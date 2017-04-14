СМИ сообщили о готовности США нанести превентивный удар по КНДР

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке.

По данным телеканала, разведка США убеждена, что Пхеньян готовится провести очередные ядерные испытания уже в эти выходные.

За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

Ранее сообщалось, что США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.