трансрегиональной или даже мировой войны с применением ядерного оружия.

Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсон. 31 марта 2017
© Фото: U.S. Navy/ Matt Brown
Эксперт о словах Пенса: военная решимость США в отношении КНДР – это блеф
Буквально за сутки до Великой субботы американские СМИ сообщили миру, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее с целью предотвращения очередного испытания этой страной ядерного оружия. А незадолго до этого Пентагон направил к берегам Корейского полуострова свой авианосец, в ответ на что Пхеньян пригрозил Вашингтону ядерным ударом.

Несколько экспертов и журналистов даже делали ставки на тему: "Сбросят ли США на Северную Корею атомную бомбу?". Что говорить в таком случае про верующих христиан, в особенности православных, некоторые представители которых в своих публикациях сообщают о наличии пророчеств, указывающих на связь сошествия Благодатного огня в Иерусалиме с началом очередной мировой войны?

К счастью, Святой огонь вновь сошел к православным христианам. После чего каждый из них уверовал, что ядерного удара по Корее не будет, — во всяком случае, в текущем году.

© REUTERS/ Ammar Awad
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня

Корейский кризис как повторение Карибского кризиса

Превентивного удара американских военных по целям в Северной Корее в минувшие выходные не последовало. Но это не значит, что угроза военного столкновения двух стран миновала.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын следит за тренировкой военнослужащих Корейской Народной Армии. 13 апреля 2017 года
© REUTERS/ KCNA
Ядерный отбой: почему не началась война на Корейском полуострове
О различных аспектах этой угрозы, а также мотивах американских "ястребов" усилить давление на Пхеньян в последние дни написано немало. Довольно подробно высказались российские эксперты и по поводу того, почему США на самом деле воздержатся от нанесения превентивного удара по Северной Корее.

Выскажу ряд собственных соображений по поводу того, может ли нынешний Корейский кризис стать повторением Карибского кризиса, угрожавшего 55 лет назад миру началом ядерной войны.

Известно, что Карибский кризис стал следствием размещения США своих ракет в Турции, после чего Советский Союз разместил свои ракеты с ядерными боеголовками на Кубе. Корейский кризис также начинается с намерений США установить свои комплексы ПРО в Южной Корее, что, разумеется, не нравится Китаю.

Вице-президент США Майкл Пенс
© AP Photo/ John Minchillo
Пенс посоветовал Пхеньяну не испытывать решительность Трампа
Еще в начале марта 2017 года американские военные приступили к развертыванию противоракетного комплекса THAAD в южнокорейском районе Сонджу, используя все ту же лукавую аргументацию об "оборонном характере" своих комплексов, что и в случае размещения своих ПРО у границ РФ в Восточной Европе.

Российские эксперты между тем уверены, что комплексы THAAD — двойного назначения и могут быть использованы для запуска ракет типа "Томагавк", полет которых в сторону Сирии США наглядно продемонстрировали на прошлой неделе.

© AP Photo/ U.S. Force Korea
Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее

Китаю нет нужды размещать в Северной Корее свои ракеты, однако руководству КНР естественным образом не нравится расширение присутствия американских военных и вооружений вблизи своих границ. Руководство этой страны резко негативно отреагировало на размещение американских систем ПРО в Южной Корее и пообещало принять ответные меры.

Китайские СМИ первыми сравнили складывающуюся вокруг Северной Кореи ситуацию с Карибским кризисом 1962 года. Об этом, в частности, говорится в одной из публикаций в издании China Daily.

Город Пекин. Архивное фото
© Fotolia/ SeanPavonePhoto
Китай призвал воздержаться от провокаций на Корейском полуострове
Разумеется, расширение присутствия американских ВМС, ПРО и других воинских контингентов и вооружений в Дальневосточном регионе не нравится и России, которая пока что занимает весьма сдержанную позицию по ситуации в регионе, традиционно призывая США к диалогу как средству предотвращения эскалации военных действий.

Тем не менее Китай уже сделал России предложение, от которого ей трудно будет отказаться: в минувшее воскресенье глава МИД Китая Ван И призвал своего российского коллегу Сергея Лаврова к сотрудничеству с КНР по корейской проблеме.

Миром правят смыслы

Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Пенс: "стратегическому терпению" Вашингтона в отношении КНДР пришел конец
Казалось бы, отцами-основателями очередной мировой войны найдено идеальное место для ее разворачивания. На Дальнем Востоке налицо усиливающееся противостояние "коалиции атаки" во главе с США, союзниками которой готовы выступить зависимые от них Япония и Южная Корея, с "коалицией обороны" во главе с Китаем, в союзниках которого естественным образом оказываются Северная Корея и Россия. И все же этот театр будущих военных действий ведущих мировых держав и возможного ядерного Апокалипсиса представляется мне больше факультативным, отвлекающим внимание мирового обывателя от главных целей и замыслов глобального агрессора.

Северная Корея, как я полагаю, нужна США именно в том виде, в котором она существует сегодня. Должна же быть в мире некая держава, страна-жупел, стоящая во главе американской версии списка стран, входящих в "ось зла". Государство, на котором можно отрабатывать любые методы войны, в том числе и превентивного ядерного удара. "Страна подскока" к Китаю и России, если что.

Решающее же поле битвы между Западом и Востоком остается прежним. Оно — не на Дальнем, а на Ближнем Востоке, в регионе, где ведущие мировые силы сталкиваются в борьбе не столько за какие-то природные ресурсы, коммуникации и прочие материальные объекты, сколько за глобальное лидерство, предполагающее войну за смыслы, за контроль над сакральным центром человечества и духовной колыбелью Запада.

Израиль, Палестина, Египет, Ирак, Сирия и некоторые другие страны региона — все это территории самых древних цивилизаций. Отсюда родом христианство, здесь корни так называемой западной культуры. А потому Ближний Восток должен контролировать мировой гегемон — или же древнейшие артефакты не достанутся никому: таков, судя по всему, замысел тех, кто поддерживает здесь вот уже долгие годы состояние войны всех против всех.

Сегодня борьба Запада и поддерживаемых им террористов против первохристиан достигла апогея, и она, как полагают некоторые православные верующие, не может не коснуться в конечном счете и Благодатного огня.

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково

Боевые действия в христианском городе Маалюла. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Христианофобия на Ближнем Востоке: суть и причины
Святой огонь нисходит, как известно, только православным священникам при участии в церемонии представителей Армянской церкви. И его нисхождение — самое великое и до сих пор не разгаданное чудо на Земле в последние полтора тысячелетия. Чудо, которое не дает покоя тем, кто хочет полностью и в свою пользу переписать историю человечества и перенести его сакральный центр за океан. Вот одна из причин того мирового пожара, разрастание которого приходится сдерживать России и ее союзникам на Ближнем Востоке.

Но пока Благодатный огонь нисходит к верующим, есть надежда, что в мире не вспыхнет ядерный огонь и что у ведущих держав существует шанс решить проблемы и противоречия нового мироустройства дипломатическим путем.

 

 

 

 

 

 

 

 

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